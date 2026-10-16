Eurovision 2027: Ο εθνικός τελικός πάει Θεσσαλονίκη

Snapshot Η ΕΡΤ ανακοίνωσε ότι ο εθνικός τελικός και οι δύο ημιτελικοί του Sing for Greece για τη Eurovision 2027 θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο.

Η διοργάνωση στοχεύει στην ανάδειξη του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Οι τρεις βραδιές θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ και το ERTFLIX, δίνοντας πρόσβαση σε όλη την Ελλάδα.

Το Sing for Greece διοργανώνεται για τρίτη συνεχή χρονιά από την ΕΡΤ και έχει υψηλή τηλεθέαση και θεάσεις στο ERTFLIX. Snapshot powered by AI

Η ΕΡΤ έχει ανακοινώσει ότι και φέτος η επιλογή εκπροσώπου για τη διοργάνωση της Eurovision θα γίνει μέσα από το Sing for Greece. Με νέα ανακοίνωση, την Παρασκευή, γνωστοποίησε ότι ο εθνικός τελικός και οι δύο ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη.

«Μια μεγάλη έκπληξη επιφυλάσσει η ΕΡΤ για τους φίλους της Eurovision, καθώς το Sing for Greece θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη τον προσεχή Φεβρουάριο! Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο της μουσικής επικαιρότητας, φιλοξενώντας τρεις ξεχωριστές βραδιές γεμάτες μουσική, αγαπημένα τραγούδια, δυνατές ερμηνείες και πολλές εκπλήξεις. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας τον Μάιο του 2027.

Οι τρεις βραδιές –οι δύο ημιτελικοί και ο μεγάλος τελικός– θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ και το ERTFLIX δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό σε όλη την Ελλάδα να παρακολουθήσει τη μεγάλη μουσική διοργάνωση για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής», αναφέρεται.

Είναι η τρίτη συνεχή χρονιά που η ΕΡΤ διοργανώνει το Sing for Greece. Πρόκειται για ένα ζωντανό show με μεγάλη απήχηση και υψηλή τηλεθέαση στη γραμμική τηλεόραση, αλλά και θεάσεις ρεκόρ στο ERTFLIX.

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