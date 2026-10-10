Ο Νίκος Καρβέλας είχε απαγορεύσει και στο παρελθόν στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του

Snapshot Ο Νίκος Καρβέλας είχε απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του και παλαιότερα.

Η Άννα Βίσση αποκάλυψε ότι ο Καρβέλας ζήλευε επειδή εκείνη ήταν σε σχέση με τον τραγουδιστή Λάμπη Λιβιεράτο και δεν ήθελε να τραγουδά μαζί του.

Η τραγουδίστρια τόνισε ότι το ρεπερτόριό της ήταν κυρίως τραγούδια του Καρβέλα, γεγονός που την έθετε σε δύσκολη θέση μετά την απαγόρευση.

Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση δήλωσε ότι ο Νίκος Καρβέλας δεν έχει το δικαίωμα να της απαγορεύει να ερμηνεύει τα τραγούδια του.

Η διαμάχη μεταξύ των δύο καλλιτεχνών προκάλεσε έντονες συζητήσεις και επανέφερε στο προσκήνιο παλαιότερη συνέντευξη της Βίσση. Snapshot powered by AI

Μία παλαιότερη συνέντευξη της Άννας Βίσση ήρθε και πάλι στο φως της δημοσιότητας, με αφορμή τη ρήξη ανάμεσα στην τραγουδίστρια και τον Νίκο Καρβέλα, η οποία προκάλεσε έντονες συζητήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 70χρονος συνθέτης και στιχουργός, με ανακοίνωσή του, δήλωσε ότι η Άννα Βίσση θα πρέπει να παίρνει άδεια από τον ίδιο για να ερμηνεύει τα τραγούδια του, ενώ ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της τραγουδίστριας, τόνισε ότι ο Νίκος Καρβέλας δεν μπορεί να το κάνει αυτό.

Λόγω της συγκεκριμένης διαμάχης ανάμεσα στους δύο γνωστούς καλλιτέχνες, ήρθε στο φως μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη που είχε δώσει η Άννα Βίσση στην εκπομπή «Ανοιχτά» της Αννίτας Πάνια στο OPEN το 2021, όπου είχαν μιλήσει για τη σχέση τους με τον πρώην σύζυγο και των δύο, Νίκο Καρβέλα.

Τότε, η Άννα Βίσση είχε περιγράψει την περίοδο που είχε ερωτικό δεσμό με τον τραγουδιστή Λάμπη Λιβιεράτο.

«Τα έχω φτιάξει με τον Λάμπη τον Λιβιεράτο. Τι κούκλος, τι παιδί! Ο Καρβέλας, λοιπόν, είχε κι αυτός τη σχέση του και τι τον είχε πιάσει, επειδή ο Λάμπης τραγουδούσε, μου λέει “καλά, μια χαρά, αλλά δεν θα τραγουδάς μαζί του”. Δεν ήθελε να είμαι με τραγουδιστή. Ζήλευε. Είχε κι αυτός μια πολύ ωραία γκόμενα τότε, αλλά εκεί ασχολιόταν με εμένα, να μην τραγουδάω», είχε αποκαλύψει η γνωστή τραγουδίστρια.

«Εγώ με τον Λάμπη τότε τι τραγουδούσα; Τα ντουέτα του Καρβέλα. Ήταν τρομερά ενοχλητικό για τον Νίκο. Αφού εγώ δεν τσίμπησα και του λέω “όχι θα τραγουδάω ό,τι γουστάρω” μου λέει “ωραία σου απαγορεύω να τραγουδάς, τα τραγούδια μου γενικώς”. Και τι απάντησα εγώ; “Και τι θα λέω;”. I have nothing. Γιατί τι να πω που δεν είναι του Νίκου; Όλο μου το ρεπερτόριο ήταν Καρβέλας», κατέληξε.

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