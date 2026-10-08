MeTinAnna: Η κόντρα Βίσση - Καρβέλα δημιουργεί «κίνημα» στα social media

Snapshot Η ρήξη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση και κίνηση στα social media με το hashtag #MeTinAnna.

Οι θαυμαστές της Βίσση δημιουργούν ψηφιακό «κίνημα» υποστήριξης, προβάλλοντας τραγούδια της χωρίς τη συμμετοχή του Καρβέλα.

Στο Spotify έχουν δημιουργηθεί playlists με τίτλο #MeTinAnna που περιλαμβάνουν 39 τραγούδια από διάφορες φάσεις της καριέρας της Βίσση.

Πολλοί fans εκφράζουν την επιθυμία να ξεπεραστεί η ρήξη και να υπάρξει επανένωση μεταξύ Βίσση και Καρβέλα, ενώ ο Καρβέλας έχει αναδημοσιεύσει σχετικά μηνύματα στα social media.

Η Άννα Βίσση δεν έχει κάνει κάποια νέα δήλωση ή ανάρτηση σχετικά με την κατάσταση μέχρι στιγμής. Snapshot powered by AI

Η πολυσυζητημένη ρήξη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα φαίνεται πως δεν περιορίζεται πλέον μόνο στους δύο καλλιτέχνες. Στα social media, το κοινό έχει αρχίσει να παίρνει θέση, με τους θαυμαστές της Άννας Βίσση να δημιουργούν το δικό τους ψηφιακό «κύμα» στήριξης προς την τραγουδίστρια.

Το hashtag #MeTinAnna κάνει την εμφάνισή του σε αναρτήσεις και βίντεο, με τους fans να επιλέγουν στιγμές από τις συναυλίες και την πολυετή πορεία της Βίσση, υπενθυμίζοντας στο κοινό το ρεπερτόριό της και την καλλιτεχνική της διαδρομή.

Ανάμεσα στις αναρτήσεις ξεχωρίζουν βίντεο από συναυλίες της, στα οποία η Άννα Βίσση ερμηνεύει τραγούδια που δεν φέρουν την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα. Η επιλογή αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παρούσα συγκυρία, καθώς οι θαυμαστές φαίνεται να αναδεικνύουν μια διαφορετική πλευρά της πορείας της τραγουδίστριας, πέρα από τη συνεργασία που σημάδεψε μεγάλο μέρος της καριέρας της.

Η playlist «#MeTinAnna» με 39 τραγούδια

Το hashtag δεν περιορίζεται μόνο στα social media. Στο Spotify έχουν δημιουργηθεί playlists με τίτλο #MeTinAnna, οι οποίες περιλαμβάνουν συνολικά 39 τραγούδια από διαφορετικές περιόδους της καριέρας της.

Ανάμεσά τους βρίσκονται τραγούδια από το «Απαγορευμένο», αλλά και από την «Μεθυσμένη Πολιτεία», καλύπτοντας έτσι διαφορετικές φάσεις της καλλιτεχνικής διαδρομής της Βίσση και, κυρίως, κομμάτια που δεν έχουν τη συμμετοχή του Νίκου Καρβέλα στη σύνθεση ή στους στίχους.

https://www.instagram.com/reel/DeM1vxnM317/

Με αυτόν τον τρόπο, οι fans φαίνεται να «χτίζουν» ένα δικό τους μουσικό αφήγημα γύρω από την Άννα Βίσση, αναδεικνύοντας το εύρος του ρεπερτορίου της και θυμίζοντας ότι η καλλιτεχνική της πορεία δεν περιορίζεται στη συνεργασία της με τον Νίκο Καρβέλα.

https://www.instagram.com/p/DeLvA0MMq8k/

Τα μηνύματα για να τα βρουν ξανά

Την ίδια ώρα, στα social media εμφανίζονται και αναρτήσεις με διαφορετικό χαρακτήρα. Πολλοί θαυμαστές ανεβάζουν κοινά βίντεο και φωτογραφίες της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, συνοδεύοντάς τα με σπασμένες καρδιές και μηνύματα που εκφράζουν την επιθυμία τους να αφήσουν πίσω τους τη ρήξη και να τους δουν ξανά μαζί.

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Ο Νίκος Καρβέλας έχει μάλιστα κάνει repost ορισμένες από αυτές τις αναρτήσεις, ενώ μέσα από τα δικά του social media έχει αναδημοσιεύσει σχετικό περιεχόμενο.

Η Άννα Βίσση, από την πλευρά της, δεν έχει προχωρήσει σε κάποια νέα σχετική ανάρτηση μέχρι στιγμής.

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