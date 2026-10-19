Τιμοτέ Σαλαμέ: «Έμεινε με το στόμα ανοιχτό» - Η αντίδρασή του στην εμφάνιση της Κάιλι Τζένερ-Βίντεο

Snapshot Ο Τιμοτέ Σαλαμέ παρακολούθησε την πρώτη εμφάνιση της Κάιλι Τζένερ στην πασαρέλα της Victoria’s Secret μαζί με την Κρις Τζένερ.

Η Κάιλι Τζένερ φόρεσε το εντυπωσιακό Fantasy Bra αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων στο fashion show.

Η αντίδραση του Τιμοτέ Σαλαμέ στην εμφάνιση της Κάιλι ήταν έντονη και τραβούσε την προσοχή.

Η παρουσία του Τιμοτέ από τις πρώτες σειρές έδωσε προσωπική διάσταση στη βραδιά του fashion show. Snapshot powered by AI

Την Κάιλι Τζένερ να εμφανίζεται στην πασαρέλα της Victoria’s Secret παρακολούθησε ο σύντροφός της, Τιμοτέ Σαλαμέ, με την αντίδρασή του να τραβά το ενδιαφέρον.

Ο ηθοποιός βρέθηκε στο κοινό μαζί με την Κρις Τζένερ, μητέρα της Κάιλι, για να παρακολουθήσει τη λαμπερή εμφάνισή της στο φετινό fashion show. Η επιχειρηματίας περπάτησε στην πασαρέλα του διάσημου brand εσωρούχων, φορώντας το εντυπωσιακό Fantasy Bra, αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ παρακολουθούσε την εμφάνιση της συντρόφου του από τις πρώτες σειρές, ενώ η παρουσία του στο κοινό έδωσε ακόμη μία προσωπική διάσταση στη βραδιά.

Η Κάιλι Τζένερ τράβηξε τα βλέμματα με την εντυπωσιακή εμφάνισή της στην πασαρέλα και το Fantasy Bra αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το σουτιέν των 50 εκατομμυρίων δολαρίων που φόρεσε η Κάιλι Τζένερ

Το Fantasy Bra ήταν αναμφίβολα ένα από τα μεγάλα highlights της βραδιάς. Για πρώτη φορά από το 2018, το εμβληματικό κόσμημα-εσώρουχο επέστρεψε στην πασαρέλα, με την Κάιλι Τζένερ να αναλαμβάνει να το παρουσιάσει στο κοινό, στην πρώτη της εμφάνιση ως μοντέλο στο Victoria’s Secret Fashion Show.

Η δημιουργία σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον οίκο υψηλής κοσμηματοποιίας Jacob & Co. και διαθέτει 4.410 φυσικά διαμάντια, με επίκεντρο ένα κίτρινο διαμάντι 75,54 καρατίων. Η εκτιμώμενη αξία της φτάνει τα 50 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την μία από τις πιο εντυπωσιακές δημιουργίες στην ιστορία του brand.

Η επιλογή της προκάλεσε συζητήσεις, καθώς η επιχειρηματίας δεν ανήκει στην παραδοσιακή ομάδα των Angels της Victoria’s Secret. Η τεράστια αξία του Fantasy Bra και το γεγονός ότι επέστρεψε έπειτα από οκτώ χρόνια έκαναν την εμφάνισή της ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της διοργάνωσης.

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