ΣΚΑΪ: Τα σχέδια για τη βραδινή ζώνη το δεύτερο μισό της χρονιάς – Τι θα γίνει με Voice και Survivor

Snapshot Ο ΣΚΑΪ ολοκληρώνει το πρώτο μισό της τηλεοπτικής σεζόν με θετικά αποτελέσματα σε πρωινή, μεσημεριανή και αθλητική ζώνη.

Το «The Voice» θα συνεχιστεί έως τους πρώτους μήνες του 2027 λόγω υψηλής τηλεθέασης.

Οι σειρές «Μπλε ώρες» και «Τότε και τώρα» θα προβληθούν κανονικά στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Η πορεία του «Survivor» παραμένει αβέβαιη λόγω εκκρεμοτήτων με τον Σταύρο Φλώρο και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Το «Fame Story» θα προβάλλεται πιθανότατα την τηλεοπτική σεζόν 2027-2028 και όχι το δεύτερο μισό της τρέχουσας χρονιάς. Snapshot powered by AI

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται το πρώτο μισό της τηλεοπτικής σεζόν για τον ΣΚΑΪ, με τα στελέχη του σταθμού να εμφανίζονται ικανοποιημένα από την πορεία των περισσότερων εκπομπών και προγραμμάτων που έχουν ριχτεί στη μάχη της τηλεθέασης.

Το κανάλι του Φαλήρου κατάφερε να διατηρήσει τα υψηλά ποσοστά του στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, με τους «Αταίριαστους» να καταγράφουν καθημερινά πρωτιές απέναντι σε ισχυρά ονόματα της ψυχαγωγίας. Την ίδια στιγμή, η μεσημεριανή ζώνη απέκτησε ξανά δυναμική με το «Studio στις 3», ενώ θετικά αποτελέσματα φέρνει και το αθλητικό περιεχόμενο, με τη συνέχεια να αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Τα βλέμματα, ωστόσο, στρέφονται και στη βραδινή ζώνη, όπου ο ΣΚΑΪ διαθέτει φέτος δυνατά χαρτιά. Η σειρά «Μπλε ώρες» σημειώνει ικανοποιητικές επιδόσεις στο σύνολο του κοινού, ενώ το «The Voice» κυριαρχεί στη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Ποια είναι, όμως, τα σχέδια του σταθμού για το δεύτερο μισότης χρονιάς;

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, το μουσικό σόου αναμένεται να συνεχιστεί και τους πρώτους μήνες του 2027. Η υψηλή τηλεθέαση φαίνεται πως οδηγεί τους ιθύνοντες στην απόφαση να δώσουν «παράταση» στο πρότζεκτ, με τους φανατικούς τηλεθεατές του «The Voice» να έχουν, έτσι, αρκετό καιρό ακόμη για να απολαμβάνουν την παρέα του Γιώργου Λιανού και των τεσσάρων coaches.

Οι σειρές «Μπλε ώρες» και «Τότε και τώρα» θα συνεχιστούν κανονικά, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του «Survivor». Το ριάλιτι επιβίωσης δεν έχει βγει ακόμη από τον σχεδιασμό των στελεχών του σταθμού. Οι εξελίξεις με τον Σταύρο Φλώρο ενδέχεται να πάγωσαν τις συζητήσεις με την AcunMedya, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση. Άλλωστε, υπάρχει ήδη ένας σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων από προηγούμενους κύκλους, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε περίπτωση που αποφασιστεί η επιστροφή του φορμάτ.

Τι γίνεται, όμως, με το «Fame Story»; Ο ΣΚΑΪ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα του μουσικού πρότζεκτ, ωστόσο το ενδεχόμενο προβολής του φαίνεται να μετατίθεται για την τηλεοπτική σεζόν 2027-2028. Το σενάριο να ενταχθεί στο πρόγραμμα κατά το δεύτερο μισό της φετινής χρονιάς συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες, καθώς στο μεταξύ πλησιάζουν και οι βουλευτικές εκλογές, ενόψει των οποίων ο σταθμός αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στον ενημερωτικό του τομέα.

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