Βίσση: Η αναδημοσίευση στο TikTok που προκάλεσε νέα σχόλια - «Αυτό δεν θα μας το πάρεις Καρβέλα»

Snapshot Η Άννα Βίσση αναδημοσίευσε στο TikTok βίντεο με το τραγούδι «Κόντρα» και το μήνυμα «Αυτό θα μπορούμε να το ακούμε ό,τι και να κάνεις Καρβέλα», προκαλώντας συζητήσεις για έμμεση απάντηση στον Νίκο Καρβέλα.

Το τραγούδι «Κόντρα» συνδέει καλλιτεχνικά την Άννα Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, γεγονός που καθιστά την κίνηση της Βίσση πιο χαρακτηριστική.

Ο Νίκος Καρβέλας έχει δημόσια εκφράσει στο παρελθόν τη σημασία της Βίσση για την καριέρα του, λέγοντας ότι χωρίς εκείνη δεν θα τον γνώριζε το κοινό.

Η πρόσφατη ένταση μεταξύ Βίσση και Καρβέλα σχετίζεται με οικονομικές διαφωνίες γύρω από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και τις δημόσιες ανακοινώσεις των δύο πλευρών.

Ο Καρβέλας υπογραμμίζει ότι η αλληλοστήριξη ήταν αυτονόητη μεταξύ τους, επισημαίνοντας την αμοιβαία οικονομική οφειλή λόγω της μακρόχρονης συνεργασίας τους. Snapshot powered by AI

Τη στιγμή που η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα παραμένει στο επίκεντρο της επικαιρότητας, η διάσημη τραγουδίστρια προχώρησε σε μία κίνηση στα social media που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες, αφού από πολλούς θεωρήθηκε ως έμμεσο μήνυμα της ίδιας προς τον γνωστό δημιουργό.

Στο βίντεο που επέλεξε να αναδημοσιεύσει η Άννα Βίσση, ακούγεται το τραγούδι «Κόντρα», ενώ πάνω είναι γραμμένη η φράση: «Αυτό θα μπορούμε να το ακούμε ό,τι και να κάνεις Καρβέλα».

Το «Κόντρα» είναι ένα από τα τραγούδια που συνδέουν καλλιτεχνικά την Άννα Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, γεγονός που κάνει την επιλογή της συγκεκριμένης αναδημοσίευσης ακόμη πιο χαρακτηριστική. Χωρίς η ίδια να συνοδεύσει την ανάρτηση με κάποιο δικό της σχόλιο, το μήνυμα που υπήρχε ήδη στο βίντεο ήταν αρκετό για να προκαλέσει συζητήσεις γύρω από το αν επρόκειτο απλώς για μια αυθόρμητη κίνηση ή για μια έμμεση απάντηση στον πρώην στενό συνεργάτη και συνοδοιπόρο της.

«Αν δεν υπήρχε η Βίσση, δεν θα με είχατε γνωρίσει ποτέ» - Η ατάκα του Καρβέλα στο Καλλιμάρμαρο

Μια χαρακτηριστική δήλωση αγάπης και ευγνωμοσύνης προς την Άννα Βίσση είχε κάνει ο Νίκος Καρβέλας στη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο Καλλιμάρμαρο, το 2025. Τα λόγια του, με τα οποία αναγνώριζε δημόσια τη σημασία που έχει εκείνη για τη ζωή και την πορεία του, αποκτούν νέο ενδιαφέρον σήμερα, μετά την ένταση που έχει προκύψει ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες.

«Αν δεν υπήρχε η Άννα Βίσση, το λέω και το υπογραμμίζω, δεν θα με είχατε γνωρίσει. Αυτό είναι βέβαιο. Ποτέ», είχε πει χαρακτηριστικά ο συνθέτης, όταν ανέβηκε στη σκηνή του Καλλιμάρμαρου, σε μία από τις καθιερωμένες στιγμές της κοινής τους μουσικής διαδρομής.

«Η Άννα είναι σαν ασπίδα και σαν ένα δόρυ ταυτόχρονα»

Ο Νίκος Καρβέλας είχε μιλήσει τότε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την τραγουδίστρια, περιγράφοντας τον ρόλο που έχει παίξει στη ζωή του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η παρουσία της τον έχει βοηθήσει να προχωρήσει μέσα σε μια κοινωνία με την οποία, όπως έλεγε, δεν αισθάνεται πάντα ότι μπορεί να συνεννοηθεί.

«Είναι σαν μια ασπίδα για εμένα η Άννα και σαν ένα δόρυ ταυτόχρονα, που τρυπάει και είναι πολύ μπροστά. Και χωρίς αυτή την αιχμή της Άννας δεν θα μπορούσα να προχωρήσω σε αυτή την κοινωνία, γιατί δεν τα πάω πολύ καλά με την υποκρισία και με το ψέμα και όλο αυτό το πράγμα, με το οποίο έχω πρόβλημα», είχε αναφέρει.

«Όσα της οφείλω, τόσα μου οφείλει»

Η δήλωση αυτή έρχεται σήμερα να συναντήσει όσα αναφέρει ο Νίκος Καρβέλας στην πρόσφατη ανακοίνωσή του, στην οποία αναφέρεται στην αλληλοστήριξη που, όπως υποστηρίζει, θεωρούσε αυτονόητη ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες, δεδομένης της μακρόχρονης κοινής τους πορείας.

«Θεωρούσα πάντα ότι η αλληλοστήριξη είναι κάτι αυτονόητο για δύο ανθρώπους που έχουν συμπορευτεί με τον τρόπο που έχουμε συμπορευτεί εμείς. Κάποτε, Βίσση χωρίς Καρβέλα δεν υπήρχε, όπως και το αντίστροφο. Για να τελειώνουμε: όσα της οφείλω, τόσα μου οφείλει», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του.

https://www.instagram.com/reel/DeW8gP3IoXR/

Τα λόγια εκείνης της βραδιάς αποκτούν διαφορετική βαρύτητα, εν μέσω της κόντρας που έχει προκύψει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, με αφορμή οικονομικές διαφωνίες γύρω από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και τις δημόσιες ανακοινώσεις που ακολούθησαν από τις δύο πλευρές.

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