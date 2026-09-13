Οι τηλεαστέρες της βραδινής ζώνης σε θέσεις μάχης – Τα δυνατά χαρτιά της prime time

Πότε ξεκινούν οι τηλεοπτικές κόντρες στη βραδινή ζώνη των καναλιών;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Οι τηλεαστέρες της βραδινής ζώνης σε θέσεις μάχης – Τα δυνατά χαρτιά της prime time
LIFESTYLE
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα στελέχη των σταθμών δίνουν γη και ύδωρ για το πρόγραμμα της βραδινής ζώνης. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο που οι τηλεοπτικές μάχες έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, τα νούμερα τηλεθέασης παρακολουθούνται στενά και στην αρένα πέφτουν δυνατά πρόσωπα… και πολλά λεφτά!

Έτσι και φέτος, ο ανταγωνισμός στην prime time φουντώνει με τις πρώτες πρεμιέρες να έχουν κλειδώσει και το ενδιαφέρον να είναι μεγάλο. Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 με νέα special επεισόδια και special συμπαίκτες. Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 20.00, ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται σε special επεισόδια του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» και κάθονται στην πιο ανατρεπτική «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αποτελώντας την «5η βοήθεια» ενός παίκτη που δεν γνωρίζουν, με έναν κοινό στόχο: Να τον βοηθήσουν να φτάσει όσο πιο κοντά στο μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ.

Την ίδια ημέρα, στο μέτωπο του ΑΝΤ1, βγαίνει στον αέρα το πολυσυζητημένο «Ντέρτι» με all star cast. Μια δυνατή ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή. Η Στέλλα Σμαραγδή (Ευγενία Ξυγκόρου), μια νεαρή δασκάλα μουσικής, βλέπει τη ζωή της να γκρεμίζεται όταν κατηγορείται άδικα από την Αστυνομία για κάτι που δεν έκανε. Για να γλιτώσει από τη φυλακή, αναγκάζεται να δεχτεί μια επικίνδυνη συμφωνία: μετακομίζει στην Πάτρα για να μπει ως πληροφοριοδότρια της Αστυνομίας στο «Ντέρτι», το λαμπερό - αλλά και ύποπτο - νυχτερινό βασίλειο του Αλέκου Αβραμίδη (Τάσος Νούσιας) και της συζύγου του, της θρυλικής τραγουδίστριας Ξένιας Αβραμίδου (Κλέλια Ρένεση) - της μητέρας που εγκατέλειψε τη Στέλλα όταν ήταν μικρή. Φάνης Μουρατίδης, Τάσος Νούσιας, Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, είναι λίγοι μόνο από τους καταξιωμένους ηθοποιούς που θα ενσαρκώσουν τους βασικούς ρόλους.

Στον ΑΝΤ1, στις 23 Σεπτεμβρίου, έρχεται και το σίριαλ «Κρίνο και Αγκάθι» με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη, Στέλιο Μάινα. Η σειρά μας μεταφέρει σε έναν κόσμο σημαδεμένο από παλιά πάθη και μυστικά που περνούν από γενιά σε γενιά. Εκεί, η αγάπη και η εκδίκηση συγκρούονται, δοκιμάζοντας δεσμούς, συνειδήσεις και αντοχές. Μια δυνατή ιστορία για όσα μπορούν να ενώσουν δύο ανθρώπους και όσα είναι ικανά να χωρίσουν δύο οικογένειες για πάντα.

https://www.instagram.com/p/Dc6LxD3jByH/

Όταν το ημερολόγιο δείξει 21 Σεπτεμβρίου και το ρολόι 21.00, τα φώτα του «GNTM» ανάβουν ξανά. Ο διαγωνισμός μόδας του STAR θα «κονταροχτυπηθεί» με ηχηρές παραγωγές μυθοπλασίας, αλλά έχει αποδείξει ότι κρατά ένα σταθερό μερίδιο κοινού. Το φορμάτ, που έφερε το modeling στο επίκεντρο της ελληνικής τηλεόρασης, ανοίγει έναν νέο κύκλο, αναζητώντας τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν όχι μόνο για την εικόνα τους, αλλά και για την προσωπικότητα, την πειθαρχία και τη μοναδική τους ταυτότητα. Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Λάκης Γαβαλάς, Μπέττυ Μαγγίρα, Άγγελος Μπράτης και Ζενεβιέβ Μαζαρί παίρνουν θέση και υπόσχονται απολαυστικά επεισόδια. Στο STAR, στις 23 του μήνα, έρχεται και το «First Dates» με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί. Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επιστρέφει πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Η βραδινή ζώνη του ALPHA γεμίζει και φέτος από σειρές και σίγουρα θα βάλει δύσκολα στον ανταγωνισμό. Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 20.00, πρεμιέρα κάνει το θρυλικό «Σόι σου». Ο Σάββας πάει τον Νάσο μέχρι το στρατόπεδο, για να βεβαιωθεί ότι αυτή τη φορά τον ξεφορτώθηκε στ’ αλήθεια! Γυρίζοντας όμως σπίτι του έρχεται ταμπλάς, βρίσκει μπροστά του το νέο φλερτ της Σάντρας! Σε χρόνο ρεκόρ, θα μαζευτεί η οικογένεια στο σαλόνι για να γνωρίσουν τον καινούριο! Ενώ η Λυδία τρέχει να αποχαιρετήσει τη Μαρίζα, που επιστρέφει στη Γερμανία φορτωμένη με τάπερ, ραπανάκια, μπριζόλες και ότι άλλο της φόρτωσαν, για να επιβιώσει στα ξένα.. ταυτόχρονα ο Μιχάλης της εξηγεί τη νέα του πατέντα, που θα κατακτήσει τη γερμανική αγορά.

