Οι τηλεαστέρες της βραδινής ζώνης σε θέσεις μάχης – Τα δυνατά χαρτιά της prime time

Τα στελέχη των σταθμών δίνουν γη και ύδωρ για το πρόγραμμα της βραδινής ζώνης. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο που οι τηλεοπτικές μάχες έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, τα νούμερα τηλεθέασης παρακολουθούνται στενά και στην αρένα πέφτουν δυνατά πρόσωπα… και πολλά λεφτά!

Έτσι και φέτος, ο ανταγωνισμός στην prime time φουντώνει με τις πρώτες πρεμιέρες να έχουν κλειδώσει και το ενδιαφέρον να είναι μεγάλο. Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 με νέα special επεισόδια και special συμπαίκτες. Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 20.00, ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται σε special επεισόδια του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» και κάθονται στην πιο ανατρεπτική «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αποτελώντας την «5η βοήθεια» ενός παίκτη που δεν γνωρίζουν, με έναν κοινό στόχο: Να τον βοηθήσουν να φτάσει όσο πιο κοντά στο μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ.

Την ίδια ημέρα, στο μέτωπο του ΑΝΤ1, βγαίνει στον αέρα το πολυσυζητημένο «Ντέρτι» με all star cast. Μια δυνατή ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή. Η Στέλλα Σμαραγδή (Ευγενία Ξυγκόρου), μια νεαρή δασκάλα μουσικής, βλέπει τη ζωή της να γκρεμίζεται όταν κατηγορείται άδικα από την Αστυνομία για κάτι που δεν έκανε. Για να γλιτώσει από τη φυλακή, αναγκάζεται να δεχτεί μια επικίνδυνη συμφωνία: μετακομίζει στην Πάτρα για να μπει ως πληροφοριοδότρια της Αστυνομίας στο «Ντέρτι», το λαμπερό - αλλά και ύποπτο - νυχτερινό βασίλειο του Αλέκου Αβραμίδη (Τάσος Νούσιας) και της συζύγου του, της θρυλικής τραγουδίστριας Ξένιας Αβραμίδου (Κλέλια Ρένεση) - της μητέρας που εγκατέλειψε τη Στέλλα όταν ήταν μικρή. Φάνης Μουρατίδης, Τάσος Νούσιας, Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, είναι λίγοι μόνο από τους καταξιωμένους ηθοποιούς που θα ενσαρκώσουν τους βασικούς ρόλους.

Στον ΑΝΤ1, στις 23 Σεπτεμβρίου, έρχεται και το σίριαλ «Κρίνο και Αγκάθι» με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη, Στέλιο Μάινα. Η σειρά μας μεταφέρει σε έναν κόσμο σημαδεμένο από παλιά πάθη και μυστικά που περνούν από γενιά σε γενιά. Εκεί, η αγάπη και η εκδίκηση συγκρούονται, δοκιμάζοντας δεσμούς, συνειδήσεις και αντοχές. Μια δυνατή ιστορία για όσα μπορούν να ενώσουν δύο ανθρώπους και όσα είναι ικανά να χωρίσουν δύο οικογένειες για πάντα.

