Τηλεθέαση: Η μάχη των πρωινών εκπομπών – Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα το Σάββατο

Τι έγινε στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Η μάχη των πρωινών εκπομπών – Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα το Σάββατο
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Φαίη Σκορ έκανε πρεμι με την εκπομπή «For You» στον ΑΝΤ1, καταγράφοντας 11,7% στο σύνολο και 8,6% στο δυναμικό κοινό.
  • Την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου κατέλαβε ο Νίκος Μάνεσης στον ALPHA με 16,9% στο σύνολο και 14,4% στο δυναμικό κοινό.
  • Η εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ σημείωσε 13,6% στο σύνολο και 8,9% στο δυναμικό κοινό.
  • Το «Mega non stop» του MEGA είχε τηλεθέαση 10,2% στο σύνολο και 8,4% στο δυναμικό κοινό.
  • Η Ιωάννα Μαλέσκου στο OPEN κατέγραψε 6% στο σύνολο και 3,6% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Καλημέρα είπαμε;» στην ΕΡΤ1 έφτασε 4,9% στο σύνολο και 7,8% στο δυναμικό κοινό.
Snapshot powered by AI

Ο χάρτης της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου ολοκληρώθηκε, καθώς χθες Σάββατο η Φαίη Σκορδά έκανε πρεμιέρα με την εκπομπή «For You» στον ΑΝΤ1.

Η παρουσιάστρια «βούτηξε» σε μία «άγνωστη» για εκείνη ζώνη, καταγράφοντας στην πρεμιέρα της 11,7% στο σύνολο και 8,6% στο δυναμικό κοινό. Την πρώτη θέση κέρδισε ο Νίκος Μάνεσης, στον ALPHA, με το μαγκαζίνο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση». Ο παρουσιαστής κράτησε παρέα στο 16,9% του συνόλου και στο 14,4% του δυναμικού κοινού.

Η εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Ρεπορτάζ στις 10», κατέγραψε 13,6% στο σύνολο και 8,9% στο δυναμικό κοινό. Αντίστοιχα, η πρόταση του Μεγάλου καναλιού,«Mega non stop» κέρδισε το 10,2% του συνόλου και το 8,4% του δυναμικού κοινού. Στο OPEN, η Ιωάννα Μαλέσκου με την εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» έκανε 6% στο σύνολο και 3,6% στο δυναμικό κοινό. Στην ΕΡΤ1, το «Καλημέρα είπαμε;» έκανε 4,9% στο σύνολο και 7,8% στο δυναμικό κοινό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί το άνθρωπο, όχι το αντίστροφο» - Συνέδριο της Περιφέρειας Αττικής για τους κινδύνους και της δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης

12:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στασινόπουλος για basketgate: «Το έγκλημα θα τιμωρηθεί, προτείνω Γιαννάκη για την ηγεσία της ΕΟΚ»

12:25ΚΟΣΜΟΣ

«Να θυμάσαι πόσο σ'αγαπώ»: Μητέρα με καρκίνο σε τελικό στάδιο καταγράφει αναμνήσεις για την 6 μηνών κόρη της

12:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Διπλό χτύπημα της κακοκαιρίας στην Αττική

12:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μελίσσια: Συνελήφθη 45χρονη υπεύθυνη μπαρ για σερβίρισμα αλκοόλ σε τρεις ανηλίκους

12:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φώφη Γεννηματά: Πέντε χρόνια από τον θάνατό της - Στις 12:30 το μνημόσυνο στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών

11:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιατί ο Λιόλιος παραιτήθηκε τώρα από την προεδρία της ΕΟΚ: Ο ελιγμός για να αποφύγει την προφυλάκιση

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Αλλαγές από σήμερα στη Γραμμή 3 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα για πέντε ημέρες

11:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιαννακόπουλος: «Πώς απέχει ο Ολυμπιακός από την ευκαιρία να καθαρίσει το μπάσκετ;»

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες που κόβουν την ανάσα: Η στιγμή που ο ωκεανός μοιάζει να εξαφανίζεται στο στόμα μιας φάλαινας

