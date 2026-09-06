Πάνος Μιχαλόπουλος: Δεν επιστρέφει τελικά στην τηλεόραση - Τι συνέβη με τη νέα σειρά

Snapshot Η συμφωνία για τη συμμετοχή του Πάνου Μιχαλόπουλου στη σειρά «Ραντεβού με την Ευτυχία» δεν προχώρησε τελικά.

Ο ηθοποιός δεν θα βρίσκεται στο καστ της νέας ρομαντικής κομεντί του Alpha.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του ηθοποιού και της εταιρείας παραγωγής απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία στους βασικούς όρους.

Η παραγωγή της σειράς συνεχίζεται κανονικά με πρωταγωνιστές την Ευγενία Σαμαρά και τον Μιχάλη Σαράντη.

Τα γυρίσματα της σειράς αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές Νοεμβρίου. Snapshot powered by AI

Η επιστροφή του Πάνου Μιχαλόπουλου στην τηλεόραση φαίνεται πως δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά, καθώς δεν προχώρησε η συμφωνία για τη συμμετοχή του στη νέα σειρά του Alpha «Ραντεβού με την Ευτυχία».

Στις αρχές Ιουνίου, ο γνωστός ηθοποιός είχε επιβεβαιώσει ότι είχε δεχθεί πρόταση για να επιστρέψει στη μικρή οθόνη, έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια απουσίας. Όπως είχε αναφέρει τότε, θετικά είχε δει την προοπτική της συνεργασίας του με τον Πάνο Αμαραντίδη, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν στη σειρά «Η Ώρα η Καλή».

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της Real News, οι συζητήσεις ανάμεσα στον Πάνο Μιχαλόπουλο και την εταιρεία παραγωγής προχώρησαν, χωρίς όμως να υπάρξει τελικά συμφωνία στους βασικούς όρους της συνεργασίας.

Έτσι, το όνομα του ηθοποιού δεν θα βρίσκεται τελικά στο καστ της ρομαντικής κομεντί, η οποία έχει ως πρωταγωνιστές την Ευγενία Σαμαρά και τον Μιχάλη Σαράντη, σε σενάριο του Πάνου Αμαραντίδη.

Η εξέλιξη αυτή βάζει τέλος, τουλάχιστον προς το παρόν, στις προσδοκίες για την τηλεοπτική επανεμφάνιση του Πάνου Μιχαλόπουλου, η οποία είχε συζητηθεί έντονα μετά την αρχική ανακοίνωση.

Η παραγωγή της σειράς, πάντως, συνεχίζεται κανονικά και σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές Νοεμβρίου.

*Με πληροφορίες από τη Real News

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