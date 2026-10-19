Νίνο: Η συγκινητική φωτογραφία με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη και τον πατέρα του
Ο τραγουδιστής δημοσίευσε στα social media μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία
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- Ο Νίνο αποχαιρέτησε τον πρώην πεθερό του, Γιώργο Βαρδινογιάννη, με μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία.
- Η φωτογραφία δείχνει τον Γιώργο Βαρδινογιάννη να παίζει τάβλι με τον πατέρα του Νίνο, που πέθανε το 2025.
- Ο τραγουδιστής δεν πρόσθεσε λόγια στη δημοσίευση, τιμώντας έτσι τη μνήμη του Βαρδινογιάννη με το στιγμιότυπο.
- Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στα social media από τον ίδιο τον Νίνο.
Μια ιδιαίτερη προσωπική στιγμή επέλεξε να μοιραστεί ο Νίνο για να αποχαιρετήσει τον πρώην πεθερό του, Γιώργο Βαρδινογιάννη.
Ο τραγουδιστής δημοσίευσε στα social media μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία ο ιστορικός πρόεδρος του Παναθηναϊκού παίζει τάβλι με τον πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2025. Χωρίς να γράψει ούτε μία λέξη, ο Νίνο τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη, επιλέγοντας ένα στιγμιότυπο που συνδέει δύο ανθρώπους της προσωπικής του ζωής.
Στη φωτογραφία οι δύο άντρες χαμογελούν παίζοντας τάβλι που είχε στη μέση το τριφύλλι.
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