Τηλεθέαση: Η κυριακάτικη μάχη της ενημέρωσης – Ποιος τερμάτισε πρώτος;

Snapshot Στις 6 Σεπτεμβρίου, τα ενημερωτικά μαγκαζίνο κυριάρχησαν στην τηλεθέαση, με σημαντικό ενδιαφέρον στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Νίκος Μάνεσης με το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον ALPHA σημείωσε τα υψηλότερα ποσοστά, με 19,2% στο σύνολο και 18,6% στο δυναμικό κοινό.

Το μαγκαζίνο «Τώρα μαζί» στο OPEN κατέγραψε 16,1% στο σύνολο και 6,4% στο κοινό 18-54.

Η εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ με τη Φαίη Μαυραγάνη συγκέντρωσε 14,4% στο σύνολο και 5,7% στο δυναμικό κοινό.

Στη μεσημεριανή ζώνη της Κυριακής, τα ποσοστά μοιράστηκαν μεταξύ του ΣΚΑΪ και του MEGA, με το «Weekend Live» να σημειώνει 9,1% και το «Εξελίξεις τώρα» 11,1% στο σύνολο. Snapshot powered by AI

Οι ψυχαγωγικές εκπομπές μπορεί ακόμη να μην έχουν κάνει ποδαρικό στη νέα σεζόν, όμως τα ενημερωτικά μαγκαζίνο έχουν πέσει στην αρένα. Χθες Κυριακή, είδαμε ξεκάθαρους νικητές και το ενδιαφέρον στο ξεκίνημα της τηλεοπτικής χρονιάς είναι μεγάλο.

Χαρακτηριστικά, στο MEGA, η εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο», με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα, σημείωσε 12,8% στο σύνολο και 9,8% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «Τώρα μαζί» κατέγραψε 16,1% στο σύνολο και 6,4% στους τηλεθεατές 18-54. Στον ΣΚΑΪ, η Φαίη Μαυραγάνη με την εκπομπή «Καλημέρα» κράτησε παρέα στο 14,4% του συνόλου και στο 5,7% του δυναμικού κοινού.

Η εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10», που πήρε το lead in, έκανε 12,2% στο σύνολο και 8,2% στο δυναμικό κοινό. Στον ALPHA, ο Νίκος Μάνεσης με το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» βρέθηκε στο 19,2% και στο 18,6% αντίστοιχα.

Στη μεσημεριανή ζώνη της Κυριακής, η Ναταλία Γερμανού δεν έχει βγει ακόμη στον αέρα, με αποτέλεσμα η «πίτα» της τηλεθέασης να μοιράζεται ανάμεσα στον ΣΚΑΪ και στο MEGA. Για το «Weekend Live» του Φαλήρου τα μηχανάκια έδειξαν 9,1% στο σύνολο και 7,8% στο δυναμικό κοινό. Οι «Εξελίξεις τώρα» του Μεγάλου Καναλιού έκαναν 11,1% και 7% αντίστοιχα.

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