https://www.instagram.com/p/Dc6LxD3jByH/

Όταν το ημερολόγιο δείξει 21 Σεπτεμβρίου και το ρολόι 21.00, τα φώτα του «GNTM» ανάβουν ξανά. Ο διαγωνισμός μόδας του STAR θα «κονταροχτυπηθεί» με ηχηρές παραγωγές μυθοπλασίας, αλλά έχει αποδείξει ότι κρατά ένα σταθερό μερίδιο κοινού. Το φορμάτ, που έφερε το modeling στο επίκεντρο της ελληνικής τηλεόρασης, ανοίγει έναν νέο κύκλο, αναζητώντας τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν όχι μόνο για την εικόνα τους, αλλά και για την προσωπικότητα, την πειθαρχία και τη μοναδική τους ταυτότητα. Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Λάκης Γαβαλάς, Μπέττυ Μαγγίρα, Άγγελος Μπράτης και Ζενεβιέβ Μαζαρί παίρνουν θέση και υπόσχονται απολαυστικά επεισόδια. Στο STAR, στις 23 του μήνα, έρχεται και το «First Dates» με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί. Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επιστρέφει πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Η βραδινή ζώνη του ALPHA γεμίζει και φέτος από σειρές και σίγουρα θα βάλει δύσκολα στον ανταγωνισμό. Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 20.00, πρεμιέρα κάνει το θρυλικό «Σόι σου». Ο Σάββας πάει τον Νάσο μέχρι το στρατόπεδο, για να βεβαιωθεί ότι αυτή τη φορά τον ξεφορτώθηκε στ’ αλήθεια! Γυρίζοντας όμως σπίτι του έρχεται ταμπλάς, βρίσκει μπροστά του το νέο φλερτ της Σάντρας! Σε χρόνο ρεκόρ, θα μαζευτεί η οικογένεια στο σαλόνι για να γνωρίσουν τον καινούριο! Ενώ η Λυδία τρέχει να αποχαιρετήσει τη Μαρίζα, που επιστρέφει στη Γερμανία φορτωμένη με τάπερ, ραπανάκια, μπριζόλες και ότι άλλο της φόρτωσαν, για να επιβιώσει στα ξένα.. ταυτόχρονα ο Μιχάλης της εξηγεί τη νέα του πατέντα, που θα κατακτήσει τη γερμανική αγορά.

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 20.00, τα τρία μπαμπαδάκια του «Μπαμπά σ’αγαπώ» του ALPHA επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος και συγκεκριμένα στο νηπιαγωγείο που τους ένωσε για μία ακόμα «Μέρα του Πατέρα» στην οποία θα φορέσουν στολές και πάλι. Συγκεκριμένα αυτή τη φορά θα ντυθούν λουλούδια, αλλά δε χρειάζεται να μαδήσει κανείς Μαργαρίτα για να πάρει απάντηση για το ότι για μια ακόμα φορά η γιορτή των μπαμπάδων στο νηπιαγωγείο θα τους βάλει σε καινούριες περιπέτειες… Ξανασυναντάμε τους ήρωες μας ένα μήνα μετά τα γεγονότα του φινάλε της πρώτης χρονιάς και οι ζωές των ηρώων του Μπαμπά σ’ Αγαπώ μοιάζουν να έχουν αλλάξει ριζικά, σαν παζλ που έσπασε σε κομμάτια κι εμείς προσπαθούμε να τα ενώσουμε ξανά απ’ την αρχή…

Την Τετάρτη 23 του μήνα στον σκληρό ανταγωνισμό μπαίνει και η μαύρη κωμωδία «Φόνοι στο Καμπαναριό 2». Οι περιπέτειες για τις αγαπημένες μοναχές μας φαίνεται πως ανήκουν πια στο παρελθόν. Ήρεμες λοιπόν, ετοιμάζονται για την καινούρια τους μονή, όταν μια σφαίρα πέφτει δίπλα τους και τις κάνει γρήγορα να καταλάβουν ότι τίποτα δεν τέλειωσε ακόμη.

Όσον αφορά το MEGA; Η πολυσυζητημένη δραματική σειρά, «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», έρχεται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Δύο άνδρες που μεγάλωσαν σαν αδέρφια. Μία γυναίκα που μπαίνει ανάμεσά τους και αλλάζει οριστικά τις ισορροπίες. Ένα παρελθόν γεμάτο μυστικά που επιστρέφει για να δοκιμάσει σχέσεις, δεσμούς και συνειδήσεις.

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, τη σκυτάλη παίρνει η νέα κωμική σειρά «Κάμπινγκ», με ένα πολυπρόσωπο πρωταγωνιστικό σύνολο ηθοποιών. Ισορροπώντας με δεξιοτεχνία ανάμεσα στην κωμωδία και το μυστήριο, η νέα πρόταση του MEGA εξερευνά τις ανθρώπινες σχέσεις και τη μοναδική δυναμική που δημιουργείται, όταν μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων καλείται να συνυπάρξει κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες.