Τζορτζ Κλούνεϊ: Στο πλευρό της Σίντι Κρόφορντ μετά τον θάνατο του γιου της

Ο ηθοποιός μίλησε για τον πόνο της οικογένειας μετά την απώλεια του 27χρονου Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Τζορτζ Κλούνεϊ: Στο πλευρό της Σίντι Κρόφορντ μετά τον θάνατο του γιου της
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Τζορτζ Κλούνεϊ επιβεβαίωσε τη στενή φιλία του με τη Σίντι Κρόφορντ και τον Ράντε Γκέρμπερ μετά τον θάνατο του γιου τους, Πρίσλεϊ.
  • Η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντε Γκέρμπερ έκαναν την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση μετά την απώλεια του γιου τους.
  • Ο θάνατος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ οφείλεται σε υπερβολική δόση, λίγες ώρες μετά την εισαγωγή του σε κέντρο απεξάρτησης.
  • Ο Πρίσλεϊ είχε εισαχθεί σε κέντρο απεξάρτησης μόλις μια μέρα πριν τον θάνατό του και υπήρχε σχέδιο μεταφοράς σε κέντρο αποκατάστασης.
  • Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ στηρίζουν ενεργά την οικογένεια Κρόφορντ-Γκέρμπερ σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
Snapshot powered by AI

Τη στενή φιλία του με τη Σίντι Κρόφορντ και τον Ράντε Γκέρμπερ επιβεβαίωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ, μιλώντας για τον βαθύ πόνο που βιώνει η οικογένεια μετά τον θάνατο του 27χρονου γιου της, Πρίσλεϊ.

Στο μεταξύ, το ζευγάρι πραγματοποίησε την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους μετά την τραγική απώλεια του γιου τους, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την οικογένειά τους.

Το διάσημο ζευγάρι απαθανατίστηκε να περπατά χέρι χέρι στην παραλία Zuma, στο Μαλιμπού, φορώντας casual ρούχα, με λευκές μπλούζες, μαύρα παντελόνια, αθλητικά καπέλα και παπούτσια.

sinti.png

Για το μέγεθος της απώλειας μίλησε και ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος διατηρεί στενή φιλία με το ζευγάρι εδώ και χρόνια. Σε δηλώσεις του στο Entertainment Tonight, περιέγραψε τη δοκιμασία που περνούν οι γονείς, λέγοντας: «Είναι ένα από τα πιο συνταρακτικά πράγματα που έχουν συμβεί στην οικογένειά μας», ενώ χαρακτήρισε τον θάνατο ενός παιδιού «το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια οικογένεια».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του People, ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του, Αμάλ, μαζί με άλλους φίλους της οικογένειας, βρίσκονται κοντά στη Σίντι Κρόφορντ και τον Ράντε Γκέρμπερ, προσπαθώντας να τους στηρίξουν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή.

Οι συνθήκες του θανάτου του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ έφυγε από τη ζωή στις 20 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 27 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, ο θάνατός του αποδόθηκε σε υπερβολική δόση, λίγες ώρες μετά την εισαγωγή του σε κέντρο απεξάρτησης στη Σάντα Μόνικα.

Δημοσιεύματα του TMZ ανέφεραν, επίσης, ότι ο νεαρός είχε εισαχθεί στη συγκεκριμένη δομή μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό του, ενώ υπήρχε προγραμματισμός για τη μεταφορά του σε κέντρο αποκατάστασης την επόμενη Δευτέρα. Λίγο πριν από τον θάνατό του, είχε αναρτήσει βίντεο με ξενάγηση στον χώρο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:26LIFESTYLE

«Μήπως είναι λίγο νωρίς;» - Η αντίδραση του Γιάννη Βαρδή για το The Voice μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

11:22WHAT THE FACT

Σούπερ πάγος 10 φορές ισχυρότερος από τον συμβατικό αλλάζει τα πάντα στις κατασκευές

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Υποτίμησε την απειλή των Χούθι – Ο πρίγκιπας διάδοχος μένει σε παλάτια με καταφύγια και αύξησε την ασφάλεια του

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Η βασίλισσα Σουτίντα της Ταϊλάνδης πέταξε για πρώτη φορά μόνη της με μαχητικό αεροσκάφος

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία Γκράβα: Καμία διαρροή φυσικού αερίου - Άγνωστη η προέλευση της οσμής

10:52WHAT THE FACT

Αρχαίο ισπανικό νόμισμα χρησιμοποιήθηκε για εισιτήριο λεωφορείου – Το μυστήριο 70 χρόνια μετά

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το καινούργιο VW ID. Tiguan αντικαθιστά τα ID.4 και ID.5

10:48LIFESTYLE

«Είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια οικογένεια» - Ο Τζορτζ Κλούνεϊ στο πλευρό της Σίντι Κρόφορντ μετά τον θάνατο του γιου της

