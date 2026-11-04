Τηλεθέαση: Δύσκολη η μάχη στη βραδινή ζώνη - Οι νικητές και οι χαμένοι

Snapshot Το «Σόι σου» στον ALPHA ήταν πρώτος στη βραδινή ζώνη της Τρίτης με 18,3% στο σύνολο και 19,1% στο κοινό 18-54.

Η δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής» σημείωσε 13,5% στο σύνολο και 11,9% στο δυναμικό κοινό.

Η σειρά εποχής «Κρίνο και Αγκάθι» στον ΑΝΤ1 κατέγραψε 12,6% στο σύνολο και 7,7% στο δυναμικό κοινό.

Το ριάλιτι «GNTM» του STAR είχε 10,5% στο σύνολο και 13,6% στο δυναμικό κοινό.

Η συνολική τηλεθέαση κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, προκαλώντας ανησυχία στα στελέχη των σταθμών. Snapshot powered by AI

Χωρίς ανατροπές και εκπλήξεις, τα ραβασάκια της Nielsen έδειξαν τους νικητές και τους χαμένους στη βραδινή ζώνη της Τρίτης. Οι σειρές έδωσαν ξανά μάχη, ωστόσο η τηλεθέαση κινήθηκε σε χαμηλές πτήσεις.

Εξαίρεση το «Σόι σου», στον ALPHA, που κατάφερε να τερματίσει στην πρώτη θέση με 18,3% στο σύνολο και 19,1% στους τηλεθεατές 18-54. Η δραματική σειρά, «Οι κόρες της Αρετής», που πήρε το lead in, βρέθηκε στο 13,5% του συνόλου και στο 11,9% του δυναμικού κοινού. Στον ΑΝΤ1, η σειρά εποχής «Κρίνο και Αγκάθι» κατέγραψε 12,6% στο σύνολο και 7,7% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Ντέρτι», που πήρε τη σκυτάλη, έκανε 13,3% στο σύνολο και 9,4% στο δυναμικό κοινό.

Στο μετερίζι του MEGA, η κωμωδία «Κάμπινγκ» κινήθηκε στο 8,1% του συνόλου και στο 10,8% του δυναμικού κοινού. Η παραγωγή μυθοπλασίας, «Δυο μαύρα πουκάμισα», που ακολούθησε, περιορίστηκε στο 8,8% και στο 7,9% αντίστοιχα. Στον ΣΚΑΪ, οι «Μπλε ώρες» κράτησαν παρέα στο 14,4% του συνόλου και στο 6,1% του δυναμικού κοινού.

Το μοναδικό ριάλιτι, στη χθεσινή αρένα, το «GNTM» του STAR σημείωσε 10,5% στο σύνολο και 13,6% στο δυναμικό κοινό.

Όπως αποτυπώνεται στους πίνακες της Nielsen, τα νούμερα είναι πεσμένα σε σχέση με άλλες χρονιές και το κοινό μοιράζεται προκαλώντας προβληματισμό στα στελέχη των σταθμών.

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