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Βουλγαρία: Εθνικές εκλογές με φόντο τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα και την ακρίβεια

11:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Αυξήσεις μισθών και περισσότερες παροχές σε 161 συμφωνίες

11:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παραιτήθηκε ο Λιόλιος από την προεδρία της ΕΟΚ - Παύει οποιαδήποτε ενασχόληση με το μπάσκετ μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία

10:54LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη των πρωινών εκπομπών – Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα το Σάββατο

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο στη Βραζιλία: Τρένο παρέσυρε γερανό και τον εκσφενδόνισε σε πολυσύχναστο δρόμο

10:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Το νέο εργαλείο «Ψάξε μου Φθηνότερα» για οικονομικότερες λύσεις στα ίδια προϊόντα

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Βούτηξε από παγόβουνο στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού – Η τολμηρή προσπάθεια της 28χρονης

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Σινά: «Αντιμετωπίζεται μια θεσμική εκκρεμότητα 1.500 ετών» - Τι είπε για basketgate

10:15WHAT THE FACT

Εντυπωσιακό βίντεο: Παγωμένη λίμνη στην Κίνα μεταμορφώθηκε σε χρυσό - Το σπάνιο φαινόμενο που έγινε viral

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Κυβερνήτης φρεγάτας «Κίμων»: Νέες δυνατότητες και τακτικό πλεονέκτημα για το Πολεμικό ναυτικό με τις Belharra

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Διπλό χτύπημα της κακοκαιρίας στην Αττική

05:37ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε την Κυριακή τα Βανουάτου

08:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιαννακόπουλος: «Ενδιαφέρουσα Δευτέρα – Σώστε ό,τι έχει απομείνει από την αξιοπρέπειά σας»

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Σώθηκαν από θαύμα: Λεωφορείο με 30 επιβάτες έπεσε σε χαράδρα - Ένα δέντρο σταμάτησε την πτώση - Βίντεο

08:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό τις επόμενες ώρες – Η πρόγνωση Κολυδά για βροχές και ισχυρούς ανέμους

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Αλλαγές από σήμερα στη Γραμμή 3 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα για πέντε ημέρες

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρούν όσοι τρώνε χουρμάδες αντί για γλυκά: Οφέλη, μερίδες και τι να προσέξετε

11:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιαννακόπουλος: «Πώς απέχει ο Ολυμπιακός από την ευκαιρία να καθαρίσει το μπάσκετ;»

11:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιατί ο Λιόλιος παραιτήθηκε τώρα από την προεδρία της ΕΟΚ: Ο ελιγμός για να αποφύγει την προφυλάκιση

10:54LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη των πρωινών εκπομπών – Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα το Σάββατο

11:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παραιτήθηκε ο Λιόλιος από την προεδρία της ΕΟΚ - Παύει οποιαδήποτε ενασχόληση με το μπάσκετ μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Βούτηξε από παγόβουνο στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού – Η τολμηρή προσπάθεια της 28χρονης

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Κυβερνήτης φρεγάτας «Κίμων»: Νέες δυνατότητες και τακτικό πλεονέκτημα για το Πολεμικό ναυτικό με τις Belharra

11:26WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

16:00ΕΛΛΑΔΑ

«Φτώχεια περιόδου» στην Ελλάδα: Γυναίκες παραλείπουν βασικά αγαθά για προϊόντα εμμήνου ρύσεως

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες που κόβουν την ανάσα: Η στιγμή που ο ωκεανός μοιάζει να εξαφανίζεται στο στόμα μιας φάλαινας

07:35ΕΥ ΖΗΝ

Οι 5 πυλώνες της μακροζωίας: Τι μας βοηθά πραγματικά να ζήσουμε περισσότερο και πιο υγιεινά

12:25ΚΟΣΜΟΣ

«Να θυμάσαι πόσο σ'αγαπώ»: Μητέρα με καρκίνο σε τελικό στάδιο καταγράφει αναμνήσεις για την 6 μηνών κόρη της

23:16LIFESTYLE

The Voice: Συγκίνησε η κόρη του Στέφανου Μπορμπόκη - Το τραγούδι που ερμήνευσε και κέρδισε τους κριτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