10:40ΦΑΡΜΑΚΟ

Τρεις νέες αντικαρκινικές θεραπείες ένα βήμα πριν από την ευρωπαϊκή έγκριση

10:37LIFESTYLE

«Ζωή μου, ευτυχία μου» - Ο Πασχάλης Τσαρούχας αποκάλυψε τη σχέση του με την Κατερίνα Νοτοπούλου

10:34WHAT THE FACT

Οι κάτοικοι του Πεκίνου ξεφορτώνονται τα drones τους πριν από την απαγόρευση: Πρόστιμα έως 660 ευρώ

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: «Μπήκαν δύο και μας χτύπησαν» - Οι αντιφάσεις του γιου, το πόρισμα του ιατροδικαστή και ποιον υπέδειξαν οι συγγενείς για τη δολοφονία της 89χρονης

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην πανεπιστημιακή κοινότητα: Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, Μανώλης Χαιρετάκης

10:16ΚΟΣΜΟΣ

«Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να παρέχουν στη Ρωσία σανίδα σωτηρίας»: Θύελλα αντιδράσεων Αμερικανών γερουσιαστών για την συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για το ντίζελ

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς - Οι δικαιούχοι

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για το τέλος Οκτωβρίου - Το ακραίο σενάριο που παρουσιάστηκε

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επ’ αυτοφώρω σύλληψη δύο ατόμων για απόπειρα απάτης σε βάρος 62χρονης

10:02WHAT THE FACT

Επιστήμονες δημιουργούν νέο τύπο τσιμέντου εμπνευσμένο από δέρμα ελέφαντα: Ψύχει κτίρια έως και 20°C

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί ξυπνάτε ολοένα και νωρίτερα όσο μεγαλώνετε: Τι αλλάζει και πότε να ζητήσετε βοήθεια

10:00ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν σαν να έλεγε: "Έλα εδώ τίγρη, σκότωσέ με"»: Τι συνέβη μετά την τραγωδία σε ζωολογικό κήπο στη Βρετανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:30ΕΛΛΑΔΑ

Σαρακατσάνοι: Η ονομασία και η καταγωγή της πανάρχαιας ελληνικής νομαδικής φυλής

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 24ώρο για την Αττική - Η πρόγνωση του ECMWF για επικίνδυνες καταιγίδες

10:00ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν σαν να έλεγε: "Έλα εδώ τίγρη, σκότωσέ με"»: Τι συνέβη μετά την τραγωδία σε ζωολογικό κήπο στη Βρετανία

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην πανεπιστημιακή κοινότητα: Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, Μανώλης Χαιρετάκης

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για το τέλος Οκτωβρίου - Το ακραίο σενάριο που παρουσιάστηκε

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς - Οι δικαιούχοι

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: «Μπήκαν δύο και μας χτύπησαν» - Οι αντιφάσεις του γιου, το πόρισμα του ιατροδικαστή και ποιον υπέδειξαν οι συγγενείς για τη δολοφονία της 89χρονης

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Καρέ καρέ το πολύνεκρο τροχαίο στην Τουρκία: Η στιγμή της σύγκρουσης του λεωφορείου με το φορτηγό

07:31ΕΛΛΑΔΑ

«Αμάν, ο προφυλακτήρας μου»: Τα πρώτα λόγια του οδηγού που μπήκε σε ταβέρνα με το αυτοκινητό του!

10:37LIFESTYLE

«Ζωή μου, ευτυχία μου» - Ο Πασχάλης Τσαρούχας αποκάλυψε τη σχέση του με την Κατερίνα Νοτοπούλου

09:30LIFESTYLE

«Εύχομαι η μαμά να μας βλέπει και να είναι υπερήφανη για εμάς» - Ο πατέρας που συγκίνησε στο The Voice και τραγούδησε το «Υπάρχω» με τον Χρήστο Μάστορα

09:58LIFESTYLE

«Για τα 30 ρε γ***το» : Η Κλέλια Ανδριολάτου βούτηξε στη θάλασσα Οκτώβρη μήνα για τα γενέθλιά της

07:34ΚΟΣΜΟΣ

-«Έπειτα από 30 χρόνια γάμου τα πεθερικά μου δεν με θεωρούν μέλος της οικογένειας» – Το παράπονο μιας γυναίκας και οι συμβουλές ειδικού

07:51ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στη φυλακή ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη εκατομμυρίων στον e-ΕΦΚΑ μετά από κατάθεση... 17 ωρών!

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Κοπάδι δελφινιών και μία φώκια χάρισαν ένα μαγευτικό θέαμα σε ψαρά ανοιχτά του Ευβοϊκού

21:20ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Πέρασε ξυστά από την Αττική ο όγκος των βροχοπτώσεων - Πότε έρχονται καλές μπόρες

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Πλημμύρες, κατολισθήσεις και χαλάζι σε πολλές περιοχές – Πού εντοπίστηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα – Με άστατο καιρό η Δευτέρα – Από Τρίτη καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία Γκράβα: Καμία διαρροή φυσικού αερίου - Άγνωστη η προέλευση της οσμής

07:18ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Ανησυχία για νέο ξέσπασμα από την αμερικανική μετάλλαξη - Τα συμπτώματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