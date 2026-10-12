Τζορτζ Κλούνεϊ: Στο πλευρό της Σίντι Κρόφορντ μετά τον θάνατο του γιου της

Snapshot Ο Τζορτζ Κλούνεϊ επιβεβαίωσε τη στενή φιλία του με τη Σίντι Κρόφορντ και τον Ράντε Γκέρμπερ μετά τον θάνατο του γιου τους, Πρίσλεϊ.

Η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντε Γκέρμπερ έκαναν την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση μετά την απώλεια του γιου τους.

Ο θάνατος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ οφείλεται σε υπερβολική δόση, λίγες ώρες μετά την εισαγωγή του σε κέντρο απεξάρτησης.

Ο Πρίσλεϊ είχε εισαχθεί σε κέντρο απεξάρτησης μόλις μια μέρα πριν τον θάνατό του και υπήρχε σχέδιο μεταφοράς σε κέντρο αποκατάστασης.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ στηρίζουν ενεργά την οικογένεια Κρόφορντ-Γκέρμπερ σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Snapshot powered by AI

Τη στενή φιλία του με τη Σίντι Κρόφορντ και τον Ράντε Γκέρμπερ επιβεβαίωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ, μιλώντας για τον βαθύ πόνο που βιώνει η οικογένεια μετά τον θάνατο του 27χρονου γιου της, Πρίσλεϊ.

Στο μεταξύ, το ζευγάρι πραγματοποίησε την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους μετά την τραγική απώλεια του γιου τους, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την οικογένειά τους.

Το διάσημο ζευγάρι απαθανατίστηκε να περπατά χέρι χέρι στην παραλία Zuma, στο Μαλιμπού, φορώντας casual ρούχα, με λευκές μπλούζες, μαύρα παντελόνια, αθλητικά καπέλα και παπούτσια.

Για το μέγεθος της απώλειας μίλησε και ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος διατηρεί στενή φιλία με το ζευγάρι εδώ και χρόνια. Σε δηλώσεις του στο Entertainment Tonight, περιέγραψε τη δοκιμασία που περνούν οι γονείς, λέγοντας: «Είναι ένα από τα πιο συνταρακτικά πράγματα που έχουν συμβεί στην οικογένειά μας», ενώ χαρακτήρισε τον θάνατο ενός παιδιού «το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια οικογένεια».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του People, ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του, Αμάλ, μαζί με άλλους φίλους της οικογένειας, βρίσκονται κοντά στη Σίντι Κρόφορντ και τον Ράντε Γκέρμπερ, προσπαθώντας να τους στηρίξουν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή.

Οι συνθήκες του θανάτου του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ έφυγε από τη ζωή στις 20 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 27 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, ο θάνατός του αποδόθηκε σε υπερβολική δόση, λίγες ώρες μετά την εισαγωγή του σε κέντρο απεξάρτησης στη Σάντα Μόνικα.

Δημοσιεύματα του TMZ ανέφεραν, επίσης, ότι ο νεαρός είχε εισαχθεί στη συγκεκριμένη δομή μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό του, ενώ υπήρχε προγραμματισμός για τη μεταφορά του σε κέντρο αποκατάστασης την επόμενη Δευτέρα. Λίγο πριν από τον θάνατό του, είχε αναρτήσει βίντεο με ξενάγηση στον χώρο.

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