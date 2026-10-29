Σαββατοκύριακο από τις 5: Ανεβάζει στροφές η εκπομπή του ΕΡΤnews στην τηλεθέαση

Snapshot Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» προβάλλεται στο ΕΡΤnews για έκτη συνεχόμενη σεζόν κάθε Σαββατοκύριακο στις 05:00.

Το μέσο μερίδιο τηλεθέασης της εκπομπής από 5 Σεπτεμβρίου έως 25 Οκτωβρίου είναι 8,2%, με 9,5% στο ανδρικό κοινό ηλικίας 55-64 ετών.

Στις 17 Οκτωβρίου το μερίδιο τηλεθέασης της εκπομπής έφτασε το 11,3%.

Η εκπομπή παρακολουθείται κατά μέσο όρο από 52.000 τηλεθεατές και συνολικά έχει καλύψει 314.000 τηλεθεατές.

Η συνεργασία των παρουσιαστών και η δυναμική της δημοσιογραφικής ομάδας συμβάλλουν στην αυξανόμενη απήχηση της εκπομπής. Snapshot powered by AI

Ο Δημήτρης Κοτταρίδης και η Νίνα Κασιμάτη, παρουσιάζουν ειδήσεις, ιστορίες, πρόσωπα, εικόνες, πάντα με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο, κάθε Σαββατοκύριακο, στις 05.00, μέσα από το ΕΡΤnews.

H εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» συνεχίζει για έκτη συνεχή τηλεοπτική σεζόν και αποτελεί μία από τις σταθερές επιλογές του κοινού για την ενημέρωση του Σαββατοκύριακου, ενισχύοντας την παρουσία του ΕΡΤnews στον τηλεοπτικό χάρτη.

Η σταθερή συνεργασία των δύο δημοσιογράφων, η μεταξύ τους χημεία και η δυναμική της δημοσιογραφικής ομάδας, με επικεφαλής την αρχισυντάκτρια Άννυ Ζιώγα και τη συμβολή όλων των συντελεστών, διαμορφώνουν μια ενημερωτική πρόταση που κερδίζει το ενδιαφέρον του κοινού.

Τα στοιχεία τηλεθέασης για το διάστημα από τις 5 Σεπτεμβρίου έως και τις 25 Οκτωβρίου επιβεβαιώνουν τα παραπάνω. Το μέσο μερίδιο τηλεθέασης διαμορφώνεται στο 8,2%, ενώ στο ανδρικό κοινό ηλικίας 55-64 ετών ανέρχεται στο 9,5%. Ιδιαίτερα θετική ήταν η επίδοση της εκπομπής στις 17 Οκτωβρίου, όταν το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 11,3%.

Την εκπομπή παρακολουθούν κατά μέσο όρο 52.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική της κάλυψη ανέρχεται σε 314.000 τηλεθεατές, επιβεβαιώνοντας την απήχησή της στο κοινό.

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