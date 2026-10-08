The Voice: Οι πρώτες φωτογραφίες με την Πάολα πριν την πρεμιέρα

Snapshot Το The Voice επιστρέφει για 12η σεζόν στον ΣΚΑΪ το Σάββατο στις 21:00.

Η Πάολα εντάσσεται στην κριτική επιτροπή μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστορα και την Έλενα Παπαρίζου.

Οι κριτές θα επιδιώξουν να πείσουν τους διαγωνιζόμενους να επιλέξουν την ομάδα τους.

Ο Γιώργος Λιανός επιστρέφει ως παρουσιαστής του προγράμματος, μεταφέροντας θετική ενέργεια στους διαγωνιζόμενους και το κοινό.

Το πρόγραμμα ξεκινά μετά από αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη και στοχεύει στην ανάδειξη της «Καλύτερης Φωνής της Ελλάδας». Snapshot powered by AI

Μετά το συγκινητικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, το «Voice» ανοίγει τις πόρτες του για να υποδεχτεί επίδοξα ταλέντα. Ο πιο συναρπαστικός, μουσικός διαγωνισμός, που έχει κερδίσει την αγάπη εκατομμυρίων τηλεθεατών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, επιστρέφει για 12η σεζόν, στον ΣΚΑΪ, το Σάββατο στις 21.00.

Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου υποδέχονται στην παρέα τους την Πάολα και όλοι μαζί θα πρέπει να αναγνωρίσουν ποιος διαγωνιζόμενος έχει ταλέντο και να τον πείσουν ότι η δική του ομάδα είναι ο μόνος προορισμός που πρέπει να επιλέξει.

Ποιος θα καταφέρει να εντοπίσει την «Καλύτερη Φωνή της Ελλάδας»;

Ο Γιώργος Λιανός, ένας από τους πιο αγαπημένους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, επιστρέφει στην παρουσίαση του δημοφιλούς φορμάτ. Δίνει το δικό του ρυθμό και βρίσκεται ξανά στην «καρδιά» όσων συμβαίνουν πάνω και πίσω από τη σκηνή. Υποδέχεται τους διαγωνιζόμενους στο «The Voice Magenta Room» και, μαζί με τα πρόσωπα που τους συνοδεύουν, μεταφέρει όλη του τη θετική ενέργεια και διάθεση.

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