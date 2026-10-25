Οι διπλοθεσίτες της σεζόν σε ψυχαγωγία και ενημέρωση

Καταφέρνουν να συνδυάζουν με επιτυχία διαφορετικά project στο πρόγραμμα των καναλιών

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Οι διπλοθεσίτες της σεζόν σε ψυχαγωγία και ενημέρωση
LIFESTYLE
3'
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  • Ο Γιώργος Λιανός συμμετέχει σε δύο παραγωγές στον ΣΚΑΪ, το «The Voice» και την αθλητική εκπομπή « In».
  • Ο Πέτρος Πολυχρονίδης παρουσιάζει δύο τηλεπαιχνίδια στο STAR, τον «Τροχό της Τύχης» και το «1% Club».
  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχει τριπλό ρόλο με το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», το «The 2Night Show» και το «The Roadshow».
  • Στην ενημέρωση, ο Αντώνης Σρόιτερ και ο Νίκος Χατζηνικολάου έχουν διπλές αρμοδιότητες σε βραδινές εκπομπές του ALPHA και ΑΝΤ1 αντίστοιχα.
  • Η Σία Κοσιώνη θα αναλάβει σύντομα εκπομπή συνεντεύξεων στον ΑΝΤ1, εκτός από τον σχολιασμό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
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Σε ανταγωνιστικές τηλεοπτικές σεζόν, όπου γνωστά ονόματα μένουν εκτός TV και περιμένουν το τηλέφωνό τους να χτυπήσει, υπάρχουν κι εκείνες οι περιπτώσεις που κερδίζουν την εμπιστοσύνη των στελεχών. Μάλιστα, φιγουράρουν όχι σε μία, αλλά σε δύο παραγωγές, είτε μιλάμε για σειρές, είτε για εκπομπές, αποδεικνύοντας την αξία τους στο χρηματιστήριο τηςTV.

Η περίπτωση του Γιώργου Λιανού έχει μεγάλο ενδιαφέρον! Ο παρουσιαστής όχι μόνο επέστρεψε στο τιμόνι του «The Voice», αλλά έκανε την έκπληξη συμμετέχοντας και στην αθλητική εκπομπή του ΣΚΑΪ «All In». Με ατάκα, χιούμορ και ευφυΐα, ο Γιώργος αποδεικνύει ξανά και ξανά ότι μπορεί να απογειώσει ό,τι κι αν του ανατεθεί.

https://www.instagram.com/p/Da5Hr6hkrFu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Με διπλή θέση βρίσκεται, ξανά φέτος, ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Έχοντας χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με το STAR, αλλά και με το κοινό, έχει αναλάβει δύο τηλεπαιχνίδια: τον all time classic πλέον «Τροχό της Τύχης» και το σχετικά νέο «1% Club». Με την τηλεθέαση στο πλευρό του, καταφέρνει να κρατά συντροφιά στους φανατικούς τηλεθεατές του και να αποτελεί σταθερή αξία για το πρόγραμμα του καναλιού της Κηφισιάς.

Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος παίζει σε τριπλό ταμπλό! Από τη μία, το καθημερινό τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», από την άλλη, το «The 2Night Show» και το ταξιδιωτικό «The Roadshow». Ο παρουσιαστής κρατά παρέα στους τηλεθεατές 7 στα 7, σε διαφορετικές ζώνες, αλλά πάντα με το ίδιο ύφος και την ίδια αμεσότητα που τον κάνουν μοναδικό στον τομέα της ψυχαγωγίας.

https://www.instagram.com/reel/Del2eFFD6Ji/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στο μετερίζι της ενημέρωσης, δύο κύριοι των δελτίων αποκτούν διαφορετικούς ρόλους σε βραδινές εκπομπές. Ο Αντώνης Σρόιτερ, ο anchorman του ALPHA, βρίσκεται εβδομαδιαία στην «Αυτοψία», σε μια εκπομπή που ξεχωρίζει για τις ιστορίες και τα πρόσωπα που παρουσιάζει. Αντίστοιχα, ο Νίκος Χατζηνικολάου, εκτός από το κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, μπαίνει στα παπούτσια του οικοδεσπότη του «Ενώπιος Ενωπίω».

Προσεχώς, στη λίστα με τους διπλοθεσίτες της ενημέρωσης θα μπει και η Σία Κοσιώνη. Η μεταγραφή της στον ΑΝΤ1 βασίστηκε σε δύο άξονες: στον σχολιασμό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και σε μια εκπομπή συνεντεύξεων. Το πρώτο σκέλος έχει ήδη υλοποιηθεί, ενώ η εκπομπή αναμένεται να βγει στον αέρα το επόμενο διάστημα.

https://www.instagram.com/reel/DexIMcOFtgf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Τάσος Ιορδανίδης μπορεί να μη βρίσκεται σε δύο εκπομπές, ωστόσο τα πρωινά του Σαββατοκύριακου παρουσιάζει την εκπομπή της ΕΡΤ «Καλημέρα είπαμε;», ενώ από Δευτέρα έως Τετάρτη πρωταγωνιστεί στο «Κρίνο και Αγκάθι» στον ΑΝΤ1. Ο ηθοποιός μπορεί να αγκαλιάζει με αγάπη τη θέση του παρουσιαστή, όμως η υποκριτική είναι η μεγάλη του αγάπη και ο λόγος που έγινε ευρέως γνωστός.

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