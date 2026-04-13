Στέφανος Μπορμπόκης: Η οικογένειά του, παλαίμαχοι του ΠΑΟΚ και πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο

Σκηνές βαθιάς συγκίνησης εκτυλίχθηκαν τη Δευτέρα του Πάσχα στο ύστατο «χαίρε» στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Στέφανο Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο Μητρούσι Σερρών, τον τόπο καταγωγής του, όπου έκανε και τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, πριν διαγράψει σημαντική πορεία στον ΠΑΟΚ αλλά και σε άλλες ομάδες της Θεσσαλονίκης.

Τραγικές φιγούρες ο αδελφός του, επίσης ποδοσφαιριστής, Βασίλης Μπορμπόκης, που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, καθώς και η σύζυγος, η μητέρα και τα παιδιά του εκλιπόντος.

Η σορός του ήταν σκεπασμένη με τη σημαία του ΠΑΟΚ, ενώ τα στεφάνια που κατατέθηκαν στη μνήμη του είχαν όλα τα χαρακτηριστικά ασπρόμαυρα χρώματα της ομάδας.

Το «παρών» στο Μητρούσι Σερρών έδωσαν επίσης αρκετοί παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και πρώην προπονητές του ΠΑΟΚ, μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Τουρσουνίδης, ο Νίκος Καραγεωργίου, ο Άγγελος Αναστασιάδης και ο Κώστας Ορφανός.

Άγγελος Αναστασιάδης

Νίκος Καραγεωργίου

Διαβάστε επίσης