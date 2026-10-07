Eurovision 2027: Η Τσεχία μένει εκτός - Οι λόγοι πίσω από την απόφαση

Snapshot Η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Τσεχίας, Česká televize, αποχωρεί από τη Eurovision 2027 λόγω περικοπών στον προϋπολογισμό και αυξημένου κόστους παραγωγής.

Ο διαγωνισμός δεν θα μεταδοθεί από το τσεχικό δημόσιο δίκτυο το 2027.

Η Τσεχία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στη Eurovision στο μέλλον.

Ο διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, εξέφρασε λύπη για την αποχώρηση και κατανόηση για τις οικονομικές δυσκολίες των ραδιοτηλεοπτικών φορέων. Snapshot powered by AI

Με φόντο τη Eurovision του 2027, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς των χωρών έχουν αρχίσει να ανακοινώνουν το αν θα στείλουν φέτος εκπροσώπους στη Βουλγαρία. Αυτή τη φορά, η Τσεχία γνωστοποίησε την αποχώρησή της από τον διαγωνισμό.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση Česká televize (ČT) ξεκαθάρισε ότι αποχωρεί λόγω περικοπών στον προϋπολογισμό και του αυξημένου κόστους παραγωγής. Ο διαγωνισμός δεν πρόκειται επίσης να μεταδοθεί από το τσεχικό δημόσιο δίκτυο.

Την ίδια ώρα, η τσεχική δημόσια ραδιοτηλεόραση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η χώρα να επιστρέψει στο μέλλον. «Κάποια μηνύματα δεν είναι εύκολο να γραφτούν. Γνωρίζουμε ότι η Eurovision σημαίνει πολλά για όλους μας. Ευχαριστούμε όλους τους Τσέχους εκπροσώπους και ιδιαίτερα εσάς, τους οπαδούς, για κάθε ψήφο, κάθε σχόλιο και κάθε ζητωκραυγή. Δεν θα δούμε την τσεχική σημαία στη σκηνή το 2027, αλλά θα στηρίξουμε τις υπόλοιπες χώρες μαζί και πιστεύουμε ότι θα συναντηθούμε ξανά στο μέλλον», ανέφερε η ανακοίνωση της Τσεχίας.

Ο διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, εξέφρασε τη λύπη του για την εξέλιξη, τονίζοντας παράλληλα ότι αντιλαμβάνεται τις δύσκολες οικονομικές αποφάσεις που καλούνται να λάβουν οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς.

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