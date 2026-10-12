«Εύχομαι η μαμά να είναι περήφανη» - Ο πατέρας που συγκίνησε στο The Voice με την ιστορία του

Ο Δήμος Ζορμπάς κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στον διαγωνισμό, με τον Πάνο Μουζουράκη να γυρίζει την καρέκλα του την τελευταία στιγμή

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

«Εύχομαι η μαμά να είναι περήφανη» - Ο πατέρας που συγκίνησε στο The Voice με την ιστορία του
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  • Ο Δήμος Ζορμπάς, 45 ετών από τη Θεσσαλονίκη, έχασε τη σύζυγό του το 2022 και είναι πατέρας τριών κοριτσιών.
  • Παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει με δύναμη και αποφασιστικότητα για να είναι παράδειγμα στα παιδιά του.
  • Ερμήνευσε το τραγούδι «Όταν τα χρόνια σου περάσουν» στη σκηνή του The Voice, χωρίς προηγούμενη μουσική εκπαίδευση.
  • Ο Πάνος Μουζουράκης γύρισε την καρέκλα του την τελευταία στιγμή, δίνοντας στον Δήμο την ευκαιρία να προκριθεί.
  • Η στιγμή της πρόκρισης ήταν συγκινητική, με τις κόρες του να τον υποστηρίζουν και τους coaches να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους.
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Μια προσωπική ιστορία γεμάτη συγκίνηση μοιράστηκε με το κοινό του The Voice ο Δήμος Ζορμπάς, ο 45χρονος διαγωνιζόμενος από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στην επόμενη φάση του μουσικού διαγωνισμού, με τον Πάνο Μουζουράκη να γυρίζει την καρέκλα του την τελευταία στιγμή.

Πίσω από την εμφάνισή του βρίσκεται μια δύσκολη οικογενειακή διαδρομή. Ο Δήμος Ζορμπάς είναι πατέρας τριών κοριτσιών και, όπως αποκάλυψε στο βίντεο της παρουσίασής του, το 2022 έχασε τη σύζυγό του. Από τότε, όπως περιέγραψε, η καθημερινότητα για τον ίδιο και τις κόρες του έχει αλλάξει, χωρίς ωστόσο να έχει χαθεί η διάθεση να συνεχίσουν τη ζωή τους με δύναμη.

«Το 2022 έχασα τη γυναίκα μου. Από τότε η ζωή μου είναι πολύ δύσκολη, αλλά αυτό μας κάνει περισσότερο δυνατούς, με το κεφάλι ψηλά να συνεχίζουμε και ευχόμαστε η μαμά να μας βλέπει και να είναι υπερήφανη για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα κορίτσια μου είναι όλη μου η ζωή»

Ο ίδιος μίλησε με τρυφερότητα για τις τρεις κόρες του, τις οποίες χαρακτήρισε το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής του, εξηγώντας πως αποτελούν τη δύναμή του για να συνεχίζει και να προσπαθεί.

«Τα κορίτσια μου είναι όλη μου η ζωή, χωρίς αυτά δεν θα ήμουν εδώ. Θέλω να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να δείξω στα κορίτσια μου ότι δεν το βάζουμε ποτέ κάτω», είπε, εξηγώντας τι τον ώθησε να δοκιμάσει τις δυνατότητές του στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού.

Η ερμηνεία του και η απόφαση του Πάνου Μουζουράκη

Για τις Blind Auditions, ο 45χρονος επέλεξε το τραγούδι «Όταν τα χρόνια σου περάσουν» του Βασίλη Καρρά, ερμηνεύοντας ένα κομμάτι που ταιριάζει στο λαϊκό μουσικό ύφος που αγαπά.

Πριν από την εμφάνισή του, παραδέχτηκε πως δεν έχει μουσικές γνώσεις ή κάποια οργανωμένη μουσική παιδεία, αλλά απολαμβάνει να τραγουδά σε μικρά συνοικιακά μαγαζιά. Όπως εξήγησε, προσπαθεί να μεταφέρει μέσα από τη φωνή του το συναίσθημα που συνδέει με ερμηνευτές όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης.

Η στιγμή της απόφασης ήταν καθοριστική, καθώς ο Πάνος Μουζουράκης γύρισε την καρέκλα του την τελευταία στιγμή, δίνοντας στον Δήμο Ζορμπά την ευκαιρία να συνεχίσει την πορεία του στο The Voice.

Η συγκίνηση συνεχίστηκε και μετά την πρόκρισή του, όταν ο Χρήστος Μάστορας πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε μαζί με τον Δήμο Ζορμπά το «Υπάρχω». Στις θέσεις από κάτω βρίσκονταν οι δίδυμες κόρες του διαγωνιζόμενου, οι οποίες τον παρακολουθούσαν με θαυμασμό, ενώ οι coaches δεν έκρυβαν τον ενθουσιασμό τους για τη στιγμή.

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