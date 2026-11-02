Τηλεθέαση: Κυρίαρχος ο Μάνεσης - Ποιες εκπομπές έκαναν μονοψήφια στην πρωινή ζώνη

Snapshot Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον ALPHA ήταν η κορυφαία στην πρωινή ζώνη με 18,6% στο σύνολο και 15,8% στο δυναμικό κοινό.

Το «Mega Σαββατοκύριακο» κατέγραψε 24,7% στο σύνολο και 14% στο δυναμικό κοινό, διατηρώντας υψηλή τηλεθέαση.

Οι εκπομπές «Μια Ελλάδα παρέα» και «Καλημέρα είπαμε;» σημείωσαν μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης, με 4,8% και 4,1% αντίστοιχα στο σύνολο.

Το μαγκαζίνο «Καλημέρα» στον ΣΚΑΪ είχε 17,4% στο σύνολο και 8,1% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Τώρα μαζί» του OPEN κινήθηκε σε μονοψήφια ποσοστά.

Η Φαίη Σκορδά με την εκπομπή «For You» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 9,6% στο σύνολο και 9,3% στο δυναμικό κοινό, κάτω από τα ποσοστά του Μάνεση. Snapshot powered by AI

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Χθες, το «Mega Σαββατοκύριακο» κατέγραψε 24,7% στο σύνολο και 14% στο δυναμικό κοινό. Στον ΣΚΑΪ, το μαγκαζίνο «Καλημέρα» σημείωσε 17,4% στο σύνολο και 8,1% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Τώρα μαζί» του OPEN κράτησε παρέα στο 10,9% του συνόλου και στο 7,6% του δυναμικού κοινού. Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», στο ΕΡΤNews, έκανε 6,2% στο σύνολο και 3,6% στο δυναμικό κοινό.

Στο slot 09.15-13.00, ο Νίκος Μάνεσης με την εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον ALPHA αναδείχτηκε ο μεγάλος νικητής καταγράφοντας 18,6% στο σύνολο και 15,8% στο δυναμικό κοινό. Η Φαίη Σκορδά, στον ΑΝΤ1, με το «For You» κινήθηκε στο 9,6% του συνόλου και στο 9,3% του δυναμικού κοινού. Στον ΣΚΑΪ, η εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» έκανε 11,7% στο σύνολο και 8,7% στο δυναμικό κοινό.

Για το «Mega non stop» τα μηχανάκια της Nielsen έδειξαν 10,4% και 8,1% αντίστοιχα. Στο OPEN, η εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου «Μια Ελλάδα παρέα» έκανε 4,8% στο σύνολο και 4,7% στο δυναμικό κοινό. Στην ΕΡΤ1, το «Καλημέρα είπαμε;» έκανε 4,1% στο σύνολο και 5% στο δυναμικό κοινό.

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