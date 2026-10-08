Βίσση - Καρβέλας: «Η Αντίστροφη Μέτρηση έχει αρχίσει» για ντουέτο στα Δικαστήρια

Snapshot Η αντιράθεση μεταξύ Άννας Βίσση και Νίκου Καρβέλα έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο και πλέον θα κριθεί στα δικαστήρια, σύμφωνα με τον δικηγόρο της Βίσση.

Ο Νίκος Καρβέλας μπορεί να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του, αλλά ο δικηγόρος της εκτιμά ότι αυτό δεν θα συμβεί λόγω των αμοιβαίων οικονομικών οφελών.

Η προφορική συμφωνία μεταξύ Βίσση και Καρβέλα προέβλεπε διαμοιρασμό κερδών μόνο σε περίπτωση θετικού οικονομικού αποτελέσματος από τις συναυλίες, ενώ τώρα υπάρχουν ζημίες και οικονομικές διαφορές.

Η εταιρεία παραγωγής D&A Live Concerts δηλώνει ότι έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της προς όλους τους συντελεστές, συμπεριλαμβανομένου του Καρβέλα, και προειδοποιεί για νομικές ενέργειες σε περίπτωση ανακριβών ισχυρισμών.

Δεν υπάρχει γραπτή ή προφορική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του Νίκου Καρβέλα για τη συγκεκριμένη συναυλία ή άλλες παραστάσεις, και οποιαδήποτε άλλη αξίωση θεωρείται αβάσιμη. Snapshot powered by AI

Μαίνεται η σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του άλλοτε ζευγαριού, σε καλλιτεχνικό και προσωπικό επίπεδο, με την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα να μην φαίνονται διατεθειμένοι να βάλουν πλέον νερό στο κρασί τους και την υπόθεση να οδεύει προς τις δικαστικές αίθουσες.

Χθες ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, διεμήνυσε ότι σταματάει κάθε διάλογος και πλέον όλα θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη. «Προσπάθησα να βάλω γέφυρες γιατί αυτοί αυτοί οι δύο είναι πολιτισμικά κεφάλαια για τη χώρα, είναι Σιαμαίοι, αλλά δεν τα κατάφερα», είπε επίσης ο κ. Δημητρακόπουλος, Πρόσθεσε μάλιστα ότι πλέον η εντολή που έχει τόσο από την εταιρία παραγωγής όσο και από την Άννα Βίσση είναι πως σταματάει κάθε διάλογος και πλέον όλα θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη.

Τι θα γίνει με τα τραγούδια

«Μπορεί ο Καρβέλας να απαγορεύσει στη Βίσση να λέει τα τραγούδια του, αλλά δεν πιστεύω ότι θα το κάνει, δεν είναι τόσο αφελής», σχολίασε σήμερα ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, με αφορμή την σφοδρή αντιπαράθεση του άλλοτε ζευγαριού, σε καλλιτεχνικό και προσωπικό επίπεδο.

Όπως διευκρίνισε μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ ο κ. Δημητρακόπουλος τα έσοδα και για τον Νίκο Καρβέλα, αλλά και για τον στιχουργό, είναι πολλά, οπότε θεωρεί ότι ο μουσικός δεν θα προβεί σε κάποια τέτοια ενέργεια. Σε αντίθετη περίπτωση ωστόσο, όπως είπε ο κ. Δημητρακόπουλος, «θα αξιολογήσουμε τους λόγους».

Στη συνέχεια μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σχολίασε το αν θα χρειαστεί να οδηγηθεί αυτή η σύγκρουση στα δικαστήρια: «Σκοπός μου δεν ήταν να πυροδοτήσω τις διαφωνίες που υπήρχαν. Ήρθαμε πολύ κοντά στο να υπάρξει μια εξωδικαστική συμφωνία, δυστυχώς όμως, ο κ. Καρβέλας τα δυναμίτισε όλα την τελευταία στιγμή. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε στα δικαστήρια, από την άλλη πλευρά η Άννα Βίσση και η παραγωγός εταιρεία είναι κάθετοι. Δεν έχουν καμία οικονομική υποχρέωση στον Νίκο Καρβέλα, τουναντίον εκείνος και με δικές του παραδοχές από ότι άκουσα, οφείλει τουλάχιστον 500.000 ευρώ από δάνειο στην Άννα Βίσση, έχει πάρει και 280.000 με 300.000 από την αυτοδιαχείρηση για τα πνευματικά δικαιώματα, που πραγματικά έχει ο στιχουργός και ο συνθέτης στα τραγούδια της Άννας Βίσση».

