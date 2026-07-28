Ο «πυρηνικός τάφος» των ΗΠΑ: Έθαψαν 80.000 κυβικά μέτρα ραδιενεργών αποβλήτων
Σχεδόν 50 χρόνια μετά την κατασκευή του, ο Θόλος του Ρούνιτ εμφανίζει σημάδια φθοράς και προκαλεί ανησυχία στους επιστήμονες.
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Στη μέση του απέραντου Ειρηνικού Ωκεανού βρίσκεται μια από τις πιο σκοτεινές κληρονομιές του Ψυχρού Πολέμου. Πρόκειται για τον περίφημο Θόλο του Ρούνιτ (Runit Dome), μια γιγαντιαία κατασκευή από σκυρόδεμα που δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 για να «φυλακίσει» περίπου 80.000 κυβικά μέτρα ραδιενεργών αποβλήτων από τις αμερικανικές πυρηνικές δοκιμές στις Νήσους Μάρσαλ.
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