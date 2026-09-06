Επική ατάκα Τσουβέλα από την ΔΕΘ: «Ήρθα να φάω και να κοιμηθώ τζάμπα»

Ο γνωστός stand up comedian βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και σχολίασε με το χαρακτηριστικό του χιούμορ τη σημασία της ΔΕΘ για την πόλη και την τοπική οικονομία.

Ανθή Κουρεντζή

Επική ατάκα Τσουβέλα από την ΔΕΘ: «Ήρθα να φάω και να κοιμηθώ τζάμπα»
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  • Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).
  • Τόνισε τη σημασία της ΔΕΘ για την ιστορία και την οικονομία της πόλης.
  • Αναφέρθηκε στην ενεργή συμμετοχή της Θεσσαλονίκης στους ρυθμούς της έκθεσης και την ώθηση που προσφέρει στην εστίαση και τα ξενοδοχεία.
  • Συγκρίνοντας με χιούμορ τη σχέση του με το κοινό με αυτήν των πολιτικών, σχολίασε την επικαιρότητα με το χαρακτηριστικό του στυλ.
  • Κλείνοντας, σχολίασε αστειευόμενος ότι ήρθε στη ΔΕΘ για να φάει και να κοιμηθεί δωρεάν.
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Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο γνωστός κωμικός μίλησε στην κάμερα του ERT News και, όπως ήταν αναμενόμενο, σχολίασε την επικαιρότητα με τον δικό του χιουμοριστικό τρόπο. Στάθηκε αρχικά στη σχέση που, όπως είπε αστειευόμενος, έχει με τους πολιτικούς, αφού και οι δύο απευθύνονται σε κοινό.

«Εγώ, όπως και οι πολιτικοί, έχουμε κόσμο από κάτω. Ξεκινάμε από αυτό. Και μπορεί πολλές φορές να λέω ιστορίες διάφορες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια μίλησε για τη σημασία της ΔΕΘ για τη Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια διοργάνωση με ισχυρό ιστορικό αλλά και οικονομικό αποτύπωμα στην πόλη.

«Το κομμάτι της ΔΕΘ είναι πολύ σημαντικό και για την ιστορία και για την πόλη, γιατί ζει όλη η Θεσσαλονίκη στους ρυθμούς της», σημείωσε.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αναφέρθηκε ακόμη στα περίπτερα, στις διαφορετικές παρουσίες και στις συζητήσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Έκθεσης, αλλά και στην ώθηση που δίνει η διοργάνωση στην εστίαση και στα ξενοδοχεία.

Και φυσικά δεν παρέλειψε να κλείσει με μία ατάκα που προκάλεσε χαμόγελα: «Υπάρχουν κομμάτια, περίπτερα, διαφωνίες και ένα κομμάτι της εστίασης και των ξενοδοχείων που ζει από τη ΔΕΘ. Ένας μεγάλος τζίρος. Τα λαμβάνω αυτά υπόψη και ήρθα να φάω και να κοιμηθώ τζάμπα», είπε με χιούμορ.

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