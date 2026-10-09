Κουτράκης: Όχι κύριοι, την Βίσση την έφτιαξε η Άννα, όπως και τον Μαζωνάκη τον έφτιαξε ο Γιώργος

Snapshot Ο Γιάννης Κουτράκης υποστηρίζει πως η Άννα Βίσση έκανε την καριέρα της με δική της προσπάθεια και όχι μόνο λόγω του Νίκου Καρβέλα.

Ο μάνατζερ τονίζει ότι ο όρος «φτιάχνω» είναι ακατάλληλος για την περιγραφή της δημιουργίας καλλιτεχνών και υπογραμμίζει τη μοναδική συνεισφορά κάθε καλλιτέχνη στην πορεία του.

Στην ανάρτηση, ο Κουτράκης περιγράφει τη σκηνική στιγμή όπου η Βίσση ερμηνεύει με κλειστά μάτια μπροστά σε 90.000 θεατές, μετατρέποντας το άγχος της σε Τέχνη.

Επισημαίνει τη βαθιά εκτίμησή του για τους τραγουδιστές και την ικανότητά τους να μεταφέρουν το κοινό στον κόσμο τους μέσα από τη μουσική.

Ο Κουτράκης καταλήγει ότι η πορεία και η επιτυχία της Βίσση είναι αποτέλεσμα της προσωπικής της αποστολής και εσωτερικής δύναμης. Snapshot powered by AI

Θέση για τη διαμάχη που ξέσπασε ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα πήρε ο Γιάννης Κουτράκης. Ο γνωστός μάνατζερ, με μια μακροσκελή και έντονα συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση απαντάει με σαφήνεια σε όσους λένε πως ο Νίκος Καρβέλας ήταν ο λόγος που η Άννα Βίσση έκανε τόσο μεγάλη καριέρα στη μουσική.

Ο Γιάννης Κουτράκης, ανήρτησε στους λογαριασμούς του στα social media ένα απόσπασμα από τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, όπου η τραγουδίστρια ερμηνεύει το «Δώδεκα», με τα μάτια της κλειστά. «Μόνο εκείνη ξέρει τι έχει συμβεί στα παρασκήνια , μόνο εκείνη μετουσιώνει την πίεση της, το άγχος της και τους φόβους της σε Τέχνη. Κλείνει τα μάτια και τραγουδάει για πάρτη της σχεδόν για ένα ολόκληρο λεπτό. Με κλειστά τα μάτια μπροστά σε 90.000 θεατές. Και αφού λέει τη δική της προσευχή μετά τραγουδάει για εμάς», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε όσους ισχυρίζονται πως η Άννα Βίσση έκανε τη μεγάλη καριέρα της λόγω του Νίκου Καρβέλα σημειώνει: «Πόσο βάρβαρο για τους ανθρώπους της μουσικής και της Τέχνης να χρησιμοποιείται ο όρος «φτιάχνω», λες και είναι καζανάκι ή ασανσέρ. Όχι κύριοι, την Βίσση την έφτιαξε η Άννα, όπως και τον Μαζωνάκη τον έφτιαξε ο Γιώργος, την Κάλλας η Μαρία, την Μαρινέλλα η Κίτσα , την Αλεξίου η Χαρούλα , τον Μάστορα ο Χρήστος , την Πρωτοψάλτη η Αλκηστις την Μούσχουρη».

Ολόκληρη η ανάρτηση

Δουλεύω 31 χρόνια με τραγουδιστές.

Τους θαυμάζω απεριόριστα , τους σέβομαι βαθειά και τους ζηλεύω που μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να μας βάλουν στον κόσμο τους και να μας κάνουν ό,τι θέλουν .

Επίσης μπορώ πλέον να αναγνωρίζω γρήγορα και σωστά τη διάθεση ενός τραγουδιστή όταν βρίσκεται επί το έργον.

Τί σκέφτεται την ώρα που τραγουδάει, αν τον ενοχλεί κάτι , στον ήχο του στα φώτα του.

Είμαι ευγνώμων για όλα αυτά που έμαθα και εξακολουθώ να μαθαίνω δίπλα τους.

Στο video παρακολουθούμε την Άννα να ερμηνεύει ίσως το καλύτερο τραγούδι που έγραψε ο Καρβέλας για εκείνη. Μόνο εκείνη ξέρει τι έχει συμβεί στα παρασκήνια , μόνο εκείνη μετουσιώνει την πίεση της, το άγχος της και τους φόβους της σε Τέχνη.

Κλείνει τα μάτια και τραγουδάει για πάρτη της σχεδόν για ένα ολόκληρο λεπτό.

Με κλειστά τα μάτια μπροστά σε 90.000 θεατές.

Και αφού λέει τη δική της προσευχή μετά τραγουδάει για εμάς.

Να τους αγαπάτε τους τραγουδιστές.

Είναι περίεργα όντα, αλλόκοτα.

Βλέπεις αυτό το απόσπασμα και αναρωτιέσαι πώς μπορεί να υπάρχουν νοήμονες άνθρωποι που να λένε ότι την Βίσση την έφτιαξε ο Καρβέλας.

Πόσο βάρβαρο για τους ανθρώπους της μουσικής και της Τέχνης να χρησιμοποιείται ο όρος «φτιάχνω», λες και είναι καζανάκι ή ασανσέρ.

Όχι κύριοι, την Βίσση την έφτιαξε η Άννα, όπως και τον Μαζωνάκη τον έφτιαξε ο Γιώργος, την Κάλλας η Μαρία, την Μαρινέλλα η Κίτσα , την Αλεξίου η Χαρούλα , τον Μάστορα ο Χρήστος , την Πρωτοψάλτη η Αλκηστις την Μούσχουρη η Ιωάννα κοκ

Έτσι γινότανε πάντα και έτσι θα εξακολουθήσει να γίνεται.

Η Βίσση εκπληρώνει την αποστολή της για αυτό που γεννήθηκε, υπηρετεί το αστέρι της και κάθε της κύτταρο πορεύεται προς το φως της.

Και όπως έγραφε και ο Γιάννης Ρίτσος

«Τό ξέρω πώς καθένας μονάχος πορεύεται στόν ἔρωτα, μονάχος στή δόξα καί στό θάνατο»

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