The Voice: Η τηλεθέαση, η ατάκα από την Έλενα Παπαρίζου και η ιστορία που συγκίνησε

Snapshot Το «Voice» της Κυριακής σημείωσε τηλεθέαση 24,5% στο σύνολο και 16,2% στο δυναμικό κοινό, ξεπερνώντας τις υπόλοιπες εκπομπές της ίδιας ώρας.

Η Έλενα Παπαρίζου σχολίασε θετικά ότι οι άνδρες στην Ελλάδα παντρεύονται και κάνουν παιδιά σε νεότερη ηλικία, αναφερόμενη σε έναν διαγωνιζόμενο που ήταν παντρεμένος στα 30 του.

Ο διαγωνιζόμενος Δήμος Ζορμπάς συγκίνησε με την προσωπική του ιστορία, καθώς έχασε τη σύζυγό του το 2022 και θέλει να δώσει παράδειγμα επιμονής στις τρεις κόρες του.

Ο Πάνος Μουζουράκης γύρισε την καρέκλα του στο τέλος της εμφάνισης του Δήμου Ζορμπά, δίνοντάς του την πρόκριση στην επόμενη φάση. Snapshot powered by AI

Το «Voice» είναι ίσως το πιο δυνατό χαρτί, αυτή τη στιγμή, της βραδινής ζώνης. Χθες, έπεσε ξανά στην αρένα του ΣΚΑΪ και τα νούμερα αποτυπώνουν την προτίμηση του κόσμου.

Χαρακτηριστικά, το «Voice» της Κυριακής σημείωσε 24,5% στο σύνολο και 16,2% στο δυναμικό κοινό. Η σειρά του STAR, «Τα Φαντάσματα», κράτησε παρέα στο 8,3% του συνόλου και στο 10,9% του δυναμικού κοινού. Στον ALPHA, η σειρά «Rex, Επιστροφή στη Βιέννη» κατέγραψε 12,2% στο σύνολο και 9,4% στους τηλεθεατές 18-54. Στον ΑΝΤ1, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» έκανε 11,4% στο σύνολο και 8% στο δυναμικό κοινό. Στο μετερίζι του OPEN, η εκπομπή «John και… Μέρη» έκανε 4,3% και 3,9% αντίστοιχα. Στην ΕΡΤ1, η νέα σειρά «TV Land» σημείωσε 2,9% και 1,9% σε σύνολο και δυναμικό κοινό.

Η ατάκα της Έλενας Παπαρίζου που συζητήθηκε

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της Κυριακής, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου και η Πάολα προσπάθησαν να διεκδικήσουν έναν παίκτη, τον Αναστάσιο. Τελικά, ο νεαρός αποφάσισε να πάει με την ομάδα της Πάολας. Ανεβαίνοντας στη σκηνή, η λαϊκή τραγουδίστρια είδε βέρα στο χέρι του διαγωνιζόμενου. «Βέρα βλέπω, παντρεμένος είσαι; Είναι παντρεμένος! Αυτό το μωρό, που είναι 30 χρονών», σχολίασε η Πάολα με την Έλενα Παπαρίζου να παίρνει τον λόγο: «Μπράβο, επιτέλους! Κατάλαβαν οι Έλληνες, οι άνδρες ότι πρέπει να παντρεύονται και λίγο πιο μικροί και να κάνουν παιδιά, όχι μετά τα σαράντα. Αμάν πια! Αμάν πια, έγινε! Μπράβο αγόρι μου».

Ο παίκτης που συγκίνησε με την ιστορία του

O Δήμος Ζορμπάς ανέβηκε στη σκηνή του «Voice» και η προσωπική του ιστορία συγκίνησε. Πατέρας τριών κοριτσιών, μίλησε για τη σύζυγό του, την οποία έχασε το 2022. Στο βίντεο παρουσίασής του αναφέρθηκε στις δυσκολίες της καθημερινότητας, αλλά και στην επιθυμία του να δώσει στις κόρες του ένα παράδειγμα επιμονής. «Τα κορίτσια μου είναι όλη μου η ζωή, χωρίς αυτά δεν θα ήμουν εδώ», εξομολογήθηκε.

Χωρίς μουσικές σπουδές, αλλά με αγάπη για το τραγούδι, εμφανίστηκε στα blind auditions ερμηνεύοντας το «Όταν τα χρόνια σου περάσουν» του Βασίλη Καρρά. Ο Πάνος Μουζουράκης γύρισε την καρέκλα του την τελευταία στιγμή, δίνοντάς του την πρόκριση.

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