Σίντι Κρόφορντ: Ραγίζουν καρδιές τα πρώτα λόγια μετά τον θάνατο του γιου της

Σχεδόν έναν μήνα μετά τον θάνατο του 27χρονου Πρίσλεϊ Γκέρμπερ σε κέντρο αποκατάστασης, η Σίντι Κρόφορντ, ο Ράντι Γκέρμπερ και η κόρη τους Κάια μιλούν για πρώτη φορά δημόσια για την απώλειά του

Ανθή Κουρεντζή

Σίντι Κρόφορντ: Ραγίζουν καρδιές τα πρώτα λόγια μετά τον θάνατο του γιου της
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  • Η Σίντι Κρόφορντ, ο Ράντι Γκέρμπερ και η κόρη τους Κάια εξέφρασαν δημόσια την οδύνη τους για τον θάνατο του 27χρονου Πρίσλεϊ Γκέρμπερ.
  • Η οικογένεια περιέγραψε τον Πρίσλεϊ ως έναν γλυκό και ευαίσθητο άνθρωπο, τον οποίο αγάπησαν βαθιά για 27 χρόνια.
  • Τόνισαν την υπερηφάνειά τους για τον τρόπο που αντιμετώπισε τις προσωπικές του δυσκολίες με καλοσύνη και ευαλωτότητα.
  • Ευχαρίστησαν όσους τους στήριξαν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, τόσο γνωστούς όσο και άγνωστους.
  • Η ανάρτηση έκλεισε με ένα συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα από όλη την οικογένεια προς τον Πρίσλεϊ.
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Σχεδόν έναν μήνα μετά την απώλεια του γιου της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο οποίος πέθανε στις 20 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία μόλις 27 ετών, η Σίντι Κρόφορντ προχώρησε σε μία σπαρακτική ανάρτηση, μέσα από την οποία αποχαιρετά το «γλυκό της αγόρι», όπως τον προσφωνεί.

Η γυναίκα που υπήρξε ένα από τα διασημότερα πρόσωπα της παγκόσμιας μόδας επέλεξε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου να μοιραστεί με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram ένα βαθιά προσωπικό μήνυμα, το οποίο συνυπογράφουν ο σύζυγός της Ράντι Γκέρμπερ και η κόρη τους Κάια.

Χωρίς μεγάλες δηλώσεις ή αναφορές στις συνθήκες του θανάτου του, η οικογένεια αποχαιρέτησε τον Πρίσλεϊ με λόγια που αποτυπώνουν την οδύνη της απώλειας, αλλά και την αγάπη με την οποία τον περιέβαλλαν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Την ανάρτηση συνόδευε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του 27χρονου, φιλοτεχνημένη από τον φωτογράφο και καλλιτέχνη Σεμπάστιαν Φαένα.

https://www.instagram.com/p/DepLwkQNiE3/

«Είμαστε συντετριμμένοι που χάσαμε τον αγαπημένο μας γιο και αδελφό»

Η Σίντι Κρόφορντ, ο Ράντι Γκέρμπερ και η Κάια επέλεξαν να μιλήσουν με μία κοινή φωνή για τον άνθρωπο που έχασαν.

«Είμαστε περισσότερο από συντετριμμένοι που χάσαμε τον αγαπημένο μας γιο και αδελφό», ανέφεραν στην αρχή της ανάρτησής τους.

Στη συνέχεια, μίλησαν για την ευγνωμοσύνη που αισθάνονται για τα 27 χρόνια που πέρασαν μαζί του, σκιαγραφώντας έναν άνθρωπο τον οποίο θα θυμούνται για την καλοσύνη και την ευαισθησία του.

«Νιώθουμε τόσο ευλογημένοι που είχαμε τον Πρίσλεϊ στη ζωή μας για 27 χρόνια. Είναι μια γλυκιά, όμορφη ψυχή που αγάπησε και αγαπήθηκε, τώρα και για πάντα».

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η αναφορά τους στον τρόπο με τον οποίο ο νεαρός αντιμετώπισε τις προσωπικές του δυσκολίες.

«Είμαστε τόσο υπερήφανοι για τον τρόπο με τον οποίο στάθηκε στον κόσμο, με καλοσύνη και ευαλωτότητα», πρόσθεσαν.

Η οικογένεια ευχαρίστησε στη συνέχεια όσους στάθηκαν στο πλευρό της τις τελευταίες εβδομάδες, τόσο ανθρώπους από το προσωπικό της περιβάλλον όσο και αγνώστους που εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους.

«Είμαστε ευγνώμονες για το κύμα αγάπης και υποστήριξης από τόσους πολλούς ανθρώπους που γνωρίζουν και αγαπούν την οικογένειά μας, αλλά και από αγνώστους που συμμερίζονται τον πόνο μας».

Η ανάρτηση ολοκληρώθηκε με ένα τελευταίο, σπαρακτικό μήνυμα: «Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, γλυκό μας αγόρι. Θα σε αγαπάμε για πάντα. Μαμά, μπαμπάς και Κάια».

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