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 20.00, τα τρία μπαμπαδάκια του «Μπαμπά σ’αγαπώ» του ALPHA επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος και συγκεκριμένα στο νηπιαγωγείο που τους ένωσε για μία ακόμα «Μέρα του Πατέρα» στην οποία θα φορέσουν στολές και πάλι. Συγκεκριμένα αυτή τη φορά θα ντυθούν λουλούδια, αλλά δε χρειάζεται να μαδήσει κανείς Μαργαρίτα για να πάρει απάντηση για το ότι για μια ακόμα φορά η γιορτή των μπαμπάδων στο νηπιαγωγείο θα τους βάλει σε καινούριες περιπέτειες… Ξανασυναντάμε τους ήρωες μας ένα μήνα μετά τα γεγονότα του φινάλε της πρώτης χρονιάς και οι ζωές των ηρώων του Μπαμπά σ’ Αγαπώ μοιάζουν να έχουν αλλάξει ριζικά, σαν παζλ που έσπασε σε κομμάτια κι εμείς προσπαθούμε να τα ενώσουμε ξανά απ’ την αρχή…

Την Τετάρτη 23 του μήνα στον σκληρό ανταγωνισμό μπαίνει και η μαύρη κωμωδία «Φόνοι στο Καμπαναριό 2». Οι περιπέτειες για τις αγαπημένες μοναχές μας φαίνεται πως ανήκουν πια στο παρελθόν. Ήρεμες λοιπόν, ετοιμάζονται για την καινούρια τους μονή, όταν μια σφαίρα πέφτει δίπλα τους και τις κάνει γρήγορα να καταλάβουν ότι τίποτα δεν τέλειωσε ακόμη.

Όσον αφορά το MEGA; Η πολυσυζητημένη δραματική σειρά, «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», έρχεται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Δύο άνδρες που μεγάλωσαν σαν αδέρφια. Μία γυναίκα που μπαίνει ανάμεσά τους και αλλάζει οριστικά τις ισορροπίες. Ένα παρελθόν γεμάτο μυστικά που επιστρέφει για να δοκιμάσει σχέσεις, δεσμούς και συνειδήσεις.

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, τη σκυτάλη παίρνει η νέα κωμική σειρά «Κάμπινγκ», με ένα πολυπρόσωπο πρωταγωνιστικό σύνολο ηθοποιών. Ισορροπώντας με δεξιοτεχνία ανάμεσα στην κωμωδία και το μυστήριο, η νέα πρόταση του MEGA εξερευνά τις ανθρώπινες σχέσεις και τη μοναδική δυναμική που δημιουργείται, όταν μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων καλείται να συνυπάρξει κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτη πράσινη εμφάνιση για Αποστολάκη - Αυλωνίτη

08:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Το κρίσιμο σημείο για την επιτυχία του «Κουμπαρά για τη νέα γενιά» –Τι κάνουν οι άλλες χώρες

07:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Η ήττα του Ολυμπιακού ευκαιρία για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ – Ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη

07:50LIFESTYLE

Οι τηλεαστέρες της βραδινής ζώνης σε θέσεις μάχης – Τα δυνατά χαρτιά της prime time

07:42LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Όλα όσα έγιναν στη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Η απειλητική βροχή, η συγκίνηση για τον Μαζωνάκη και το απρόοπτο με την Γαρμπή - Φωτογραφίες και Βίντεο

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το διάσημο Oktoberfest γίνεται τον Σεπτέμβριο; Η απάντηση χρονολογείται πριν από 200 χρόνια

