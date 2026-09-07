Καλημέρα Ελλάδα: Χιώτης-Παυλόπουλος έκαναν πρεμιέρα - Όσα είπαν στην πρώτη τους εκπομπή στον ΑΝΤ1

Snapshot Ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος παρουσίασαν την πρεμιέρα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 το πρωί της Δευτέρας.

Οι δημοσιογράφοι αποχώρησαν από τον ΣΚΑΪ για να αναλάβουν την ιστορική πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Η εκπομπή καλύπτει θέματα πολιτικής, οικονομίας, κοινωνίας και διεθνών εξελίξεων με ζωντανές συνδέσεις και αποκλειστικές πληροφορίες.

Η ομάδα της εκπομπής θα ενημερώνει καθημερινά για τα σημαντικά γεγονότα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Snapshot powered by AI

Στις 06.00, το πρωί της Δευτέρας, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος έκαναν πρεμιέρα με το «Καλημέρα Ελλάδα».

Οι δύο δημοσιογράφοι, που αποχώρησαν από τον ΣΚΑΪ για να αναλάβουν την ιστορική εκπομπή, υποδέχτηκαν το κοινό.

«Καλή μας αρχή, να είμαστε καλά... Καλώς σας βρίσκουμε στον ΑΝΤ1, στην πιο ιστορική εκπομπή της πρωινής ενημέρωσης. Στην εκπομπή που έχτισε, υπέγραψε και άφησε ως μεγάλη παρακαταθήκη ο Γιώργος Παπαδάκης», είπε ο Άκης Παυλόπουλος.

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«Καλημέρα σε όλους, Καλημέρα Ελλάδα… Να ξέρετε ότι την ευθύνη τηνιώθουμε βαριά. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας ακούμε, γιανα σας προσέχουμε, για να σας υπηρετούμε», είπε με τη σειρά του ο Βασίλης Χιώτης.

«Την κριτική σας την επιδιώκουμε και την αναζητούμε. Θέλουμε να γίνουμεκαλύτεροι με την πάροδο του χρόνου. Αλλά την κριτική με βάση αυτά πουκάνουμε. Γιατί ακούσαμε και κριτική πριν ακόμα ξεκινήσουμε. Περιμένετε,ρε παιδιά, να μας δείτε και μετά κρίνετε μας όσο αυστηρά θέλετε»,υπογράμμισε.

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Πολιτική, οικονομία, κοινωνία και διεθνή θέματα, ζωντανές συνδέσεις,αποκλειστικές πληροφορίες και ανάλυση, πρωταγωνιστούν στη σκαλέτα του«Καλημέρα Ελλάδα». Κάθε πρωί, η έμπειρη δημοσιογραφική και τεχνική ομάδατης εκπομπής θα καταγράφει όσα συμβαίνουν, θα εξηγεί τι σημαίνουν και θααναδεικνύει όσα επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.