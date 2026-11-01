«Είσαι ίδια η γυναίκα μου» - Η απίθανη συνάντηση του Πάνου Μουζουράκη με τη σύζυγο διαγωνιζόμενου

Ο Μάριος Παναγής αποκάλυψε πως ο coach είχε υποσχεθεί να παντρευτεί τη σύζυγό του όταν εκείνη ήταν 17 ετών

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

«Είσαι ίδια η γυναίκα μου» - Η απίθανη συνάντηση του Πάνου Μουζουράκη με τη σύζυγο διαγωνιζόμενου
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  • Ο Μάριος Παναγής συμμετείχε στο «The Voice» λίγες ημέρες μετά τον γάμο του, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Θεοδοσία, με την οποία συνδύασε τη συμμετοχή του με τον μήνα του μέλιτος.
  • Ο Μάριος αποκάλυψε πως ο Πάνος Μουζουράκης είχε υποσχεθεί να παντρευτεί τη Θεοδοσία όταν εκείνη ήταν 17 ετών, μετά από μια συναυλία του.
  • Η Θεοδοσία εμφανίστηκε στη σκηνή και ο Μουζουράκης παρατήρησε την εντυπωσιακή ομοιότητά της με τη δική του σύζυγο, Μαριλού Κόζαρη.
  • Ο Μάριος επέλεξε να συνεχίσει την πορεία του στο σόου με την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, παρά τις τρεις καρέκλες που γύρισαν για εκείνον.
  • Ο Πάνος Μουζουράκης συμμετείχε σε αυτοσχέδιο μάθημα καράτε στο πλατό, δείχνοντας αυθορμητισμό και διάθεση για πειράγματα.
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Μια απρόσμενη συνάντηση, μια παλιά υπόσχεση γάμου και αρκετές δόσεις χιούμορ είχε το νέο επεισόδιο του «The Voice», με τον Πάνο Μουζουράκη να βρίσκεται στο επίκεντρο δύο ξεχωριστών στιγμών.

Όλα ξεκίνησαν με τη συμμετοχή του Μάριου Παναγή, ενός νεαρού τραγουδιστή από την Κύπρο, ο οποίος είχε περάσει ένα διάστημα τραγουδώντας στους δρόμους του Λονδίνου. Ο διαγωνιζόμενος είχε παντρευτεί μόλις λίγες ημέρες πριν από την εμφάνισή του στο μουσικό σόου και αποφάσισε να συνδυάσει τη συμμετοχή του με τον μήνα του μέλιτος.

Στο πλευρό του, στα παρασκήνια, βρισκόταν η σύζυγός του, Θεοδοσία. Όταν ο Γιώργος Λιανός τη ρώτησε γιατί το ζευγάρι δεν επέλεξε κάποιον διαφορετικό προορισμό για τον μήνα του μέλιτος, εκείνη απάντησε με χιούμορ: «Εδώ είναι το ταξίδι».

«Είναι ίδια η γυναίκα μου» - Η έκπληξη με τη Θεοδοσία

Η πιο απρόσμενη στιγμή ήρθε όταν η Θεοδοσία ανέβηκε στη σκηνή για να συναντήσει από κοντά τους coaches. Ο Πάνος Μουζουράκης την κοίταξε έκπληκτος, καθώς διαπίστωσε την εντυπωσιακή ομοιότητά της με τη δική του σύζυγο, Μαριλού Κόζαρη.

«Είναι ίδια η γυναίκα μου», αναφώνησε, προκαλώντας νέο κύμα γέλιου.

Το πείραγμα συνεχίστηκε όταν ο τραγουδιστής πλησίασε το ζευγάρι για να το χαιρετήσει. Ο Μάριος μπήκε παιχνιδιάρικα μπροστά από τη σύζυγό του, σαν να ήθελε να την προστατεύσει από τον παλιό της εφηβικό θαυμασμό, με τον Μουζουράκη να ακολουθεί το χιούμορ της στιγμής.

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Παρά τις τρεις καρέκλες που γύρισαν για εκείνον, ο Μάριος Παναγής έπρεπε να αποφασίσει με ποιον coach θα συνεχίσει την πορεία του στο «The Voice». Τελικά, επέλεξε την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου.

Η υπόσχεση γάμου του Πάνου Μουζουράκη στη σύζυγο του διαγωνιζόμενου

Ο Μάριος ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το «The Best» της Tina Turner, καταφέρνοντας να γυρίσει τρεις καρέκλες. Ανάμεσα στους coaches που διεκδίκησαν τη συμμετοχή του ήταν και η Πάολα, η οποία γύρισε την καρέκλα της την τελευταία στιγμή.

«Γύρισα γιατί ήσουν σωστός», του είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια, εξηγώντας την επιλογή της.

Η συνέχεια, ωστόσο, επιφύλασσε μια αποκάλυψη που αιφνιδίασε τον Πάνο Μουζουράκη. Ο νεαρός Κύπριος διηγήθηκε πως η σύζυγός του, όταν ήταν 17 ετών, είχε παρακολουθήσει συναυλία του τραγουδιστή και μετά το τέλος της εμφάνισης τον είχε πλησιάσει για να ζητήσει αυτόγραφο.

Τότε, σύμφωνα με την ιστορία που μετέφερε ο Μάριος, ο coach τής είχε πει πως όταν μεγαλώσει θα την παντρευτεί!

«Κύριε Πάνο, σας πρόλαβα εγώ και της έκανα πρόταση γάμου», σχολίασε γελώντας ο διαγωνιζόμενος, προκαλώντας γέλια στο πλατό. Μάλιστα, είχε φροντίσει να φέρει μαζί του κεράσματα από τον γάμο του, τα οποία πρόσφερε στους coaches.

Το πλατό του «The Voice» έγινε σχολή καράτε

Οι εκπλήξεις με τον Πάνο Μουζουράκη δεν περιορίστηκαν στην ιστορία του νεόνυμφου διαγωνιζόμενου. Σε ένα ακόμη στιγμιότυπο, ο coach άφησε για λίγο στην άκρη τον ρόλο του και συμμετείχε σε ένα αυτοσχέδιο μάθημα καράτε.

Με ασκήσεις και κινήσεις αυτοάμυνας μπροστά στις κάμερες, ο τραγουδιστής έδωσε μια διαφορετική νότα στο επεισόδιο, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη διάθεσή του για αυθορμητισμό και πειράγματα.

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