Άννα Βίσση: Το «Κόντρα» στην κορυφή του Spotify μετά τη ρήξη με τον Καρβέλα - Τα εκατομμύρια streams

Snapshot Το τραγούδι «Κόντρα» της Άννας Βίσση βρίσκεται αυτή την περίοδο στην κορυφή της σελίδας της στο Spotify με πάνω από 10,6 εκατομμύρια ακροάσεις.

Το «Κόντρα» είναι διασκευή του «Breathless», με μουσική του Wilson Da και στίχους της Μυρτώς Κοντοβά, και δεν φέρει την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα.

Η επιτυχία του τραγουδιού αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της πρόσφατης δημόσιας ρήξης μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.

Η επιλογή του «Κόντρα» στην κορυφή του Spotify αποκτά συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η Άννα Βίσση είχε κλείσει την ανακοίνωση της ρήξης της με τον Καρβέλα με τη φράση «θα πάμε κόντρα κι όπου βγει».

Η πρώτη θέση στο Spotify αντανακλά τη δημοφιλία και τις ακροάσεις που έχει το τραγούδι αυτή την περίοδο και όχι απαραίτητα τις συνολικές ακροάσεις στην καριέρα της καλλιτέχνιδας. Snapshot powered by AI

Στο επίκεντρο βρίσκεται ξανά η μουσική της Άννας Βίσση, μετά τη δημόσια ρήξη της με τον Νίκο Καρβέλα, με ένα από τα τραγούδια της να βρίσκεται αυτή την περίοδο στην κορυφή της σελίδας της στο Spotify.

Πρόκειται για το «Κόντρα», το οποίο εμφανίζεται πρώτο στη σελίδα της δημοφιλούς τραγουδίστριας στην πλατφόρμα, έχοντας συγκεντρώσει μέχρι σήμερα 10.614.045 ακροάσεις.

Το τραγούδι αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέσα στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από τη ρήξη της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα. Και αυτό γιατί το «Κόντρα» είναι ένα από τα τραγούδια της τραγουδίστριας που δεν φέρουν την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα.

Πρόκειται για διασκευή του «Breathless», σε μουσική του Wilson Da και ελληνικούς στίχους της Μυρτώς Κοντοβά. Το τραγούδι βρίσκεται αυτή τη στιγμή πρώτο στη σελίδα της Άννας Βίσση στο Spotify, έχοντας συγκεντρώσει 10.614.045 ακροάσεις.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση για την πορεία του τραγουδιού, είναι τριπλά πλατινένιο, με την πιστοποίηση να αποδίδεται στην IFPI Greece.

https://www.instagram.com/reel/DeOuAAEsUar/

Το «Κόντρα» περιλαμβάνεται στον δίσκο «Απαγορευμένο», που κυκλοφόρησε το 2008 - ένα από τα άλμπουμ της Άννας Βίσση που δεν φέρουν την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα. Πρόκειται για διασκευή του «Breathless», σε μουσική του Wilson Da και ελληνικούς στίχους της Μυρτώς Κοντοβά.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη επιλογή είχε σχολιαστεί και τότε, καθώς η απουσία τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα από τον δίσκο είχε πυροδοτήσει συζητήσεις για τη σχέση και τη μουσική συνεργασία των δύο καλλιτεχνών.

Η πρώτη θέση στη σελίδα ενός καλλιτέχνη στο Spotify δεν αφορά απαραίτητα τα τραγούδια με τις περισσότερες συνολικές ακροάσεις στην καριέρα του. Αντίθετα, αποτυπώνει ποια κομμάτια εμφανίζονται ως τα πιο δημοφιλή και ακούγονται περισσότερο αυτή την περίοδο.

Στιγμιότυπο από την κατάταξη των δημοφιλέστερων τραγουδιών της Άννας Βίσση στο Spotify

Η παρουσία του «Κόντρα» στην κορυφή αποκτά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, με το κοινό να φαίνεται πως «παίρνει θέση» μέσα από τις ακροάσεις του και πηγαίνει... κόντρα.

Και η συγκυρία γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική, καθώς η ίδια η Άννα Βίσση είχε ολοκληρώσει την ανακοίνωσή της για τη ρήξη με τον Νίκο Καρβέλα με τη φράση: «θα πάμε κόντρα κι όπου βγει».

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