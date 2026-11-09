Κέιτ Μίντλετον: Τίμησε Νταϊάνα και Ελισάβετ με δύο ξεχωριστά κοσμήματα-Οι εμφανίσεις που συζητήθηκαν

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έδωσε το «παρών» μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στο Festival of Remembrance στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, τιμώντας τη μνήμη όσων υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Κέιτ Μίντλετον: Τίμησε Νταϊάνα και Ελισάβετ με δύο ξεχωριστά κοσμήματα-Οι εμφανίσεις που συζητήθηκαν

Η Κέιτ Μίντλετον

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  • Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παρευρέθηκαν στο Festival of Remembrance στο Royal Hall τιμώντας τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους πεσόντες.
  • Η Κέιτ φόρεσε ένα πουά φόρεμα με ιστορία, το οποίο είχε φορέσει και στο μνημόσυνο του πρίγκιπα Φιλίππου, συνοδευόμενο από μια κόκκινη παπαρούνα και την ασημένια καρφίτσα του Συντάγματος των Ιρλανδών Φρουρών.
  • Φόρεσε διαμαντένια σκουλαρίκια που ανήκαν στη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, προσδίδοντας συμβολισμό στη δημόσια εμφάνισή της.
  • Την επόμενη μέρα, στο Κενοτάφιο, η Κέιτ επέλεξε μαργαριταρένια σκουλαρίκια της πριγκίπισσας Νταϊάνα, τιμώντας έτσι δύο σημαντικές γυναίκες της βασιλικής οικογένειας.
  • Οι ενδυματολογικές επιλογές της Κέιτ λειτουργούν ως διακριτικός τρόπος ανάδειξης της ιστορίας και των δεσμών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.
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Με ένα σύνολο γεμάτο συμβολισμούς και κοσμήματα με ξεχωριστή οικογενειακή ιστορία εμφανίστηκε η Κέιτ Μίντλετον στο ετήσιο Festival of Remembrance, στο Λονδίνο. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, συνοδευόμενη από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Royal Albert Hall, τιμώντας τα εν ενεργεία μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, τους βετεράνους και τις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τη χώρα τους.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ και η βασίλισσα Καμίλα, σε μια ιδιαίτερα δυναμική παρουσία της βασιλικής οικογένειας. Η βραδιά, με μουσικές παραστάσεις και προσωπικές μαρτυρίες, αποτελεί την έναρξη του Σαββατοκύριακου μνήμης στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενόψει της Κυριακής της Μνήμης, της επίσημης ημέρας τιμής και ανάμνησης των πεσόντων.

Το πουά φόρεμα που είχε φορέσει και στο μνημόσυνο του πρίγκιπα Φιλίππου

Για την περίσταση, η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε ένα ασπρόμαυρο πουά μίντι φόρεμα του οίκου Alessandra Rich, το οποίο δεν ήταν η πρώτη φορά που φορούσε. Το είχε επιλέξει και το 2022, στην επιμνημόσυνη τελετή για τον πρίγκιπα Φίλιππο, σύζυγο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄.

Το φόρεμα διαθέτει ψηλό λαιμό, μακριά μανίκια και πλισέ φούστα σε γραμμή που ανοίγει χαμηλότερα στη μέση, ενώ μια μαύρη ζώνη τονίζει τη σιλουέτα. Η πριγκίπισσα ανανέωσε την εμφάνιση με μια κόκκινη παπαρούνα στο πέτο, το σύμβολο μνήμης για όσους έχασαν τη ζωή τους σε πολεμικές συγκρούσεις, αλλά και με την ασημένια καρφίτσα του Συντάγματος των Ιρλανδών Φρουρών, που συνδέεται με τον επίσημο ρόλο της ως συνταγματάρχης.

Τα διαμαντένια σκουλαρίκια της βασίλισσας Ελισάβετ

Ιδιαίτερη σημασία είχαν και τα κοσμήματα που ολοκλήρωσαν την εμφάνισή της. Η Κέιτ Μίντλετον φόρεσε ένα ζευγάρι εντυπωσιακά διαμαντένια σκουλαρίκια που ανήκαν στη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, επιλέγοντας να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο και τη μνήμη της εκλιπούσας μονάρχη.

Τα σκουλαρίκια αποτελούνται από ένα σύμπλεγμα διαμαντιών σε σχήμα λουλουδιού, από το οποίο κρέμεται μια επιπλέον σειρά διαμαντιών, πλαισιωμένη από ένα οβάλ περίγραμμα με ακόμη περισσότερες πολύτιμες πέτρες. Πρόκειται για ένα κόσμημα που δεν εμφανίζεται συχνά στις δημόσιες εμφανίσεις της πριγκίπισσας και που προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερο συμβολισμό στην παρουσία της.

Από τη βασίλισσα Ελισάβετ στην πριγκίπισσα Νταϊάνα

Οι επιλογές της Κέιτ Μίντλετον για το Σαββατοκύριακο της Μνήμης δεν περιορίστηκαν στα κοσμήματα της βασίλισσας Ελισάβετ. Την Κυριακή, κατά την επίσημη τελετή στο Κενοτάφιο του Λονδίνου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίστηκε στο μπαλκόνι μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα, φορώντας ένα ζευγάρι μαργαριταρένια σκουλαρίκια που ανήκαν στην πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Έτσι, μέσα σε δύο διαδοχικές ημέρες, η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε να τιμήσει δύο σημαντικές γυναίκες της βασιλικής οικογένειας μέσα από προσωπικά τους κοσμήματα. Οι εμφανίσεις της επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά ότι οι ενδυματολογικές της επιλογές δεν είναι απλώς ζήτημα αισθητικής, αλλά συχνά λειτουργούν ως ένας διακριτικός τρόπος να αναδεικνύει την ιστορία, τη μνήμη και τους δεσμούς της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

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