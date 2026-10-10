Σοφία Καρβέλα: Παρέμβαση στην κόντρα των γονιών της με αινιγματική ανάρτηση

Παρέμβαση με έμμεσο και αινιγματικό τρόπο έκανε η Σοφία Καρβέλα στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στου ς δύο γονείς της, Άννα Βίσση και Νίκο Καρβέλα, σχετικά με χρηματική αμοιβή.

Με βίντεο που ανάρτησε με story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σοφία Καρβέλα απευθύνει την ερώτηση «ποιος είσαι χωρίς το παρελθόν σου;». Η ίδια συνεχίζει ότι η απάντηση σε αυτή την ερώτηση δεν έρχεται με τη σκέψη, εστιάζοντας στην ουσία και το συναίσθημα.

«Ποιος είσαι χωρίς καμία αναφορά στο παρελθόν σου… σε οποιοδήποτε παρελθόν μέσα σου. Ποιος είσαι χωρίς καμία αναφορά στο μέλλον. Για μία στιγμή, δεν χρειάζεται να θυμηθείς τίποτα, το email σου, τα δυστυχισμένα παιδικά σου χρόνια ή τα ευτυχισμένα παιδικά σου χρόνια, οτιδήποτε. Τίποτα. Μόλις έφτασες εδώ. Ποιος ή τι είσαι… Παρεμπιπτόντως μην ψάχνεις για απάντηση σε επίπεδο σκέψης όταν σε ρωτάω “ποιος είσαι χωρίς το παρελθόν σου;”.

Η απάντηση δεν θα βρεθεί με σκέψη» ακούγεται να λέει το πρόσωπο που εμφανίζεται στο βίντεο που ανήρτησε η Σοφία Καρβέλα.

«Τι έχει απομείνει από εσένα χωρίς καμία αναφορά από το παρελθόν ή το μέλλον. Και μην το σκέφτεσαι. Πώς είναι να είμαι εγώ χωρίς καμία ανάμνηση ή προσμονή; Υπάρχει κάτι που να είναι εκ φύσεως;» καταλήγει ο άνδρας.

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