«Είναι γνωστός ο νόμος από το 1993 ο 21/21. Πράγματι ο στιχουργός και ο συνθέτης έχουν την πνευματική ιδιοκτησία πάνω στα τραγούδια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα συγγενικά δικαιώματα των τραγουδιστών. Έχει τη δυνατότητα ο Νίκος Καρβέλας και οποιοσδήποτε συνθέτης να απαγορεύσει τραγούδια σε ερμηνευτές; Το προβλέπει αυτό και η νομολογία του δικαστηρίου υπό την προϋπόθεση να μην ασκείται καταχρηστικά αυτό το δικαίωμα. Έχετε ακούσει ποτέ ένας ερμηνευτής, κάθε φορά που συμμετέχει σε μια εκδήλωση να ζητάει την άδεια των δημιουργών των τραγουδιών που θα ερμηνεύσει; Αυτό γίνεται μόνο στην Άννα Βίσση με τη θέλησή της.

Η ίδια επειδή υπάρχουν δεσμοί και αναγνωρίζει ότι τα τραγούδια αυτά είναι κατά 97% δημιουργία του Νίκου Καρβέλα, είχε κάνει στο παρελθόν μια προφορική συμφωνία, όταν συμμετέχουν σε συναυλίες και υπάρχουν κέρδη, να μοιράζονται τα κέρδη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε συμφωνία ότι θα έπαιρνε κέρδη από μια εκδήλωση που έχε ζημία πάνω από 4 εκατ», πρόσθεσε σε άλλο σημείο ο κ. Δημητρακόπουλος.

«Αυτή τη στιγμή ο κ. Καρβέλας, από το Ηρώδειο και από τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, έχει βγάλει έναν σημαντικό αριθμό χρημάτων. Ό,τι υπάρχει σαν ανακοίνωση είναι μια αξίωση του κ. Καρβέλα που δεν στηρίζεται σε καμία ούτε προφορική, ούτε γραπτή συμφωνία. Η προφορική συμφωνία μεταξύ τους ήταν εάν υπάρχουν κέρδη από τις συναυλίες, να είναι μισά - μισά. Εδώ η συμφωνία δεν τηρήθηκε γιατί δεν υπήρξαν κέρδη, υπήρξαν ζημίες και αυτά τα αποδέχτηκε ο κ. Καρβέλας μέχρι την τελευταία εβδομάδα πριν τη συναυλία, όπου άσκησε αξίωση 1,5 εκατ. ευρώ, κάτι που δεν δέχτηκε η Άννα Βίσση. Αυτή η αξίωση συνοδεύτηκε και από προειδοποιήσεις ότι θα κάνει προσπάθειες να μη γίνει η συναυλία, όπως και άλλες συμπεριφορές».

«Συζητάγαμε να του γίνει μια διαγραφή χρέους μερικώς. Υπήρξε όμως επιθετική συμπεριφορά του κ. Καρβέλα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μετά από αυτή τη συμπεριφορά δεν θα μπορούσαν να κάτσουν όλοι στην ίδια κερκίδα», δήλωσε επίσης.

«Αν συνεχίσει ο κ. Καρβέλας και κάνει επιθετικές ενέργειες θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα κρίνει αν μπορεί να απαγορεύσει ο κ. Καρβέλας στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Αν ο κ. Καρβέλας προσφύγει στη δικαιοσύνη δικαίωμά του. Αν απαγορεύσει η δικαιοσύνη να χρησιμοποιεί και να ερμηνεύει τα τραγούδια η Άννα Βίσση θα σεβαστούμε την απόφαση. Η εκτίμισή μου όμως είναι ότι θα θεωρηθεί καταχρηστική αυτή η προσφυγή και η Άννα Βίσση θα μπορεί να λέει τα τραγούδια του κανονικά. Ο Νίκος Καρβέλας είναι ευφυής άνθρωπος, αν απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να λέει τα τραγούδια του, αμέσως αυτή η "φλέβα" χρημάτων που λέγεται Άννα Βίσση, από τις ερμηνείες της, θα σταματήσει να ρέει στο σώμα του, γιατί τα εισοδήματα που έχει ο Νίκος Καρβέλας είναι από της ερμηνείες της Άννας Βίσση. Είναι κάτι αλληλένδετο, αναπνέουν ο ένας από τον άλλο. Δεν νομίζω να φτάσει στο σημείο να αυτοκτονήσει ο Νίκος Καρβέλας και να πάμε στα δικαστήρια».

