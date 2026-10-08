Πώς θα ήταν η συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ αν της απαγόρευε ο Καρβέλας να ερμηνεύσει τα τραγούδια του

Snapshot Η Άννα Βίσση γέμισε το ΟΑΚΑ σε μια συναυλία που σηματοδοτεί ορόσημο στην καριέρα της.

Υπάρχει ρήξη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, δημιουργό των περισσότερων τραγουδιών της, με απειλές για απαγόρευση ερμηνείας των τραγουδιών του.

Η τραγουδίστρια ισχυρίζεται ότι τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών έχουν αγοραστεί και δεν υπάρχει θέμα απαγόρευσης.

Αν ίσχυε η απαγόρευση, η συναυλία θα περιοριζόταν σε περίπου 15 λεπτά, καθώς από τα 52 τραγούδια τα 47 ήταν του Καρβέλα.

Από τα τραγούδια της συναυλίας, μόνο επτά δεν ήταν δημιουργίες του Καρβέλα, με ελληνικούς και ξένους συνθέτες. Snapshot powered by AI

Η Άννα Βίσση γέμισε το ΟΑΚΑ απ' άκρη σ' άκρη σε μια εμβληματική συναυλία η οποία θα αποτελεί για πάντα ορόσημο στην πλούσια και πολυετή καριέρα της.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια, το όνομα της οποίας είναι συνυφασμένο με του πρώην συντρόφου της και δημιουργού της συντριπτικής πλειοψηφίας των τραγουδιών της, Νίκου Καρβέλα, έχει έρθει σε ρήξη μαζί του εδώ και λίγες ημέρες, προκαλώντας ανάμικτα συναισθήματα στους θαυμαστές της για το νέο επεισόδιο στην πολύκροτη σχέση της με τον δημιουργό.

Τις τελευταίες μέρες, έχουν ακουστεί πολλά κι έχει βγει αρκετή... χολή εκατέρωθεν. Ο Νίκος Καρβέλας μάλιστα, μέσω κύκλων, απείλησε την Άννα Βίσση ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του, θα της απαγορεύσει να ερμηνεύει τα τραγούδια που της έχει γράψει. Η πλευρά της τραγουδίστριας ωστόσο, αναφέρει ότι δεν τίθεται θέμα πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς έχουν αγοραστεί από τον Καρβέλα.

Σε κάθε περίπτωση, οι δυο τους, αναμένεται να ψάξουν να βρουν το δίκιο τους στα δικαστήρια, καθώς όπως όλα δείχνουν, προς τα εκεί οδεύει η ιστορία.

Για να επανέλθουμε όμως στο υπερθέαμα του ΟΑΚΑ, αν αυτή η κόντρα είχε ξεκινήσει πριν από τη μεγάλη συναυλία κι ο Νίκος Καρβέλας είχε τραβήξει στα άκρα την υπόθεση και έκανε ασφαλιστικά μέτρα απαγορεύοντας στην Άννα Βίσση να ερμηνεύσει τα τραγούδια του, η συναυλία θα ολοκληρωνόταν το πολύ σε ένα τέταρτο!

Αν ο Νίκος Καρβέλας είχε πράγματι απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύσει τα τραγούδια του, τότε η εικόνα της συναυλίας στο ΟΑΚΑ θα ήταν αρκετά διαφορετική. Από τα 52 διαφορετικά τραγούδια που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα, τα 47 ήταν δημιουργίες του Καρβέλα και μόλις 7 δεν ήταν δικά του. Έξι με ελληνικό στίχο, καθώς και το εμβληματικό Whole Lotta Love των Led Zeppelin.

Δείτε το setlist από τη συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ

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Encore: Αιγαίο Αγάπη Υπερβολική

Τα έξι τραγούδια που δεν ήταν του Καρβέλα

«Κόντρα» - μουσική Dan Wilson, ελληνικοί στίχοι Μυρτώ Κοντοβά

«Έχω Πεθάνει για Σένα» - μουσική και στίχοι Χριστόδουλος Σιγανός

«Στην Πυρά» - μουσική Alex Papaconstantinou, ελληνικοί στίχοι Μυρτώ Κοντοβά

«Τρένο» - μουσική Βαγγέλης Βασιλείου, στίχοι Σόφη Παππά

«Όσο Έχω Φωνή» - μουσική και στίχοι Φίλιππος Νικολάου

«Σχιζοφρένεια» - μουσική Νίκος Τερζής, στίχοι Αντώνης Παππάς

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