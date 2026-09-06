Αντώνης Τσαπατάκης: Παντρεύτηκε τη Διαμαντία Λόμι στα Χανιά -Οι φωτογραφίες από τον γάμο

Snapshot Ο Παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης παντρεύτηκε τη Διαμαντία Λόμι με θρησκευτικό γάμο στα Χανιά.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στη Μητρόπολη Χανίων παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων προσώπων.

Ο Αντώνης Τσαπατάκης μοιράστηκε φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου του με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Το ζευγάρι φάνηκε χαρούμενο και συγκινημένο στα στιγμιότυπα της ξεχωριστής ημέρας. Snapshot powered by AI

Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα χαρούμενη ημέρα έζησε στα Χανιά ο Παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης, καθώς παντρεύτηκε με τη Διαμαντία Λόμι.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο στη Μητρόπολη Χανίων, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα που μοιράστηκαν μαζί τους αυτή τη σημαντική στιγμή.

Ο Αντώνης Τσαπατάκης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους φωτογραφίες από την ξεχωριστή ημέρα, δίνοντας μια μικρή γεύση από τον γάμο του.

Στα στιγμιότυπα, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του έδειχναν ιδιαίτερα χαρούμενοι και συγκινημένοι, ποζάροντας χαμογελαστοί μαζί με τους ανθρώπους που βρέθηκαν δίπλα τους σε αυτή τη σημαντική ημέρα.

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