Η Καίτη Κωνσταντίνου έγινε οδός στη Ροδάνθη Αχαΐας - Η συμβολική κίνηση στη γενέτειρά της

Snapshot Η Ροδοδάφνη Αχαΐας τίμησε τη μνήμη της Καίτης Κωνσταντίνου δίνοντας το όνομά της σε δρόμο της περιοχής.

Η πινακίδα «Ηθοποιού Καίτης Κωνσταντίνου» τοποθετήθηκε ως μόνιμο σημείο αναφοράς για την ηθοποιό.

Η Καίτη Κωνσταντίνου γεννήθηκε και έζησε στη Ροδοδάφνη Αχαΐας, όπου και ταφής της έγινε.

Η ηθοποιός πέθανε στις 10 Μαρτίου 2025 σε ηλικία 61 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Η ονοματοδοσία του δρόμου διατηρεί ζωντανή τη μνήμη της και συνδέει το όνομά της με τη γενέτειρά της. Snapshot powered by AI

Με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο τίμησε η Ροδοδάφνη Αχαΐας τη μνήμη της Καίτης Κωνσταντίνου, δίνοντας το όνομά της σε δρόμο της περιοχής όπου γεννήθηκε και με την οποία διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς.

Η πινακίδα με την ονομασία «Ηθοποιού Καίτης Κωνσταντίνου» έχει πλέον τοποθετηθεί, αποτελώντας ένα μόνιμο σημείο αναφοράς για μία από τις πιο αγαπημένες παρουσίες του ελληνικού θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.

Η εικόνα της πινακίδας καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, προκαλώντας συγκίνηση σε ανθρώπους που αγάπησαν την ηθοποιό μέσα από τη μακρόχρονη καλλιτεχνική της πορεία.

Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία. Η Καίτη Κωνσταντίνου γεννήθηκε στη Ροδοδάφνη Αχαΐας στις 18 Δεκεμβρίου 1963, ενώ στον ίδιο τόπο επέστρεψε και για την τελευταία της κατοικία.

Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου 2025, σε ηλικία 61 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και στο κοινό που την είχε αγαπήσει μέσα από τους πολυάριθμους ρόλους της.

Με την ονοματοδοσία του δρόμου, η γενέτειρά της κρατά πλέον ζωντανή τη μνήμη της, συνδέοντας το όνομά της μόνιμα με τον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε η διαδρομή της.

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