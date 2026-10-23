«Studio στις 3» και «Στούντιο 4»: Η τηλεθέαση των δύο εκπομπών

Η μάχη της μεσημεριανής ζώνης…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

«Studio στις 3» και «Στούντιο 4»: Η τηλεθέαση των δύο εκπομπών
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  • Η εκπομπή «Studio στις3» του ΣΑΪ σημείωσε τηλεθέαση 11,1% στο σύνολο και 11% στο δυναμικό κοινό.
  • Η ζώνη προβολής της εκπομπής στον ΣΚΑΪ είχε προηγουμένως πολύ χαμηλότερα ποσοστά τηλεθέασης, γύρω στο 3-4%.
  • Η εκπομπή «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1 δεν έχει καταφέρει να προσελκύσει σημαντικό κοινό, με τηλεθέαση 3,1% στο σύνολο και 1,1% στο δυναμικό κοινό.
  • Στην «Στούντιο 4» προγραμματίζονται αλλαγές, ξεκινώντας από την αντικατάσταση της αρχισυνταξίας, παρά τη στήριξη των παρουσιαστών από τα στελέχη.
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Δύο από τις πιο πολυσυζητημένες εκπομπές της χρονιάς πέφτουν, καθημερινά, στη μεσημεριανή μάχη της τηλεθέασης. «Studio στις 3» στον ΣΚΑΪ και «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1, με δύο επιτυχημένα δίδυμα παρουσιαστών, απασχολούν για διαφορετικούς λόγους.

Η πρόταση του ΣΚΑΪ, με τους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο που πήραν μεταγραφή φέτος, σημείωσε χθες 11,1% στο σύνολο και 11% στο δυναμικό κοινό. Τα στελέχη του Φαλήρου δηλώνουν εξαιρετικά ικανοποιημένα από την απόδοση του μαγκαζίνο, καθώς τα προηγούμενα χρόνια η εν λόγω ζώνη δεν ξεπερνούσε πολλές ημέρες το 3-4%.

Το «Στούντιο 4», στην ΕΡΤ1, με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, ακόμη δεν έχει βρει το κοινό του. Έτσι, χθες, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το 3,1% του συνόλου και το 1,1% του δυναμικού κοινού. Την ίδια ώρα που η τηλεθέαση προβληματίζει, η εκπομπή φαίνεται πως θα υποστεί τις πρώτες σημαντικές αλλαγές. Παρά τη στήριξη των στελεχών στο πρόσωπο των οικοδεσποτών, αποφασίστηκε για αρχή η αλλαγή σκυτάλης στο τιμόνι της αρχισυνταξίας.

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«Studio στις 3» και «Στούντιο 4»: Η τηλεθέαση των δύο εκπομπών

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