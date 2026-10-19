Victoria’s Secret Show 2026: Φινάλε με σέξι εσώρουχα και εντυπωσιακές εμφανίσεις πάνω στη σκηνή

Snapshot Το Victoria’s Secret Fashion Show 2026 ολοκληρώθηκε με ένα φινάλε γεμάτο δαντέλα, διαφάνειες και σέξι εσώρουχα στο Λος Άντζελες.

Οι εμφανίσεις περιλάμβαναν μαύρα και λευκά σετ εσωρούχων, διάφανα ροζ υφάσματα, κόκκινες αποχρώσεις και ψηλές κάλτσες.

Στο σόου συμμετείχαν οι εμβληματικοί «Άγγελοι» Αντριάνα Λίμα, Αλεσάντρα Αμπρόζιο, Ανόκ Γιάι και άλλοι γνωστοί μοντέλα.

Η μουσική υποστήριξη προήλθε από καλλιτέχνες όπως η Μέγκαν Τι Στάλιον και η Τέιτ ΜακΡέι.

Το σόου αναβίωσε τη χαρακτηριστική αισθητική της Victoria’s Secret με εντυπωσιακά εσώρουχα, φτερά και θεατρικές εμφανίσεις. Snapshot powered by AI

Με ένα εντυπωσιακό φινάλε γεμάτο δαντέλα, διαφάνειες και σέξι εσώρουχα ολοκληρώθηκε το Victoria’s Secret Fashion Show 2026 στο Λος Άντζελες, με τα διάσημα μοντέλα του οίκου να ανεβαίνουν στην πασαρέλα φορώντας δημιουργίες που συνδύαζαν τη θηλυκότητα με τη θεατρικότητα.

Μαύρα και λευκά σετ εσωρούχων, διάφανα ροζ υφάσματα και έντονες κόκκινες αποχρώσεις έδωσαν τον τόνο στις τελευταίες εμφανίσεις, ενώ οι ψηλές κάλτσες και οι λεπτομέρειες από δαντέλα ολοκλήρωσαν τα looks.

Στο μεγάλο φινάλε, όλα τα μοντέλα ανέβηκαν μαζί στην πασαρέλα, χαμογελαστά και εμφανώς χαρούμενα, χαιρετώντας το κοινό και χαρίζοντάς του μια τελευταία εικόνα γεμάτη λάμψη και ενέργεια.

https://www.instagram.com/reel/DeqLAiJyUER/

Στο σόου συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι εμβληματικοί «Άγγελοι» Αντριάνα Λίμα και Αλεσάντρα Αμπρόζιο, μαζί με την Ανόκ Γιάι και άλλα γνωστά ονόματα του μόντελινγκ. Τη μόδα συνόδευσε η μουσική, με τη Μέγκαν Τι Στάλιον, την Τέιτ ΜακΡέι και άλλους καλλιτέχνες να ανεβαίνουν στη σκηνή.

Το φετινό σόου έφερε ξανά στο προσκήνιο τη χαρακτηριστική αισθητική της Victoria’s Secret, με εντυπωσιακά εσώρουχα, φτερά και εμφανίσεις που σχεδιάστηκαν για να ξεχωρίσουν στην πασαρέλα.

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