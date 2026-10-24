The Voice: Συγκίνησε η κόρη του Στέφανου Μπορμπόκη - Ερμήνευσε το «Ζητάτε να σας πω»

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή χάρισε στο κοινό του The Voice η κόρη του αείμνηστου ποδοσφαιριστή Στέφανου Μπορμπόκη, η οποία ανέβηκε στη σκηνή των Blind Auditions και ερμήνευσε το διαχρονικό τραγούδι «Ζητάτε να σας πω».

Η ερμηνεία της Χριστίνας Μπορμπόκη κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον των coaches, με την Πάολα, την Έλενα Παπαρίζου και τον Χρήστο Μάστορα να γυρίζουν τις καρέκλες τους και να την διεκδικούν.

Ωστόσο, πέρα από τη μουσική της εμφάνιση, η στιγμή που ξεχώρισε ήταν όταν μίλησε για τον πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγους μήνες. Η συγκινητική αναφορά της στον πατέρα της, Στέφανο Μπορμπόκη, οποίος πέθανε σε ηλικία 59 ετών στις 11 Απριλίου 2026 φόρτισε συναισθηματικά την ατμόσφαιρα στο πλατό.

Όπως ανέφερε η συμμετοχή της στο μουσικό talent show έγινε ένας τρόπος να εκφράσει τα συναισθήματά της και να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα της.

Στο τέλος της διαδικασίας, η ίδια αποφάσισε να συνεχίσει το ταξίδι της στο The Voice επιλέγοντας την ομάδα του Χρήστου Μάστορα.

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