Τηλεοπτικά πρόσωπα εκτός αρένας – Οι προτάσεις, οι ανατροπές και τα νέα σχέδια

Ποια γνωστά πρόσωπα έμειναν εκτός προγράμματος 

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεοπτικά πρόσωπα εκτός αρένας – Οι προτάσεις, οι ανατροπές και τα νέα σχέδια
LIFESTYLE
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  • Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου έχουν αποχωρήσει από την καθημερινή τηλεοπτική παρουσία και επικεντρώνονται σε άλλες δραστηριότητες, παρά τις τηλεοπτικές προτάσεις που δέχτηκαν.
  • Η Μαρία Μπακοδήμου δεν συνεχίζει στο τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος» στο OPEN, με τη θέση της να αναλαμβάνει ο Τάσος Δούσης, ενώ δεν έχει ακόμα νέο επαγγελματικό σχέδιο.
  • Η Ελένη Τσολάκη απέχει από την τηλεόραση μετά το τέλος της συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1 και δεν έχει ακόμη συμφωνήσει με κάποιο κανάλι.
  • Η Δανάη Μπάρκα και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν έχουν προτεραιότητα την τηλεοπτική επιστροφή, εστιάζοντας σε νέα επαγγελματικά και προσωπικά σχέδια.
  • Ο Κώστας Τσουρός και η Τατιάνα Στεφανίδου παραμένουν εκτός τηλεοπτικού τοπίου, ενώ η Βίκυ Καγιά δέχεται προτάσεις αλλά δεν έχει αποφασίσει να επιστρέψει στην τηλεόραση.
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Η φετινή σεζόν βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα, με τους τηλεαστέρες να έχουν συμπληρώσει μόλις έναν μήνα στον αέρα και να έχουν ήδη ριχτεί στη μάχη για την πρωτιά. Ωστόσο, υπάρχουν και τα πρόσωπα που,τουλάχιστον μέχρι στιγμής, παραμένουν εκτός τηλεοπτικής αρένας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι «καραμπόλες» έφεραν ανατροπές στα αρχικά σχέδια, ενώ σε άλλες οι συζητήσεις δεν είχαν την επιθυμητή κατάληξη. Έτσι, αρκετά προβεβλημένα πρόσωπα της TV παρακολουθούν τις εξελίξεις απότο σπίτι τους, περιμένοντας την επόμενη επαγγελματική τους κίνηση.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που παραμένουν εκτός είναι η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου. Μετά το τέλος του «Breakfast@STAR» και την απόφαση του καναλιού να προχωρήσει με τη Ζήνα Κουτσελίνη σε μία infotainment εκπομπή, οι δυο τους έχουν αφήσει πίσω τους την καθημερινή τηλεοπτικήπαρουσία και ακολουθούν πλέον διαφορετικούς ρυθμούς.

Η τραγουδίστρια,άλλωστε, έχει τα δικά της μουσικά σχέδια, ενώ πρόσφατα αποκάλυψε μέσααπό τα social media ότι είχαν δεχτεί τηλεοπτική πρόταση. Όπως φαίνεται,ωστόσο, η επιστροφή στη μικρή οθόνη δεν αποτελεί αυτοσκοπό για το ζευγάρι.

https://www.instagram.com/p/DeJwHwUjcf6/

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Μαρίας Μπακοδήμου, η οποία την περασμένη σεζόν επέστρεψε στη μικρή οθόνη μέσα από το τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος» στο OPEN, κερδίζοντας το δικό της κοινό. Ωστόσο, για τη φετινή σεζόν, τα στελέχη του σταθμού αποφάσισαν να συνεχίσουν το πρότζεκτ με διαφορετικό παρουσιαστή.

Τη θέση της ανέλαβε ο Τάσος Δούσης, με την έμπειρη παρουσιάστρια να παραμένει προς το παρόν εκτός τηλεοπτικού τοπίου, χωρίς να έχει ακόμη «κλειδώσει» το επόμενο επαγγελματικό της βήμα.

Η Ελένη Τσολάκη φαίνεται πως βρέθηκε αντιμέτωπη με τις αλλαγές στον τηλεοπτικό χάρτη, αλλά και τις περικοπές στα μπάτζετ που επιχείρησαν να κάνουν φέτος τα κανάλια.

