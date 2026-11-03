Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό στην πρωινή ζώνη - Καινούργιου ή Αταίριαστοι;

Snapshot Η εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA σημείωσε 12,5% στο σύνολο και 18,8% στο κοινό 18-54.

Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ ήταν πρώτοι στο σύνολο με 17,5% και είχαν 8,3% στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA κατέγραψε 10,9% στο σύνολο και 13,9% στο κοινό 18-54.

Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 είχε 11,2% στο σύνολο και 9,9% στο δυναμικό κοινό.

Οι εκπομπές «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» στο STAR και «10 Παντού» στο OPEN σημείωσαν 6,3% και 10,7% στο σύνολο αντίστοιχα. Snapshot powered by AI

Το τοπίο στην πρωινή ζώνη ξεκαθαρίζει και οι τηλεθεατές δίνουν προβάδισμα σε συγκεκριμένες εκπομπές και πρόσωπα. Έτσι και χθες Δευτέρα, η εβδομάδα ξεκίνησε δυναμικά για την Κατερίνα Καινούργιου και τους «Αταίριαστους».

Η εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA σημείωσε 12,5% στο σύνολο και 18,8% στους τηλεθεατές 18-54. Η Καινούργιου ανεβάζει στροφές στο δυναμικό κοινό και φέρνει πρωτιές στο κανάλι της. Αντίστοιχα, στο σύνολο πρώτοι παραμένουν οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ. Χθες, κατέγραψαν 17,5% στο σύνολο και 8,3% στο δυναμικό κοινό.

Στο MEGA, η Σίσσυ Χρηστίδου με το «Χαμογέλα και πάλι» έκανε 10,9% στο σύνολο και 13,9% στο δυναμικό κοινό. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 κράτησε παρέα στο 11,2% του συνόλου και στο 9,9% του δυναμικού κοινού. Στο STAR, η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» έκανε 6,3% στο σύνολο και 4,8% στους τηλεθεατές 18-54. Το «10 Παντού» στο OPEN έκανε 10,7% στο σύνολο και 4,5% στο δυναμικό κοινό.

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