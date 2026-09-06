Ιουλία Καλλιμάνη: Παντρεύεται σήμερα τον Μιχάλη Τουρατζίδη - Η γνωριμία τους και η κοινή πορεία

Η τραγουδίστρια και ο μουσικοσυνθέτης κάνουν σήμερα το επόμενο βήμα στη σχέση τους

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Ιουλία Καλλιμάνη: Παντρεύεται σήμερα τον Μιχάλη Τουρατζίδη - Η γνωριμία τους και η κοινή πορεία
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  • Η Ιουλία Καλλιμη και ο Μιχάλης Τουρατζίδης παντρεύονται σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη.
  • Το ζευγάρι διατηρούσε χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή και σήμερα επισφραγίζει τη σχέση του με τον γάμο.
  • Η κοινή τους πορεία ξεκίνησε από τον χώρο της μουσικής, με τον Μιχάλη Τουρατζίδη να έχει σημαντική συμβολή στην καριέρα της Ιουλίας Καλλιμάνη.
  • Η δημόσια εμφάνιση της Ιουλίας με μονόπετρο το περασμένο καλοκαίρι προκάλεσε συζητήσεις για γάμο, που επιβεβαιώθηκαν αργότερα.
  • Η Θεσσαλονίκη αποτελεί σημαντικό μέρος της ζωής και της καλλιτεχνικής πορείας της Ιουλίας Καλλιμάνη.
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Μία από τις πιο ξεχωριστές μέρες της σχέσης τους ζουν σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, η Ιουλία Καλλιμάνη και ο Μιχάλης Τουρατζίδης, καθώς ενώνουν τις ζωές τους με τα δεσμά του γάμου στη Θεσσαλονίκη.

Το ζευγάρι έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, αποφεύγοντας τις δημόσιες αναφορές στη σχέση του. Σήμερα, ωστόσο, κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα, επισφραγίζοντας τη σχέση του με τον γάμο.

Η κοινή τους πορεία ξεκίνησε μέσα από τον χώρο της μουσικής. Ο Μιχάλης Τουρατζίδης, μουσικοσυνθέτης και παραγωγός, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική διαδρομή της Ιουλίας Καλλιμάνη, με την ίδια να έχει μιλήσει στο παρελθόν με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη συνεργασία τους.

«Φυσικά ήρθε στη ζωή μου ο Μιχάλης Τουρατζίδης την κατάλληλη στιγμή και με πήρε από το χέρι», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια, αναφερόμενη στη γνωριμία και τη συνεργασία τους.

Σε άλλη συνέντευξή της, μάλιστα, είχε περιγράψει τον Μιχάλη Τουρατζίδη ως «τον άνθρωπο που του τα οφείλω όλα», αναγνωρίζοντας την καθοριστική συμβολή του στην εξέλιξη της καριέρας της.

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Ο Μιχάλης Τουρατζίδης και η Ιουλία Καλλιμάνη

Facebook

Η σχέση τους βρέθηκε στο επίκεντρο το περασμένο καλοκαίρι, όταν η Ιουλία Καλλιμάνη εμφανίστηκε δημόσια φορώντας μονόπετρο. Η εμφάνισή της πυροδότησε τις συζητήσεις για επικείμενο γάμο, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν λίγο αργότερα.

Σήμερα, το ζευγάρι ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη, σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την κοινή του ζωή, αλλά και για την τραγουδίστρια που τα τελευταία χρόνια έχει συνδέσει την καλλιτεχνική της πορεία με την πόλη.

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