Η παρουσιάστρια από τη Θεσσαλονίκη, μετά τοτέλος της συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1 τον περασμένο Δεκέμβριο, επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις από τα τηλεοπτικά δρώμενα και να αφοσιωθεί στην οικογένειά της και στον νέο της ρόλο ως μητέρα.

Παρά τις συζητήσεις που έγιναν με στελέχη τηλεοπτικών σταθμών, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποια συμφωνία.

https://www.instagram.com/p/Dd9NyfyOdmy/

Σε διαφορετικό mood βρίσκονται η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και η Δανάη Μπάρκα, δύο πρόσωπα που εξακολουθούν να απασχολούν τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ, χωρίς ωστόσο η επιστροφή τους στη μικρή οθόνη να αποτελεί αυτή την περίοδο προτεραιότητά τους.

Μετά το τέλος της εκπομπής «Πάμε Δανάη» στο MEGA, η Δανάη Μπάρκα έχει στρέψει το ενδιαφέρον της σε νέα επαγγελματικά σχέδια, μοιράζοντας τον χρόνο της ανάμεσα στην Αθήνα καιτη Μεσσηνία, όπου έχει αναλάβει την ξενοδοχειακή επιχείρηση της μητέρας της, Βίκυς Σταυροπούλου.

Παράλληλα, μετρά αντίστροφα για τον ερχομό του πρώτου της παιδιού, με την προσωπική της ζωή να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, από την πλευρά της, έχει αναφερθεί αρκετές φορές στο ενδεχόμενο μιας τηλεοπτικής επιστροφής, ξεκαθαρίζοντας πως, αν και αγαπά την τηλεόραση, δεν αποτελεί αυτοσκοπό για εκείνη. «Δεν ξυπνάωκαι με αυτόν τον καημό, κατάλαβες; Επειδή βλέπω πολλούς τίτλους σταsites, “επιθυμεί διακαώς”, “δεν επιθυμεί”. Μου αρέσει η τηλεόραση. Ανπροκύψει κάτι που να με εξυπηρετεί και να εξυπηρετεί κι εκείνους, καλόθα είναι να υπάρξει μία συνεργασία», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/p/Db1GtQDCPeH/

Εκτός τηλεοπτικού τοπίου παραμένει τη φετινή σεζόν και ο Κώστας Τσουρός.Μετά από μια δύσκολη χρονιά στον ΣΚΑΪ, ο παρουσιαστής ήρθε σε επαφή με στελέχη της ΕΡΤ, χωρίς ωστόσο οι συζητήσεις να καταλήξουν σε συμφωνία. Έτσι, το επόμενο τηλεοπτικό του βήμα παραμένει ανοιχτό.

Η Τατιάνα Στεφανίδου είναι ακόμη ένα από τα πρόσωπα που απέχουν από τη μικρή οθόνη τη φετινή σεζόν, έχοντας στρέψει το ενδιαφέρον της σε άλλες δραστηριότητες. Μετά την περσινή της παρουσία στο «Power Talk» του ΣΚΑΪ, η δημοσιογράφος έχει αφήσει προσωρινά πίσω της την τηλεόραση, καθώς η επιστροφή της δεν βρίσκεται στα άμεσα σχέδιά της. Μάλιστα, όπως έχει παραδεχτεί και η ίδια: «Η αλήθεια είναι δε μου λείπει. Και απορώ κι εγώπου δε μου λείπει γιατί θεωρούσα ότι θα μου έλειπε πολύ».

Η Βίκυ Καγιά, από την πλευρά της, εξακολουθεί να δέχεται τηλεοπτικές προτάσεις, χωρίς ωστόσο να έχει αποφασίσει να επιστρέψει στη μικρή οθόνη. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού, επιβεβαίωσε πως οι προτάσεις δεν έχουν σταματήσει να έρχονται, εξηγώντας χαρακτηριστικά: «Ναι, μου έχουν γίνει προτάσεις καιόλα αυτά. Δεν είναι το στυλ μου. Όταν θα γίνει κάτι, αν και εφόσον, τοοποίο μου πηγαίνει και όντως μπορεί να γίνει και από τις δύο μεριές, τότε θα το πω. Αλλιώς τι να πω; Τι μου είπαν και τι δεν μου είπαν; Και πώς είπαμε, τι δεν συμφωνήσαμε και τι συμφωνήσαμε; Το βρίσκω λίγο χαζό».

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