Τι υποστηρίζει η εταιρία παραγωγής

Στην αντεπίθεση περνά η εταιρεία παραγωγής D&A Live Concerts, μετά τις αναφορές που αφορούν τις οικονομικές και συμβατικές εκκρεμότητες γύρω από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ και τη συνεργασία με τον Νίκο Καρβέλα.

Με ανακοίνωσή της, η εταιρεία υποστηρίζει ότι έχει εκπληρώσει στο ακέραιο όλες τις νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις της απέναντι στους συντελεστές της συναυλίας, συμπεριλαμβανομένου του Νίκου Καρβέλα.

Παράλληλα, αναφέρεται στη διαδικασία καταβολής των πνευματικών δικαιωμάτων μέσω της AUTODIA και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη οικονομική ή συμβατική απαίτηση σε βάρος της.

Η D&A Live Concerts χαρακτηρίζει ανακριβείς τους αντίθετους ισχυρισμούς και προειδοποιεί ότι, σε περίπτωση που συνεχιστούν, επιφυλάσσεται να προσφύγει στις αρμόδιες αρχές και στα δικαστήρια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής:

«Η εταιρεία D&A Live Concerts, ως παραγωγός της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, προς αποκατάσταση της αλήθειας και αποφυγή περαιτέρω εσφαλμένων εντυπώσεων, δηλώνει κατηγορηματικά ότι έχει εκπληρώσει στο ακέραιο κάθε νόμιμη και συμβατική υποχρέωσή της έναντι όλων των συντελεστών και λοιπών συνεργατών της, συμπεριλαμβανομένου του κ. Νίκου Καρβέλα.

Η εταιρεία απευθύνθηκε, ως όφειλε, στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων AUTODIA, στον οποίο ο κ. Καρβέλας έχει εκχωρήσει τη διαχείριση των περιουσιακών δικαιωμάτων από τη δημόσια εκτέλεση των έργων του, και προέβη, πριν από τη διεξαγωγή της συναυλίας, στην εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας, καθώς και στην εμπρόθεσμη καταβολή των ποσών που προβλέπονται βάσει του δημοσιευμένου αμοιβολογίου της AUTODIA και των όρων της σχετικής υπογραφείσας σύμβασης.

Ήδη, από τις 23.09.2026, έχει καταβληθεί στην AUTODIA το ποσό των 250.000€ ως προκαταβολή και αναμένεται η οριστική εκκαθάριση βάσει του set list που έχει ήδη υποβληθεί. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, θα καταβληθεί στον κ. Νίκο Καρβέλα ως είθισται το ποσό που προβλέπεται βάσει της σχετικής Σύμβασής του με την AUTODIA.

Μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Νίκου Καρβέλα δεν υφίσταται ουδεμία συμφωνία, ούτε γραπτή ούτε προφορική, που να αφορά την εν λόγω συναυλία καθώς επίσης και για καμία άλλη συναυλία ή παράσταση.

Κατόπιν τούτων, και σύμφωνα με τα τηρούμενα λογιστικά και συμβατικά αρχεία της εταιρείας, δεν υφίσταται έως σήμερα οποιαδήποτε άλλη αξίωση κατά της D&A Live Concerts από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, στερείται συμβατικού και νόμιμου ερείσματος και δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα.

Σε περίπτωση δε, που θα συνεχίσουν να εγείρονται νομικά αβάσιμες απαιτήσεις ή να διαδίδονται ανακριβείς και προσβλητικοί ισχυρισμοί, η εταιρεία δηλώνει ότι επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της ενώπιον των αρμόδιων αρχών και Δικαστηρίων».

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