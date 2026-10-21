Μάχη στην τηλεθέαση των κεντρικών δελτίων ειδήσεων – Ποιοι ξεχώρισαν

Snapshot Το κεντρικό δελο ειδήσεων του ALPHA με τον Αντώνη Σρόιτερ σημείωσε 15,4% στο σύνολο και 17,9% στο δυναμικό κοινό από τις 19:00 έως τις 20:00.

Το STAR και το MEGA κατέγραψαν ισοπαλία στο slot 20:00-21:00, με 14,3% στο σύνολο, ενώ το STAR είχε 14,7% στο δυναμικό κοινό και το MEGA 13,1%.

Το δελτίο του ΣΚΑΪ με τη Λένα Φλυτζάνη βελτίωσε την τηλεθέασή του φέτος, φτάνοντας μέσο μερίδιο 11,4% στο σύνολο και 7,7% στο δυναμικό κοινό.

Το δελτίο της ΕΡΤ1 και του ERTNEWS με τον Παναγιώτη Στάθη σημείωσε 5,5% τηλεθέαση και στα δύο κοινά.

Ο ΑΝΤ1 και το OPEN κατέγραψαν χαμηλότερα ποσοστά τηλεθέασης από τον ALPHA στο απόγευμα της Τρίτης. Snapshot powered by AI

Η πρωινή και η βραδινή ζώνη μπορεί να συγκεντρώνουν συνήθως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο τα κεντρικά δελτία ειδήσεων αποτελούν τη ναυαρχίδα της ενημέρωσης για κάθε τηλεοπτικό σταθμό. Τι συμβαίνει, όμως, με την τηλεθέαση;

Το απόγευμα της Τρίτης, από τις 19.00 έως τις 20.00, ο ALPHA, με το δελτίο ειδήσεων και τον Αντώνη Σρόιτερ, σημείωσε 15,4% στο σύνολο και 17,9% στο δυναμικό κοινό. Για τον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, τα στοιχεία της Nielsen έδειξαν 8% στο σύνολο και 6,5% στο δυναμικό κοινό. Το OPEN, με την Εύα Αντωνοπούλου στο τιμόνι, κατέγραψε 7,1% στο σύνολο και 5% στο δυναμικό κοινό.

Στο slot 20.00-21.00, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, με τη Μάρα Ζαχαρέα, σημείωσε 14,3% στο σύνολο και 14,7% στους τηλεθεατές ηλικίας 18-54 ετών. Το MEGA, με τη Ράνια Τζίμα στο τιμόνι, κατέγραψε επίσης 14,3% στο σύνολο, ενώ στο δυναμικό κοινό σημείωσε 13,1%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, με τη Λένα Φλυτζάνη, το οποίο έχει ανεβάσει στροφές. Χθες, το δελτίο σημείωσε 12,3% στο σύνολο και 6,8% στο δυναμικό κοινό. Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης, από την έναρξη της φετινής σεζόν έως και τις 20 Οκτωβρίου 2026, οι επιδόσεις του δελτίου έχουν βελτιωθεί σε σχέση με την περσινή χρονιά. Συγκεκριμένα, φέτος καταγράφει μέσο μερίδιο τηλεθέασης 11,4% στο σύνολο και 7,7% στο δυναμικό κοινό. Πέρυσι, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονταν στο 9,8% και στο 6,4%.

Όσον αφορά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1 και του ERTNEWS, με τον Παναγιώτη Στάθη, σημείωσε 5,5% τόσο στο σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό.

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