Άννα Βίσση - Νίκος Καρβέλας: Ο όρος που «τίναξε στον αέρα» τη συμφωνία

Snapshot Η συμφωνία Άννας Βίσση και Νίκου Καρβέλα απέτυχε λόγω της άρνησης του Καρβέλα να δεχθεί όρο που απαγόρευε δημόσιες αρνητικές δηλώσεις μεταξύ τους.

Ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος προσπάθησε να μεσολαβήσει για συμβιβασμό, αλλά πλέον έχει διακοπεί κάθε διάλογος και η υπόθεση αναμένεται να λυθεί στα δικαστήρια.

Νομικά, ο Καρβέλας δεν μπορεί να απαγορεύσει στην Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του, καθώς τα πνευματικά δικαιώματα διαχειρίζεται κοινωφελής οργανισμός.

Το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ που αναφέρθηκε αφορά αθροιστικές οικονομικές απαιτήσεις του Καρβέλα, συμπεριλαμβανομένης διαγραφής χρέους και απαιτήσεων από συναυλίες, αλλά θεωρείται αβάσιμο από την πλευρά της Βίσση.

Η διαμάχη δεν αποτελεί επικοινωνιακή στρατηγική, ενώ υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των πλευρών μέχρι λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία για τη διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα αποκάλυψε το πρωί της Πέμπτης ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της πλευράς της δημοφιλούς τραγουδίστριας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις που είχαν προηγηθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές, εξηγώντας πως, παρά το γεγονός ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία σχεδόν σε όλα τα ζητήματα, τελικά δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί κοινός τόπος.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είχαμε φτάσει με τη συνάδελφο που εκπροσωπεί τον Καρβέλα να έχουμε συμφωνήσει σε όλους τους όρους. Η συμφωνία χάλασε όταν η Άννα Βίσση και η Δημήτρα Κούστα που είναι η ψυχή της παραγωγού εταιρείας έβαλαν όρο ότι ούτε η Άννα Βίσση ούτε ο Νίκος Καρβέλας δεν επιτρέπεται δημόσια να λέει ο ένας άσχημα λόγια για τον άλλο. Αυτόν τον όρο δεν δέχθηκε ο Καρβέλας. Αυτός ο όρος είναι και η μη αποδοχή του από τον Καρβέλα είχε ως αποτέλεσμα να είμαστε σε αυτή την κόντρα που μας στενοχωρεί».

«Προσπάθησα αλλά απέτυχα να τους συμβιβάσω»

Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση εξήγησε πως ο δικός του ρόλος στις συζητήσεις δεν ήταν να οδηγήσει τις δύο πλευρές σε δικαστική διαμάχη, αλλά να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος προκειμένου να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός.

«Εγώ μπήκα ως γεφυροποιός και όχι να πάνε στα δικαστήρια, Ως συμφέρον μου θα ήταν να πάω στα δικαστήρια. Προσπάθησα αλλά απέτυχα να τους συμβιβάσω. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σημείο που δεν το ήθελα, έχω εντολή από την παραγωγό εταιρεία από τη Δήμητρα Κούστα, τον Γιάννη Κούστα και κυρίως την Άννα Βίσση να σταματήσω οποιονδήποτε διάλογο για συμβιβασμό και όλα θα λυθούν στα δικαστήρια εφόσον κάποιος προκαλέσει τον άλλο» πρόσθεσε ο κ. Δημητρακόπουλος.

Μπορεί ο Νίκος Καρβέλας να απαγορεύσει τα τραγούδια του στις εμφανίσεις της Βίσση;

Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος κλήθηκε να σχολιάσει και το ενδεχόμενο ο Νίκος Καρβέλας να επιχειρήσει να εμποδίσει την Άννα Βίσση από το να ερμηνεύει τραγούδια που έχει γράψει ο ίδιος στις συναυλίες και τις εμφανίσεις της.

Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη:

«Νομικά δεν μπορεί γιατί τα περιουσιακά δικαιώματα που έχει ο Καρβέλας τα έχει μεταβιβάσει σε έναν κοινωφελή οργανισμό που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Για να μπορέσει να απαγορεύσει τα τραγούδια θα πρέπει να πει στα δικαστήρια ότι η Άννα Βίσση παραβιάζει το ηθικό του δικαίωμα. Πώς θα το στηρίξει αυτό νομικά; Είναι ερμηνεύτρια των τραγουδιών εδώ και 35 χρόνια. Γι' αυτό πιστεύω ότι αν προσφύγει στη δικαιοσύνη οι πιθανότητες να ευδοκιμήσει είναι ελάχιστες».

Η αναφορά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο δικηγόρος και στο ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που είχε αναφερθεί από την Άννα Βίσση, σχετικά με τις οικονομικές απαιτήσεις που φέρεται να είχε ο Νίκος Καρβέλας.

Αρχικά, ο κ. Δημητρακόπουλος σημείωσε πως «ό,τι έγραψε στην ανακοίνωση της η Άννα Βίσση ήταν δια χειρός της, ήταν μια κατάθεση ψυχής».

Στη συνέχεια υποστήριξε πως το ποσό που αναφέρεται στην ανακοίνωση προκύπτει από περισσότερες επιμέρους οικονομικές απαιτήσεις.

«το 1,5 εκατ. που ζητήθηκε ο Καρβέλας δεν λέει ψέματα γι' αυτό η Βίσση. Το πρώτο που μου είπαν ήταν αυτό. Το 1,5 εκατ. προκύπτει και από μια διαγραφή χρέους πάνω από 500.000 ευρώ του Καρβέλα σε δάνεια που του είχε δώσει η Άννα Βίσση. Εκτός από τη σεισάχθεια των 500.000 ευρώ, ζήταγε 300.000 για τα τραγούδια στη συναυλία και άλλα 700.000 από τα κέρδη. Όμως στη συναυλία υπήρξε ζημία πάνω από 4 εκατ. που τα κάλυψε ο Γιάννης Κούστας».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Δημητρακόπουλος πρόσθεσε: «Όσα ζητάει ο Καρβέλας είναι στην ουσία αβάσιμα. Στο Ηρώδειο και το Καλλιμάρμαρο που υπήρξαν κέρδη, τα μισά δόθηκαν στον Καρβέλα».

«Πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης» ο Δημητρακόπουλος

Αναφερόμενος στην προσπάθεια που προηγήθηκε προκειμένου να αποφευχθεί η δικαστική σύγκρουση, ο δικηγόρος αποκάλυψε ότι μέχρι και λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία υπήρχε επικοινωνία με την πλευρά του Νίκου Καρβέλα.

«ήμουν πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης και προσπάθησα να μην φτάσουμε στο σημείο που είμαστε γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι πολιτισμικά στοιχεία και μουτζουρώνεται. Αν δεν μου δώσουν την εντολή να μιλήσω με τον Νίκο, θα πάμε στα δικαστήριο γιατί με την πλευρά Καρβέλα μιλούσα μέχρι και μια ημέρα πριν τη συναυλία».

Τέλος, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος διέψευσε τα σενάρια που θέλουν τη συγκεκριμένη αντιπαράθεση να αποτελεί μέρος μιας επικοινωνιακής ή διαφημιστικής στρατηγικής.

Όπως τόνισε, «δεν έχουν καμία βάση σενάρια ότι η κόντρα γίνεται για διαφημιστικούς λόγους Αυτό που βλέπουμε έχει αρνητικό πρόσημο και για τους δύο. Μακάρι να ήταν στημένο. Εύχομαι να μου δώσουν το ελεύθερο να μιλήσω με την πλευρά Καρβέλα και να τα βρούμε».

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