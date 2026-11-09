GNTM: H ώρα της γυμνής φωτογράφισης έφτασε

Snapshot Στο αποψινό επεισόδιο του GNTM οι διαγωνιζόμενοι θα συμμετάχουν σε γυμνή φωτογράφιση με θέμα beauty καμπάνια, όπου κάθε μοντέλο αντιπροσωπεύει έναν μήνα και κάθε τριάδα μια εποχή.

Τα μοντέλα πρέπει να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά props από καρπούς και αγαθά κάθε μήνα για να καλύψουν το σώμα τους στη φωτογράφιση.

Η Μπέττυ Μαγγίρα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο φωτογράφος Νίκος Μαλιάκος υποστηρίζουν τους διαγωνιζόμενους σε αυτή τη δοκιμασία.

Ο Ακύλλας, ως προηγούμενος νικητής, διαθέτει προνόμια που αναμένεται να αξιοποιήσει στην πρόκληση.

Στο σπίτι του GNTM, ο Χρύσανθος εμπνέεται από το concept και κάνει μπάνιο γυμνός στην πισίνα. Snapshot powered by AI

Το νέο επεισόδιο του GNTM έρχεται, απόψε, στις 21.00, στο STAR, με μια ιδιαίτερη φωτογραφική πρόκληση για τους δώδεκα διαγωνιζόμενους. Αυτή τη φορά, καλούνται να φωτογραφηθούν για μια beauty καμπάνια, ατομικά αλλά και σε τριάδες, όπου κάθε μοντέλο αντιπροσωπεύει έναν μήνα του χρόνου, ενώ κάθε τριάδα συμβολίζει μία από τις τέσσερις εποχές.

Όμως το concept κρύβει μια μεγάλη ανατροπή, καθώς τα εντυπωσιακά outfits δίνουν τη θέση τους σε μια γυμνή φωτογράφιση! Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά props, εμπνευσμένα από τους καρπούς και τα αγαθά που προσφέρει κάθε μήνας και να τα αξιοποιήσουν ανάλογα, προκειμένου να καλύψουν το σώμα τους και να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις της φωτογράφισης.

Κάποιοι περιμένουν με ανυπομονησία να έρθουν αντιμέτωποι με τη συναρπαστική πρόκληση της γυμνής φωτογράφισης, ενώ για κάποιους άλλους η ιδέα και μόνο αποτελεί… κόκκινο πανί! Η Μπέττυ Μαγγίρα και η Ζενεβιέβ Μαζαρί βρίσκονται στο πλευρό των διαγωνιζόμενων και σε αυτή τη δοκιμασία, ενώ ο φωτογράφος Νίκος Μαλιάκος αναλαμβάνει να τούς καθοδηγήσει σε κάθε βήμα, με στόχο να αναδείξουν τον πιο όμορφο εαυτό τους. Ο Ακύλλας, ως νικητής της προηγούμενης φωτογράφισης, έχει στη διάθεσή του πολύ σημαντικά προνόμια και όλοι αναμένουν να δουν με ποιον τρόπο θα τα αξιοποιήσει.

Στο σπίτι του «GNTM 7», όλοι σχολιάζουν τα γεγονότα της φωτογράφισης, ενώ ο Χρύσανθος Χρυσανθόπουλος φαίνεται πως εμπνέεται τόσο πολύ από το concept, ώστε αποφασίζει να κάνει μπάνιο στην πισίνα… γυμνός!

Διαβάστε επίσης