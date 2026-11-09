Τηλεθέαση: Ενημέρωση ψηφίζει το κοινό τα πρωινά της Κυριακής – Τα μονοψήφια που προκαλούν αίσθηση

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για την πρωινή ζώνη της Κυριακής

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Ενημέρωση ψηφίζει το κοινό τα πρωινά της Κυριακής – Τα μονοψήφια που προκαλούν αίσθηση

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  • Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον ALPHA κατέγραψε την υψηλότερη τηλεθέαση με 19,8% στο σύνολο και 18,6% στο δυναμικό κοινό.
  • Το «Mega Σαββατοκύριακο» σημείωσε 18,9% στο σύνολο και 13,6% στο δυναμικό κοινό στην πολύ πρωινή ζώνη.
  • Το μαγκαζίνο «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ είχε 18,7% στο σύνολο και 9,6% στο δυναμικό κοινό 18-54 ετών.
  • Οι εκπομπές «Τώρα μαζί» στο OPEN και «For You» στον ΑΝΤ1 σημείωσαν μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης.
  • Η μετάδοση του Μαραθωνίου από την ΕΡΤ1 κατέγραψε 3,8% στο σύνολο και 4,4% στο δυναμικό κοινό.
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Η πρωινή ζώνη της Κυριακής χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, καθώς αρκετές και διαφορετικού περιεχομένου εκπομπές πέφτουν στην αρένα. Ποιοι είναι, όμως, οι νικητές στην τηλεθέαση;

Σύμφωνα με τις χθεσινές μετρήσεις, στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Mega Σαββατοκύριακο» σημείωσε 18,9% στο σύνολο και 13,6% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ έκανε 18,7% στο σύνολο και 9,6% στους τηλεθεατές 18-54. Στο OPEN, το «Τώρα μαζί» κράτησε παρέα στο 9,1% του συνόλου και στο 5,6% του δυναμικού κοινού.

Στη συνέχεια, η εκπομπή του ALPHA «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» απέδειξε ξανά τη δυναμική της κάνοντας 19,8% στο σύνολο και 18,6% στο δυναμικό κοινό. Το «Mega non stop», η πρόταση του Μεγάλου καναλιού, βρέθηκε στο 11,5% του συνόλου και στο 9,7% του δυναμικού κοινού. Στον ΑΝΤ1, η εκπομπή «For You» της Φαίης Σκορδά έκανε 8,8% στο σύνολο και 8% στο δυναμικό κοινό.

Στον ΣΚΑΪ, η εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» σημείωσε 12,1% και 5,9% αντίστοιχα. Η μετάδοση του Μαραθωνίου από την ΕΡΤ1 έκανε 3,8% στο σύνολο και 4,4% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του OPEN, η εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» βρέθηκε στο 4% και στο 3,6%.

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