Κάια Γκέρμπερ: Μαγνήτισε τα βλέμματα με διάφανη δημιουργία Valentino - Η ομοιότητα με τη μητέρα της

Snapshot Η Κάια Γκέρμπερ εντυπωσίασε στην πρεμιέρα της σειράς «The Shards» με διάφανη δημιουργία Valentino σε μαύρο χρώμα.

Η εμφάνισή της χαρακτηρίστηκε από μίνιμαλ στιλ, με διακριτικά αξεσουάρ και φυσικό μακιγιάζ.

Πολλοί επεσήμαναν την αυξανόμενη ομοιότητα της Κάια με τη μητέρα της, το supermodel Σίντι Κρόφορντ.

Η Κάια έχει εδραιωθεί τόσο στη μόδα, συνεργαζόμενη με κορυφαίους οίκους, όσο και στην υποκριτική με τη νέα της σειρά βασισμένη σε μυθιστόρημα του Μπρετ Ίστον Έλις.

Η πρεμιέρα του «The Shards» επιβεβαίωσε τη θέση της Γκέρμπερ ως σημαντικό πρόσωπο της νέας γενιάς στο Χόλιγουντ. Snapshot powered by AI

Στο επίκεντρο των φωτογραφικών φακών βρέθηκε η Κάια Γκέρμπερ, καθώς έκανε μία από τις πιο κομψές εφανίσεις της στην πρεμιέρα της νέας τηλεοπτικής σειράς «The Shards»

Το 24χρονο μοντέλο και ηθοποιός επέλεξε για τη βραδιά μία εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Valentino, με διάφανες λεπτομέρειες και μοτίβο από ρόμβους, κερδίζοντας τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί.

https://www.instagram.com/reel/DbVSL_HgtBV/

Η Κάια Γκέρμπερ εμφανίστηκε με ένα μαύρο, διάφανο φόρεμα υψηλής ραπτικής, το οποίο συνδύασε με διακριτικά αξεσουάρ και φυσικό μακιγιάζ, παραμένοντας πιστή στο μίνιμαλ στιλ που τη χαρακτηρίζει.

Πέρα από την ενδυματολογική της επιλογή, αρκετοί σχολίασαν την εντυπωσιακή ομοιότητά της με τη μητέρα της, το διάσημο supermodel Σίντι Κρόφορντ, επισημαίνοντας ότι όσο μεγαλώνει οι δύο γυναίκες μοιάζουν όλο και περισσότερο.

Κάια Γκέρμπερ και Σίντι Κρόφορντ σε εκδήλωση την 1η Νοεμβρίου 2025 Invision

Από τις πασαρέλες στην υποκριτική

Τα τελευταία χρόνια η Κάια Γκέρμπερ έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική της πορεία, πέρα από τη σκιά της διάσημης μητέρας της. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους οίκους μόδας, όπως οι Chanel, Valentino, Prada και Saint Laurent, ενώ παράλληλα κάνει σταθερά βήματα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Η εμφάνισή της στην πρεμιέρα του «The Shards» επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της νέας γενιάς του Χόλιγουντ.

Η σειρά «The Shards» αποτελεί τη νέα υποκριτική δουλειά της Κάια Γκέρμπερ και βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μπρετ Ίστον Έλις. Με αυτή την εμφάνιση η Γκέρμπερ συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία της στον χώρο της υποκριτικής, παράλληλα με την επιτυχημένη πορεία της στη μόδα.

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