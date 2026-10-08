Καρβέλας για απαγόρευση τραγουδιών Βίσση: Διαψεύδει ότι έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα

Snapshot Ο Νίκος Καρβέλας διαψεύδει ότι έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα κατά της Άννας Βίσση για απαγόρευση ερμηνείας των τραγουδιών του.

Η δικηγόρος του Καρβέλα επιβεβαίωσε την απουσία τέτοιων νομικών ενεργειών και ανακοίνωσε επικείμενη ανακοίνωση για το θέμα.

Η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ Άννας Βίσση και Νίκου Καρβέλα συνεχίζεται μετά τις δηλώσεις τους σχετικά με τη συνεργασία και τα τραγούδια του συνθέτη. Snapshot powered by AI

Νέα εξέλιξη στη δημόσια ρήξη της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, καθώς ο συνθέτης διαψεύδει τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες περί κατάθεσης ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος της τραγουδίστριας, με αίτημα την απαγόρευση ερμηνείας τραγουδιών που φέρουν τη δική του υπογραφή, σύμφωνα με το MEGA και το ρεπορτάζ της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι».

Η πληροφορία προκάλεσε νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τη δημόσια ρήξη των δύο καλλιτεχνών, ωστόσο, σύμφωνα με τη θέση που μεταφέρει η πλευρά του Νίκου Καρβέλα, δεν έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος της Άννας Βίσση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η δικηγόρος του συνθέτη, Παπαπαναγιώτου Αρχοντούλα διέψευσε τα δημοσιεύματα περί απαγορεύσεων και σημείωσε πως αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες νέα εξέλιξη από την πλευρά του Νίκου Καρβέλα, με ξεχωριστό δελτίο Τύπου που θα αφορά ειδικά το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, μετά τις εκατέρωθεν τοποθετήσεις τους για τη μεταξύ τους συνεργασία και τη χρήση των τραγουδιών του συνθέτη.

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