Τηλεθέαση: Τα νούμερα του «Καλημέρα Ελλάδα» στην πρεμιέρα 

Snapshot Το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 σημείωσε 8,7% στο σύνολο και 12,4% στο δυναμικό κοινό στην πρεμιέρα του.

Η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ ήταν πρώτη στο σύνολο με 18,1% και 9,4% στο δυναμικό κοινό.

Το «Κοινωνία ώρα MEGA» κατέγραψε 13,4% στο σύνολο και 13,6% στο δυναμικό κοινό, προβάλλοντας στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN είχε 13,9% στο σύνολο και 6,6% στο δυναμικό κοινό.

Η ψυχαγωγική εκπομπή «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ1 σημείωσε 5,3% στο σύνολο και 7,4% στο δυναμικό κοινό στην πρεμιέρα της. Snapshot powered by AI

Ο πρωινός χάρτης της ενημέρωσης συμπληρώθηκε, χθες Δευτέρα, με το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 να κάνει πρεμιέρα. Βασίλης Χιώτης και Άκης Παυλόπουλος ανέλαβαν τον ιστορικό τίτλο της εκπομπής και ρίχτηκαν στη μάχη της τηλεθέασης. Τα «ραβασάκια» της Nielsen έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και αποτυπώνουν τον ανταγωνισμό που επικρατεί και φέτος στην πρωινή ζώνη.

Χαρακτηριστικά, το «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε 8,7% στο σύνολο και 12,4% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, με τους Δημήτρη Οικονόμου και Γιάννη Πιτταρά, κράτησε το 18,1% του συνόλου και το 9,4% των τηλεθεατών 18-54. Αντίστοιχα, η εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» κατέγραψε 13,4% στο σύνολο και 13,6% στο δυναμικό κοινό. Η ενημερωτική εκπομπή του OPEN, «Ώρα Ελλάδος», έκανε 13,9% στο σύνολο και 6,6% στο δυναμικό κοινό.

Όπως φαίνεται, το «Σήμερα» ήταν ο νικητής στο σύνολο ενώ στο δυναμικό κοινό προβάδισμα πήρε το «Κοινωνία ώρα MEGA». Αισιοδοξία στα στελέχη του ΑΝΤ1, όμως, φέρνει το γεγονός ότι το «Καλημέρα Ελλάδα» «χτύπησε» διψήφια νούμερα στο δυναμικό κοινό έπειτα από πολύ καιρό.

Από τις ψυχαγωγικές εκπομπές πρεμιέρα έκανε χθες το «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ1, σημειώνοντας 5,3% στο σύνολο και 7,4% στο δυναμικό κοινό.

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