Τα μονοψήφια νούμερα φέρνουν προβληματισμό στα κανάλια – Ποια προγράμματα «ζορίζονται»

Οι εκπομπές και οι σειρές που δοκιμάζονται στον ανταγωνισμό

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τα μονοψήφια νούμερα φέρνουν προβληματισμό στα κανάλια – Ποια προγράμματα «ζορίζονται»
LIFESTYLE
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  • Η εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 σημειώνει τηλεθέαση κάτω από 3%, προκαλώντας ανησυχία παρά τη στήριξη των στελεχών.
  • Το πρωινό μαγκαζίνο «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 αντιμετωπίζει μονοψήφια ποσοστά, δυσκολεύοντας τον ανταγωνισμό με επιτυχημένες εκπομπές άλλων καναλιών.
  • Οι σειρές μυθοπλασίας του MEGA «Κάμπινγκ» και «Δύο μαύρα πουκάμισα» δεν έχουν αποδώσει αναμενόμενα, με τηλεθέαση κάτω από 13% συνολικά και χαμηλά στο δυναμικό κοινό.
  • Το MEGA σχεδιάζει να προβάλλει το νέο σίριαλ «Σύγκρουση» για να βελτιώσει την κατάσταση της βραδινής ζώνης.
  • Η τηλεοπτική αγορά αναμένει κρίσιμο διάστημα για να διαπιστωθεί αν μπορούν να γίνουν ανατροπές στα μέχρι τώρα απογοητευτικά νούμερα.
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Ο Οκτώβριος φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του και η μάχη της τηλεθέασης έχει αρχίσει να διαμορφώνει τους πρώτους κερδισμένους και χαμένους της σεζόν. Οι περισσότερες εκπομπές και σειρές έχουν βουτήξει στα άδυτα του ανταγωνισμού, ενώ τα στελέχη παρακολουθούν καθημερινά με μεγάλη προσοχή τα ραβασάκια της Nielsen. Η μικρή λίστα με τους πρώτους νικητές έχει αρχίσει να διαμορφώνεται, όπως άλλωστε και εκείνη με τα προγράμματα που ζορίζονται.

Η εκπομπή, που έχει σχολιαστεί όσο ίσως καμία άλλη για τις επιδόσεις της, είναι το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1. Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος, δύο αδιαμφισβήτητα μεγάλα ονόματα του τηλεοπτικού χρηματιστηρίου, παλεύουν να βρουν τις ισορροπίες και εκείνο το συστατικό μιας παρείστικης συνταγής που θα ανεβάσει στροφές στους πίνακες τηλεθέασης. Τα στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης στηρίζουν το δίδυμο, όπως και τη συνολική προσπάθεια που γίνεται από μια μικρή αλλά ικανή ομάδα, πίσω και μπροστά από τις κάμερες. Ωστόσο, τα νούμερα σίγουρα δεν περνούν απαρατήρητα. Το «Στούντιο 4» τις περισσότερες ημέρες δεν ξεπερνά το 3%, ένα στοιχείο που, με βεβαιότητα, δεν μπορεί να ικανοποιεί κανέναν.

Στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης δεν έχουν καταφέρει να δώσουν ανάσα ζωής στον ιστορικό τίτλο του «Καλημέρα Ελλάδα». Οι δύο έμπειροι δημοσιογράφοι έχουν να ανταγωνιστούν εξαιρετικά επιτυχημένες εκπομπές, όπως το «Κοινωνία ώρα MEGA» και το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, με τους αντιπάλους να στέλνουν το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα μονοψήφια. Τα στελέχη και η ιδιοκτησία είναι διατεθειμένοι να δώσουν τον απαιτούμενο χρόνο προσαρμογής. Ωστόσο, η ιστορία της περσινής σεζόν, με την αποχώρηση της Άννας Λιβαθυνού από το πλευρό του Παναγιώτη Στάθη και την άφιξη του Στέφανου Σίσκου, έχει αποδείξει ότι οι αντενικοί δεν διστάζουν να προχωρήσουν σε αλλαγές, αν κάτι δεν εξελίσσεται όπως επιθυμούν.

Σε mood προβληματισμού έχουν μπει τα στελέχη του MEGA για τη βραδινή ζώνη και τη μυθοπλασία, που μέχρι πέρυσι έφερνε πρωτιές και έβγαζε νοκ άουτ τους αντιπάλους. Οι πολυδιαφημισμένες παραγωγές μυθοπλασίας «Κάμπινγκ» και «Δύο μαύρα πουκάμισα» δεν έχουν βρει ακόμη το κοινό που θα φανταζόταν κάποιος. Οι σειρές δεν ξεπερνούν το 12%-13% στο σύνολο, ενώ στο δυναμικό κοινό τα νούμερα πέφτουν κάτω από τη βάση. Οι ιθύνοντες σκοπεύουν να βγάλουν άμεσα στον αέρα το σίριαλ «Σύγκρουση», προσπαθώντας να γυρίσουν το παιχνίδι.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι κρίσιμο, καθώς θα φανεί αν υπάρχουν περιθώρια ανατροπής της μέχρι τώρα εικόνας.

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