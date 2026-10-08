Δικηγόρος Καρβέλα: «Του ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα - Θα αποφασίζει μόνος αν θα δίνει άδεια»

Είναι πασίγνωστο στη συγκεκριμένη αγορά και διεθνώς καθιερωμένο, ότι η τυπική άδεια που χορηγείται από τον αρμόδιο ΟΣΔ, δεν υποκαθιστά, αλλά λειτουργεί παράλληλα με την ατομική συμφωνία που ο δημιουργός δύναται να διατηρεί με τον εκάστοτε χρήστη των έργων του (εταιρεία παραγωγής κλπ). Η συγκεκριμένη πρακτική είναι εξαιρετικά συνήθης, ειδικά σε περιπτώσεις που μία συναυλία αφορά αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά μουσικά έργα του ίδιου δημιουργού. Oπως αναφέρει ο κ. Νίκος Καρβέλας στις ανακοινώσεις του, αυτή είναι η συμφωνία που ίσχυε όλα τα έτη συνεργασίας του με την κα Άννα Βίσση, συμπεριλαμβανομένης και της επίμαχης συναυλίας.

6. Λαμβανομένων υπόψιν των πρόσφατων γεγονότων και συμπεριφορών που περιγράφονται αναλυτικά στα ήδη εκδοθέντα Δελτία Τύπου του ίδιου του κ. Νίκου Καρβέλα, ενημερώνουμε με το παρόν ότι ο κ. Νίκος Καρβέλας, όπως έχει δικαίωμα, έχει ανακαλέσει από τον ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση, κατ’εφαρμογήν της διάταξης του άρθρου 12 παρ.2 του Ν. 4481/2017, την εξουσία -μεταξύ άλλων- δημόσιας εκτέλεσης του συνόλου των μουσικών του έργων δια ζωντανών ερμηνειών/εκτελέσεων (π.χ. συναυλία, ζωντανές εμφανίσεις σε κέντρα διασκέδασης κλπ), ήδη από την 30η-9-2026. Συνακόλουθα, τα ως άνω ανακληθέντα δικαιώματα, εφεξής, δεν νομιμοποιείται ο ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση να τα αδειοδοτεί σε τρίτους χρήστες, αλλά πλέον διατηρούνται και ασκούνται αποκλειστικά από τον ίδιο τον δημιουργό/δικαιούχο ατομικά. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Νίκος Καρβέλας παραμένει μέλος του ΟΣΔ για τη διαχείριση από τον τελευταίο άλλων περιουσιακών εξουσιών του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί των τραγουδιών του, όπως είναι η ραδιοφωνική, τηλεοπτική μετάδοση, δημόσια εκτέλεση μηχανικά αναπαραχθέντων έργων (δημόσια εκτέλεση χωρίς ζωντανή ερμηνεία σε καταστήματα υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος).

7. Συνακόλουθα, εφεξής ο κ. Νίκος Καρβέλας θα διαχειρίζεται και θα ασκεί τα απόλυτα δικαιώματά του επί των συνόλου των τραγουδιών του (συμπεριλαμβανομένων των τραγουδιών που έχει ερμηνεύσει η κα Αννα Βίσση) σε σχέση με την δημόσια εκτέλεσή τους με ζωντανή ερμηνεία (συναυλία, εμφανίσεις οιουδήποτε είδους και μορφής), αποκλειστικά ο ίδιος, σε ατομική βάση. Το εάν, πότε, υπό ποιες προϋποθέσεις και σε ποιόν θα χορηγεί τέτοιες άδειες, και, κυρίως, υπό ποιες συνθήκες θα παρουσιάζονται τα έργα του, θα αποφασίζεται αποκλειστικά από τον ίδιο.

8. Συναφώς, επισημαίνεται ότι ο κ. Νίκος Καρβέλας προτίθεται να υπαναχωρήσει από, άλλως και σε κάθε περίπτωση να καταγγείλει, οποιαδήποτε σύμβασή του με τρίτους μουσικούς εκδότες κ.λπ., και συνακόλουθα ο άνω δημιουργός θα διαχειρίζεται ατομικά και τα «μηχανικά» δικαιώματα αναπαραγωγής σε υλικούς ή/και άυλους φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας, καθώς και τα on demand δικαιώματα. Απαγορεύεται, δε, οποιαδήποτε παραγωγή ή κυκλοφορία οποιουδήποτε μουσικού του έργου σε υλικό ή/και άυλο φορέα ήχου ή/και σε υλικό ή/και άυλο φορέα ήχου και εικόνας (π.χ. βιντεοκλίπ), χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδειά του, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε μουσικών έργων έχουν τυχόν ήδη ηχογραφηθεί.

9. Τέλος, ο κ. Νίκος Καρβέλας δεν έχει προβεί σε κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, όπως εσφαλμένως γράφτηκε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο κ. Νίκος Καρβέλας, ωστόσο, επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε ένδικο μέσο, με σκοπό την διεκδίκηση των οφειλομένων σε αυτόν.