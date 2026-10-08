#MeTinAnna: Η κόντρα Βίσση - Καρβέλα δημιουργεί «κίνημα» στα social media

Playlists, βίντεο από συναυλίες και μηνύματα στήριξης στην Άννα Βίσση κατακλύζουν τα social media

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

#MeTinAnna: Η κόντρα Βίσση - Καρβέλα δημιουργεί «κίνημα» στα social media
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ρήξη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση και κίνηση στα social media με το hashtag #MeTinAnna.
  • Οι θαυμαστές της Βίσση δημιουργούν ψηφιακό «κίνημα» υποστήριξης, προβάλλοντας τραγούδια της χωρίς τη συμμετοχή του Καρβέλα.
  • Στο Spotify έχουν δημιουργηθεί playlists με τίτλο #MeTinAnna που περιλαμβάνουν 39 τραγούδια από διάφορες φάσεις της καριέρας της Βίσση.
  • Πολλοί fans εκφράζουν την επιθυμία να ξεπεραστεί η ρήξη και να υπάρξει επανένωση μεταξύ Βίσση και Καρβέλα, ενώ ο Καρβέλας έχει αναδημοσιεύσει σχετικά μηνύματα στα social media.
  • Η Άννα Βίσση δεν έχει κάνει κάποια νέα δήλωση ή ανάρτηση σχετικά με την κατάσταση μέχρι στιγμής.
Snapshot powered by AI

Η πολυσυζητημένη ρήξη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα φαίνεται πως δεν περιορίζεται πλέον μόνο στους δύο καλλιτέχνες. Στα social media, το κοινό έχει αρχίσει να παίρνει θέση, με τους θαυμαστές της Άννας Βίσση να δημιουργούν το δικό τους ψηφιακό «κύμα» στήριξης προς την τραγουδίστρια.

Το hashtag #MeTinAnna κάνει την εμφάνισή του σε αναρτήσεις και βίντεο, με τους fans να επιλέγουν στιγμές από τις συναυλίες και την πολυετή πορεία της Βίσση, υπενθυμίζοντας στο κοινό το ρεπερτόριό της και την καλλιτεχνική της διαδρομή.

Ανάμεσα στις αναρτήσεις ξεχωρίζουν βίντεο από συναυλίες της, στα οποία η Άννα Βίσση ερμηνεύει τραγούδια που δεν φέρουν την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα. Η επιλογή αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παρούσα συγκυρία, καθώς οι θαυμαστές φαίνεται να αναδεικνύουν μια διαφορετική πλευρά της πορείας της τραγουδίστριας, πέρα από τη συνεργασία που σημάδεψε μεγάλο μέρος της καριέρας της.

Η playlist «#MeTinAnna» με 39 τραγούδια

Το hashtag δεν περιορίζεται μόνο στα social media. Στο Spotify έχουν δημιουργηθεί playlists με τίτλο #MeTinAnna, οι οποίες περιλαμβάνουν συνολικά 39 τραγούδια από διαφορετικές περιόδους της καριέρας της.

βίσση - spotify

Ανάμεσά τους βρίσκονται τραγούδια από το «Απαγορευμένο», αλλά και από την «Μεθυσμένη Πολιτεία», καλύπτοντας έτσι διαφορετικές φάσεις της καλλιτεχνικής διαδρομής της Βίσση και, κυρίως, κομμάτια που δεν έχουν τη συμμετοχή του Νίκου Καρβέλα στη σύνθεση ή στους στίχους.

https://www.instagram.com/reel/DeM1vxnM317/

Με αυτόν τον τρόπο, οι fans φαίνεται να «χτίζουν» ένα δικό τους μουσικό αφήγημα γύρω από την Άννα Βίσση, αναδεικνύοντας το εύρος του ρεπερτορίου της και θυμίζοντας ότι η καλλιτεχνική της πορεία δεν περιορίζεται στη συνεργασία της με τον Νίκο Καρβέλα.

https://www.instagram.com/p/DeLvA0MMq8k/

Τα μηνύματα για να τα βρουν ξανά

Την ίδια ώρα, στα social media εμφανίζονται και αναρτήσεις με διαφορετικό χαρακτήρα. Πολλοί θαυμαστές ανεβάζουν κοινά βίντεο και φωτογραφίες της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, συνοδεύοντάς τα με σπασμένες καρδιές και μηνύματα που εκφράζουν την επιθυμία τους να αφήσουν πίσω τους τη ρήξη και να τους δουν ξανά μαζί.

Ο Νίκος Καρβέλας έχει μάλιστα κάνει repost ορισμένες από αυτές τις αναρτήσεις, ενώ μέσα από τα δικά του social media έχει αναδημοσιεύσει σχετικό περιεχόμενο.

