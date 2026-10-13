Τα μουσικά τάλεντ σόου που άφησαν εποχή

Snapshot Το μουσικό σόου «Voice» επέστρεψε στον ΣΚΑΪ με τηλεθέαση που έφτασε έως 27%, ξεπερνώντας το μέσο όρο της prime time ζώνης.

Η πρώτη μεγάλη ελληνική αναζήτηση ταλέντων έγινε το 1977 με το «Να η Ευκαιρία» της ΕΡΤ, που ανέδειξε καλλιτέχνες όπως η Γλυκερία και ο Θέμης Αδαμαντίδης.

Το 2002 το «Fame Story» εισήγαγε το ριάλιτι εγκλεισμού στην ελληνική τηλεόραση, καθιστώντας δημοφιλείς τραγουδιστές όπως ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Καλομοίρα.

Το 2003 το «Pop Stars» δημιούργησε το γυναικείο ποπ συγκρότημα Hi-5, ενώ το 2004 το «Super Idol» ανέδειξε την Τάμτα και αργότερα επανήλθε ως «Greek Idol».

Το «Dream Show» του ALPHA ανέδειξε λαϊκούς καλλιτέχνες όπως ο Νίκος Οικονομόπουλος, ενώ το 2008 το «The X Factor» έφερε νέες απαιτήσεις σκηνικής παρουσίας και σημαντική συμμετοχή κριτών. Snapshot powered by AI

Το «Voice» επέστρεψε στη συχνότητα του ΣΚΑΪ και τα στελέχη του καναλιού «τρίβουν» τα χέρια τους με τα ποσοστά τηλεθέασης. Σε μία βραδινή ζώνη όπου η πρωτιά κρίνεται στο 15%, το μουσικό σόου «χτύπησε» μέχρι και 27% το περασμένο Σαββατοκύριακο, αποδεικνύοντας ότι δικαίως έχει τον τίτλο του πρωταγωνιστή στην prime time εδώ και χρόνια.

Η αγάπη των τηλεθεατών για τα μουσικά τάλεντ σόου, ωστόσο, δεν είναι καινούργια. Τα εν λόγω φορμάτ έχουν δημιουργήσει τη δική τους παράδοση (να σημειωθεί, άλλωστε, ότι και το «Voice» ξεκίνησε τη διαδρομή του το 2014), με κάποια από τα πρότζεκτ να έχουν γράψει ιστορία.

Η αναζήτηση ταλέντων στην Ελλάδα δεν ξεκίνησε στα '00s. Η πρώτη πραγματική «χρυσή ευκαιρία» δόθηκε στο τηλεοπτικό κοινό και στους καλλιτέχνες το 1977, μέσα από το θρυλικό «Να η Ευκαιρία» της ΕΡΤ. Σε μια εποχή χωρίς εντυπωσιακά εφέ, SMS και ψηφοφορίες κοινού, μια αυστηρή επιτροπή, με προσωπικότητες όπως ο Γρηγόρης Γρηγορίου και η Ροζίτα Σώκου, έκρινε το ταλέντο με απόλυτη σοβαρότητα. Ήταν η εκπομπή που σύστησε στο πανελλήνιο σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής, όπως η Γλυκερία, ο Θέμης Αδαμαντίδης και ο Μανώλης Λιδάκης.

Η φρενίτιδα, όμως, της σύγχρονης εποχής άρχισε το 2002, όταν έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στην ελληνική τηλεόραση το «Fame Story», μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Εισάγοντας τη λογική του ριάλιτι εγκλεισμού, μετέτρεψε τους υποψήφιους τραγουδιστές σε καθημερινούς ήρωες μιας σειράς. Οι τηλεθεατές δεν έκριναν μόνο τη φωνή, αλλά και τον χαρακτήρα, τις κόντρες, τους έρωτες και την καθημερινή προσπάθεια στη μουσική ακαδημία. Η επιτυχία ήταν πρωτοφανής. Το σόου δεν ανέδειξε απλώς τραγουδιστές, όπως ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Καλομοίρα, αλλά καθήλωνε ολόκληρη τη χώρα μπροστά στους δέκτες. Να σημειωθεί ότι το 2023 έγινε μια προσπάθεια αναβίωσής του μέσα από τη συχνότητα του STAR, χωρίς όμως την ίδια επιτυχία.

Το 2003, στο MEGA, βρήκε το «Pop Stars» μέσα από το οποίο δημιουργήθηκαν οι Hi-5, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γυναικεία ποπ συγκροτήματα της εποχής. Το πρότζεκτ αναζητούσε τα μέλη του μέσα από οντισιόν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, με την επιτροπή να αξιολογεί περισσότερες από 2.000 υποψήφιες, ηλικίας 18 έως 40 ετών. Από την πρώτη επιλογή, ο αριθμός τους περιορίστηκε στις 200, μέχρι να προκύψει η τελική πεντάδα. Οι πέντε γυναίκες έζησαν για τρεις μήνες στον ίδιο χώρο, ενώ παράλληλα εκπαιδεύονταν από επαγγελματίες του χώρου, όπως καθηγητές φωνητικής και χορογράφους, προκειμένου να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη μουσική βιομηχανία.

Λίγο αργότερα, το 2004, το MEGA έφερε στην Ελλάδα το παγκόσμιο φαινόμενο του Pop Idol, συστήνοντάς το ως «Super Idol». Αν και προβλήθηκε για μόλις μία σεζόν, η εκπομπή κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στην pop κουλτούρα της χώρας και να αναδείξει την Τάμτα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση αλλά εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα pop είδωλα της χώρας. Το φορμάτ επέστρεψε αργότερα και ως «Greek Idol», το 2010, στον ALPHA, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των τάλεντ σόου εκείνη την εποχή.

Ένα ακόμη σόου-σταθμός ήταν το «Dream Show» του ALPHA. Αν και βασιζόταν επίσης σε εγκλεισμό, εστίασε έντονα στο λαϊκό τραγούδι. Ήταν το πρόγραμμα που μας σύστησε τον Κώστα Μαρτάκη, τον Δήμο Αναστασιάδη και, κυρίως, ανέδειξε τον μεγάλο νικητή του δεύτερου κύκλου, τον Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους λαϊκούς ερμηνευτές της γενιάς του.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 2008, ήρθε στην Ελλάδα το φαντασμαγορικό «The X Factor» και πλέον η έμφαση μετατοπίστηκε από το «σπίτι» στη μεγάλη σκηνή. Το σόου έφερε τα εντυπωσιακά σκηνικά, τις απαιτητικές χορογραφίες και τον όρο του «συνολικού πακέτου» (φωνή, εμφάνιση, προσωπικότητα). Ήταν η εποχή που οι κριτές έγιναν εξίσου σημαντικοί με τους παίκτες, με τις μεταξύ τους διαφωνίες στα live να αποτελούν το κύριο θέμα συζήτησης την επόμενη μέρα. ANT1, ΣΚΑΪ, OPEN, αλλά και MEGA, εξασφάλισαν στο πέρασμα των ετών τα δικαιώματα του σόου ενώ ηχηρά ονόματα όπως Σάκης Ρουβάς, Δέσποινα Βανδή, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης, Πέγκυ Ζήνα, Γιώργος Θεοφάνους, Μελίνα Ασλανίδου, συνέδεσαν το όνομά τους με την πορεία του πρότζεκτ.

Διαβάστε επίσης