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Turkish Airlines: Εφιαλτική πτήση μέσα στην καταιγίδα – Στιγμές πανικού για τους επιβάτες

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Μπορεί να ακυρωθεί η βάπτιση; Επικείμενη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της ΕΕ απειλεί τις εκκλησίες

07:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: «Τελευταίο μίλι» για τη ΝΔ – Οι επτά τομές και το μήνυμα πολιτικής αυτονομίας

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος BRICS: Ομόφωνη κοινή διακήρυξη με πυρά Σι κατά Τραμπ και λεπτές γεωπολιτικές ισορροπίες

07:03ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Ινδονησία: Αγνοείται επιβατηγό πλοίο με εκατοντάδες επιβάτες - Είχε πάρει επικίνδυνη κλίση

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει από την ερχόμενη Τετάρτη - Αιτήσεις για χρησικτησία και διορθώσεις

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Καστελλόριζο: Η επίσκεψη με γεωπολιτικό συμβολισμό και η Άγκυρα που πήρε το μήνυμα

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινοπωρινό εξπρές - Πού θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες - Βοριάδες έως 6 μποφόρ

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Οι ισχυρισμοί για «τρίτο πρόσωπο» που βρίσκεται πίσω από την κακοποίηση της 15χρονης

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Φάκελος μυστήριο με το όνομα του τραγουδιστή στα αρχεία της γιατρού - Τι άλλα στοιχεία είχαν καταχωρημένα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Σεπτεμβρίου

05:20ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ για Ουκρανία: Έτοιμοι για διάλογο αλλά χωρίς εκεχειρία

04:54ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Συναγερμός με πάνω από 7.000 κρούσματα Έμπολα και 4.000 νεκρούς - Εξαπλώνεται στα σχολεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:55ΕΛΛΑΔΑ

Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει από την ερχόμενη Τετάρτη - Αιτήσεις για χρησικτησία και διορθώσεις

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινοπωρινό εξπρές - Πού θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες - Βοριάδες έως 6 μποφόρ

07:03ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Ινδονησία: Αγνοείται επιβατηγό πλοίο με εκατοντάδες επιβάτες - Είχε πάρει επικίνδυνη κλίση

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:42LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Όλα όσα έγιναν στη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Η απειλητική βροχή, η συγκίνηση για τον Μαζωνάκη και το απρόοπτο με την Γαρμπή - Φωτογραφίες και Βίντεο

14:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Νέο σενάριο για Μεσόγειο – Τι δείχνουν ECMWF και UKMO για 16-19 Σεπτεμβρίου

00:38LIFESTYLE

Λαχτάρα στη συναυλία του Ρέμου: «Τούμπα» στη σκηνή για την Καίτη Γαρμπή μπροστά σε χιλιάδες θεατές - «Μας εφαγαν»

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Φάκελος μυστήριο με το όνομα του τραγουδιστή στα αρχεία της γιατρού - Τι άλλα στοιχεία είχαν καταχωρημένα

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Μπορεί να ακυρωθεί η βάπτιση; Επικείμενη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της ΕΕ απειλεί τις εκκλησίες

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Οι ισχυρισμοί για «τρίτο πρόσωπο» που βρίσκεται πίσω από την κακοποίηση της 15χρονης

00:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Όλα έχουν ένα όριο»: Ξέσπασμα Άδωνι Γεωργιάδη και απειλή με μηνύσεις για τη «συνωνυμία» του διοικητή της 6ης ΥΠΕ με τον γιατρό στο Κολωνάκι

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Καστελλόριζο: Η επίσκεψη με γεωπολιτικό συμβολισμό και η Άγκυρα που πήρε το μήνυμα

16:59ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Οκτωβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

23:10ΣΕΙΣΜΟΙ

Τσελέντης για σεισμό στην Κεφαλονιά: Είναι διεγερμένο το τόξο

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Turkish Airlines: Εφιαλτική πτήση μέσα στην καταιγίδα – Στιγμές πανικού για τους επιβάτες

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Κατάθεση νοσηλεύτριας του ιατρείου υποστηρίζει ότι η γιατρός συναντούσε τον τραγουδιστή πιο συχνά απ' ό,τι ισχυρίζεται

23:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες βρήκαν έναν τρόπο να παράγουν καύσιμο πυραύλων από τον αέρα του Άρη

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξόδεψε σχεδόν 470.000 δολάρια για τα μαλλιά και το μακιγιάζ του πρωθυπουργού από το 2019

11:09LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ώρες Μικρές» – Η ιστορία του τραγουδιού που σαρώνει

22:08WHAT THE FACT

Πώς να πλένετε τα μαύρα ρούχα και να μην ξεθωριάζουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