Η Άννα Βίσση, από την πλευρά της, δεν έχει προχωρήσει σε κάποια νέα σχετική ανάρτηση μέχρι στιγμής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:28ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μεγάλη ταλαιπωρία στον Κηφισό λόγω καραμπόλας - Καθυστερήσεις 30' στην Αττική Οδό

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Εκτελέστηκε 46χρονος με θανατηφόρα ένεση πεντοβαρβιτάλης στο Τέξας - Η πρώτη εκτέλεση μετά την αποτυχημένη διαδικασία με την Christa Pike

10:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πλησιάζει με 120 χλμ/ώρα ο τυφώνας «Ησαΐας»: Πού θα σημειωθούν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

10:20LIFESTYLE

#MeTinAnna: Η κόντρα Βίσση - Καρβέλα δημιουργεί «κίνημα» στα social media

10:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι οφείλουμε στους αρχαίους Έλληνες: Η ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα - «Υπάρχουν σπουδαία αρχαία μνημεία σε ολόκληρο τον κόσμο, όμως η Ακρόπολη είναι διαφορετική»

10:07LIFESTYLE

Πώς θα ήταν η συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ αν της απαγόρευε ο Καρβέλας να ερμηνεύσει τα τραγούδια της - Θα τελείωνε το σόου σε ένα τέταρτο

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Πλιγούρι και κουσκούς: Μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά ποιο ξεχωρίζει για έντερο και ποιο για θυρεοειδή;

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Οργή για τον θάνατο της 87χρονης Μαρικάρμεν- «Είναι δολοφονία από τους γύπες των ταμείων»

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Σήφης Βαλυράκης: Αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατό του - Υπέρ της ενοχής τους ψήφισε μόνο ο πρόεδρος

09:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης για τη στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση - «Η Αθήνα δεν χωράει άλλους ανθρώπους»

09:54WHAT THE FACT

Μετέφεραν και εγκατέστησαν γέφυρα 2.200 τόνων στην Βουδαπέστη: Η απίστευτη επιχείρηση που κράτησε λίγες μέρες

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο ηλεκτρικό AION UT στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

09:36ANNOUNCEMENTS

Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή: Το «Jazz στο Μουσείο» επιστρέφει με τον David Lynch

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Βίσση - Νίκος Καρβέλας: Ο όρος που «τίναξε στον αέρα» τη συμφωνία

09:25LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Έκλεψε τις εντυπώσεις μετά την προπόνηση η 57χρονη τραγουδίστρια - Το αθλητικό look που ανέδειξε τη σιλουέτα της

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσαν όροφοι πολυκατοικίας - Επτά εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η ερευνήτρια Μάργκαρετ Χάμιλτον σε ηλικία 90 ετών - Ήταν η πρωτοπόρος πίσω από το λογισμικό της αποστολής Apollo 11 που έστειλε αστροναύτες στην Σελήνη για πρώτη φορά

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: «Να πας στη χώρα σου» φέρεται να είπε καθηγήτρια σε 13χρονη - Κατάληψη στο σχολείο

09:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς μπορείς να βάλεις το ChatGPT στο Word, στο Excel και στο PowerPoint

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Αναχώρησε από την Ελλάδα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Βίσση - Νίκος Καρβέλας: Ο όρος που «τίναξε στον αέρα» τη συμφωνία

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Σήφης Βαλυράκης: Αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατό του - Υπέρ της ενοχής τους ψήφισε μόνο ο πρόεδρος

23:17LIFESTYLE

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Συνεχίζει τις θεραπείες με laser στο Λονδίνο - «Μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και θα βρω λύση»

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αλλαγές στις πληρωμές των courier - Τέλος τα μετρητά

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: «Να πας στη χώρα σου» φέρεται να είπε καθηγήτρια σε 13χρονη - Κατάληψη στο σχολείο

07:10ΕΘΝΙΚΑ

Tεθωρακισμένα οχήματα Stryker στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ: Ποια είναι, τι παρέχουν στο πεδίο μάχης

09:25LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Έκλεψε τις εντυπώσεις μετά την προπόνηση η 57χρονη τραγουδίστρια - Το αθλητικό look που ανέδειξε τη σιλουέτα της

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσαν όροφοι πολυκατοικίας - Επτά εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια

08:25ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν συνεννοήθηκα με αχυράνθρωπο, αλλά με τον ίδιο τον Καμπούρη» - Τι κατέθεσαν γνωστοί τραγουδιστές

07:43ΕΘΝΙΚΑ

Ρούμπιο: Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας - Τουρκίας- Τι είπε για τα F-35 στις δύο χώρες

07:52LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινδυνεύει το παιδί -«Της τραβάει δύο μπουνιές στην κοιλιά και δύο κλωτσιές», λέει στο Newsbomb η μητέρα εγκύου θύματος 17χρονου Ρομά

10:07LIFESTYLE

Πώς θα ήταν η συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ αν της απαγόρευε ο Καρβέλας να ερμηνεύσει τα τραγούδια της - Θα τελείωνε το σόου σε ένα τέταρτο

20:21LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Το ταξίδι με τη Δήμητρα Κούστα λίγες ώρες μετά την ανταλλαγή «πυρών» με τον Καρβέλα

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Πότε αναχωρεί από την Αθήνα – Οι τελευταίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Οργή για τον θάνατο της 87χρονης Μαρικάρμεν- «Είναι δολοφονία από τους γύπες των ταμείων»

21:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Μεγάλα ύψη βροχής μέχρι το Σάββατο - Οι περιοχές που θα πληγούν από την κακοκαιρία

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Τον κυνηγούσαν από τις Σέρρες και το έσκασε πεζός στη Θεσσαλονίκη - Τρελή καταδίωξη ΙΧ με παράτυπους μετανάστες καταγράφηκε ζωντανά στην τηλεόραση

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Πλιγούρι και κουσκούς: Μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά ποιο ξεχωρίζει για έντερο και ποιο για θυρεοειδή;

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις το 2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