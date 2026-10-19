Νίνο: Η συγκινητική φωτογραφία με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη και τον πατέρα του

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε στα social media μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία

Μίλτος Τσεκούρας

Νίνο: Η συγκινητική φωτογραφία με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη και τον πατέρα του
LIFESTYLE
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  • Ο Νίνο αποχαιρέτησε τον πρώην πεθερό του, Γιώργο Βαρδινογιάννη, με μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία.
  • Η φωτογραφία δείχνει τον Γιώργο Βαρδινογιάννη να παίζει τάβλι με τον πατέρα του Νίνο, που πέθανε το 2025.
  • Ο τραγουδιστής δεν πρόσθεσε λόγια στη δημοσίευση, τιμώντας έτσι τη μνήμη του Βαρδινογιάννη με το στιγμιότυπο.
  • Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στα social media από τον ίδιο τον Νίνο.
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Μια ιδιαίτερη προσωπική στιγμή επέλεξε να μοιραστεί ο Νίνο για να αποχαιρετήσει τον πρώην πεθερό του, Γιώργο Βαρδινογιάννη.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε στα social media μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία ο ιστορικός πρόεδρος του Παναθηναϊκού παίζει τάβλι με τον πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2025. Χωρίς να γράψει ούτε μία λέξη, ο Νίνο τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη, επιλέγοντας ένα στιγμιότυπο που συνδέει δύο ανθρώπους της προσωπικής του ζωής.

https://www.instagram.com/p/DepLhHcgyLc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στη φωτογραφία οι δύο άντρες χαμογελούν παίζοντας τάβλι που είχε στη μέση το τριφύλλι.

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